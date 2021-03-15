20 фактов и легенд о затерянных городах

Исследователи и творцы испокон веков были одержимы Атлантидой, Эльдорадо и другими легендарными затерянными городами. Однако подобные места — не всегда вымысел, ведь бывали и случаи, когда археологам и искателям приключений удавалось найти города, которые считались потерянными на протяжении столетий или тысячелетий. Какие факты скрываются за мифами? Попробуем разобраться.
Египетский фараон Аменхотеп IV, сменивший имя на Эхнатон, был лидером неоднозначным: он устроил религиозную реформу и призвал поклоняться единственному божеству — солнечному диску Атону. Он основал новую столицу, Ахетатон, но она просуществовала только до конца его правления. Как только Эхнатон скончался, представители власти, которые хотели разрушить религиозные идеи Эхнатона, сровняли Ахетатон с землей, не пощадив даже царские гробницы. Руины города обнаружили лишь в 19 веке, они находятся на территории современной Амарны.
Хотя Шангри-Ла — изобретение английского писателя, легенда о затерянном королевстве в Тибетских горах восходит к странствиям Антонио Андраде, миссионера 16 века. До Андраде падишах Империи Великих Моголов Акбар организовал при своем дворе собрание ученых всех религий, чтобы найти в них что-то общее. Один священник-иезуит позже пересказал истории, которые услышал на этой встрече, и нарисовал карту озера где-то в Тибете, у которого, по его словам, жили христиане. Молодой преемник этого священника, Андраде, решил отправиться на поиски этого места и позже опубликовал автобиографию, в которой написал, что нашел богатое королевство в беспощадных горах. До сих пор никто не смог подтвердить существование этого королевства, но его образ воплотился в Шангри-Ла.
Знаменитый искатель приключений полковник Перси Фосетт был одержим городом, который он прозвал «Z», затерянным где-то в неизведанной части тропических лесов Амазонки в Бразилии. После многих лет поисков, в 1925 году, Фосетт ушел в джунгли со своим сыном и его лучшим другом, и с тех пор их больше никто не видел.
Затерянное королевство Яматай в Японии до сих пор не найдено и является предметом жарких споров, из которых возникла легенда о королеве Химико. Говорят, что она была шаманом и правила Яматаем в третьем веке нашей эры более 50 лет. Она никогда не была замужем, и подпускала к себе только одного мужчину: своего брата. Остальную часть ее окружения из 1000 слуг составляли женщины. Звучит знакомо? Это потому что Химико сыграла немалую роль в фильме «Расхитительница гробниц» 2018 года.
В 1911 году Хирам Бингхэм III отправился на поиски Вилкабамбы, тайного города, куда бежали инки, чтобы спастись от испанских конкистадоров, но вместо этого нашел Мачу-Пикчу. Он до конца жизни утверждал, что Вилкабамба и есть Мачу-Пикчу, хотя ученые с тех пор опровергли эту теорию. Для местных жителей Мачу-Пикчу уж точно никогда не был потерянным городом, поскольку на момент прибытия Бингхэма там жили фермеры.
Город Шелкового пути Мерв когда-то был крупнейшим и одним из самых процветающих в мире. На пике своего великолепия там находился богатый дворец, пятимильная стена-ограждение, десять больших библиотек и даже своеобразный холодильник — «ледовый дом», где местные жители хранили снег. Всего через несколько десятилетий после того, как Мерв стал самым крупным городом, туда приехал Чингисхан. Его войска подожгли город, практически сровняв его с землей, и унесли жизни 700 000 человек в его стенах. Мерв так и не оправился от поражения и к тому времени, когда до него добрались современные исследователи, от него остались лишь руины.
