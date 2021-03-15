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20 фактов и легенд о затерянных городах

20 фактов и легенд о затерянных городах (21 фото)

Автор:
15 марта 2021 21:13
Сообщество : Факты
Метки: затерянный город   интересное   история   легенды   мифы   факты   
794
21

Исследователи и творцы испокон веков были одержимы Атлантидой, Эльдорадо и другими легендарными затерянными городами. Однако подобные места — не всегда вымысел, ведь бывали и случаи, когда археологам и искателям приключений удавалось найти города, которые считались потерянными на протяжении столетий или тысячелетий. Какие факты скрываются за мифами? Попробуем разобраться.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: затерянный город   интересное   история   легенды   мифы   факты   
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2  комментария
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648
Бендер Сгибатель Родригес 36 минут назад
>> После многих лет поисков, в 1925 году, Фосетт ушел в джунгли со своим сыном и его лучшим другом, и с тех пор их больше никто не видел.
Да просто нашёл и счастливо там зажил)
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13k
Corvus Corax 19 минут назад
"Всего через несколько десятилетий после того, как Мерв стал самым крупным городом, туда приехал Чингисхан."
Приехал. Небось, на приличном внедорожнике типа Перенти австралийского 6-тиколесного...


"Всего два коротких десятилетия в 1600-х годах ...
Она процветала в течение многих лет"
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