Неизвестно, как появился великолепный доацтекский город Теотиуакан. На науатле, языке ацтеков, его название переводится как «место, где люди становятся богами». Но интересно то, что этот город уже считался затерянным, когда его нашли ацтеки. Таинственные основатели Теотиукана построили тщательно продуманные храмы и дороги за много веков до того, как примерно в 100 году нашей эры к власти пришли ацтеки. Лингвистам до сих пор не удалось расшифровать письменность Теотиуакана, поэтому мы практически ничего не знаем о тех, кто построил великолепный город.
Прозванный «самым зловещим городом на земле», Порт-Ройял на Ямайке считался рассадником пиратов, богатства и распутства. Город был процветающим торговым портом, но в июне 1692 года пострадал от землетрясения. Большую часть Порт-Рояля поглотило море: он погрузился в гавань всего за несколько минут. Он до сих пор находится под водой в гавани уцелевшей части Порт-Ройяла, которая выглядит точно так же, как и во времена своего расцвета.
Троя, эпицентр легендарного античного конфликта в «Илиаде» и «Одиссее» Гомера, была утаена мифами от историков со времен Древней Греции. В 19 веке археолог Генрих Шлиман обнаружил настоящую Трою на западе Турции. Раскопки в Трое позволили предположить, что Гомер основал свою историю о великой осаде и сражении на реальном историческом событии. Хотя, конечно же, слегка приукрасил детали.
Европейские исследователи в Африке не могли поверить своим глазам, когда обнаружили посреди джунглей огромную крепость и заброшенные золотые рудники. Город Большой Зимбабве был свидетельством процветающего африканского королевства, которое вело торговлю даже с такими далекими землями, как Китай и Персия, но сегодняшние руины — ничто по сравнению с городом, который был найден европейцами в 16 веке. Когда новости распространились по Европе, охотники за сокровищами пришли разграбить руины богатого города, а исследователи тем временем продолжали отрицать, что такое потрясающее мастерство могли создать коренные африканские народы. Один немецкий исследователь предположил, что это копия дворца царицы Савской в Иерусалиме. И только в 1905 году британские археологи окончательно признали, что Большой Зимбабве построили местные народы банту.
Поиски Эльдорадо, легендарного затерянного золотого города, привлекли европейских исследователей в неизвестные им регионы обещанием богатства. Франсиско де Орельяна искал именно Эльдорадо, когда стал первым европейцем, пересекшим реку Амазонку. Десятки лет спустя сэр Уолтер Рэли совершил две экспедиции в поисках Эльдорадо и поплатился жизнью сына, который сопровождал его. Но ни одному исследователю так и не удалось найти золотой город, а если и удалось, то они не признались в этом королям и королевам Европы.
В 1896 году сообщения непальских землевладельцев привели Алоиса Антона Фюрера к столбу с письменностью брахми. Столб обозначил это место как Лумбини, место рождения Будды Сиддхартхи Гаутамы. Лумбини был древним местом паломничества, и император Ашока, вероятно, поставил столб, чтобы увековечить его. Надпись и место принято считать подлинными, хотя некоторые эксперты предполагают, что Алоис Антон Фюрер добавил надпись сам. Позже Фюрера уличили в подделке письменности брахми на артефактах.
В первом веке до нашей эры Музирис был процветающим торговым центром Индии и важным торговым партнером Рима. Римский писатель Плиний называл Музирис «первым торговым центром Индии». Фирменным экспортом города был черный перец — специя, которую производили тысячами тонн, хотя город также торговал слоновой костью, жемчугом, шелком и другими специями. Однако Риму было практически нечем торговать взамен. Музирис стал зависеть от спроса Рима на перец, и когда в третьем веке нашей эры экономика Рима рухнула, Музирис пришел в упадок и в конечном итоге полностью исчез. Археологи считают, что примерно нашли место, где стоял Музирис, но точное местоположение процветающего торгового города может так и остаться утерянным.
Атлантида, великая развитая цивилизация, исчезнувшая под водой, веками оставалась на уме у искателей приключений и сторонников теорий заговора. Однако есть вероятность, что Платон позаимствовал Атлантиду из истории. В 373 г. до н.э. греческий город Гелика пострадал от землетрясения и приливной волны. Город и его жителей поглотило море, и именно это могло вдохновить миф об Атлантиде.
По преданию, город Китеж на берегу озера Светлояр пережил нашествие монголов, став невидимым. Местоположение города якобы передавали с поколениями старообрядцы, которые совершали к нему паломничества, и легенда гласит, что только праведники могут услышать звон городских колоколов и увидеть отражение города в воде.
Великолепные здания Петры, вырезанные в скалах, считаются одним из чудес света, но этот торговый центр Набатейского царства обычно упоминался в истории в связи с нападениями на него. Греческая империя напала в 312 г. до н. э, позарившись на богатства Петры. Набатейцы использовали естественную защиту окружающих скал, чтобы отразить нападение греков. Однако римляне загорелись той же идеей, когда пришли к власти. Они напали на Петру в 106 г. н.э. и вынудили набатейцев сдаться и присоединить город к Римской империи. Римляне правили Петрой 250 лет, пока землетрясение не разрушило город. В конце концов, византийцы захватили Петру и управляли ею еще 300 лет, пока не забросили окончательно. Столетия спустя древний город вновь обнаружили в пустыне.
Всего два коротких десятилетия в 1600-х годах на Мадагаскаре якобы процветала давно потерянная утопия под названием Либертатия, где пираты жили в мире и финансировали свою колонию за счет краж с невольничьих судов. Когда капер капитан Джеймс Миссион и доминиканский священник Караччиоли встретились на борту французского судна Victoire, они убедили команду корабля стать пиратами, поскольку предыдущий капитан погиб в бою. Они отплыли к южному побережью Африки и основали демократическую колонию. Она процветала в течение многих лет, пока нападения коренных народов, наконец, не привели к ее разрушению. Единственным историческим источником легенды о Либертатии является исторический отчет, опубликованный под псевдонимом, который, вероятно, использовал Даниэль Дефо, хотя этот документ мог быть основан на реальных рассказах о пиратах в Индийском океане. Однако других доказательств существования Либертатии нет.
Хотя пропажа Перси Фосетта окутана тайной, город, который он искал, мог существовать на самом деле. Археологические раскопки обнаружили руины обширных городов-садов и сложной дорожной сети в том же районе Бразилии, куда Фосетт отправился на поиски Z. К сожалению, Фосетт, судя по всему, не дожил до доказательства его теории.
Когда в китайской пустыне нашлии Нию, древний населенный пункт Шелкового пути, в нем обнаружили необычную сокровищницу человеческих останков, мумифицированных благодаря климату пустыни. Из-за этих погодных условий плоть, кожа, волосы и одежда трупов нередко сохранялась на протяжении веков. Большинство тел принадлежали молодым женщинам лет 20 со светлыми или каштановыми волосами. Эти черты, присущие европеоидной расе, связаны с легендой о том, что где-то в этой местности пропал один из экспедиционных отрядов войск Александра Македонского.
Исчезновение всего населения колонии Роанок в Северной Каролине — одна из величайших загадок истории. В 1587 году 115 английских колонистов прибыли, чтобы поселиться на одноименном острове. Позже в том же году предводитель колонии отправился обратно в Англию, чтобы пополнить запасы и привезти новых людей, но его возвращение в Роанок пришлось отложить из-за конфликта между Англией и Испанией. Когда он, наконец, вернулся в 1590 году, все оставшиеся в колонии люди пропали без следа. Единственным ключом к разгадке их исчезновения было слово «Кроатоан», вырезанное на деревянном столбе — так назывался близлежащий остров и местное индийское племя. Прошли столетия, но судьба Затерянной колонии так и остается неизвестной.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Да просто нашёл и счастливо там зажил)
Приехал. Небось, на приличном внедорожнике типа Перенти австралийского 6-тиколесного...
"Всего два коротких десятилетия в 1600-х годах ...
Она процветала в течение многих лет"