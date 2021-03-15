20 фактов и легенд о затерянных городах

Всего два коротких десятилетия в 1600-х годах на Мадагаскаре якобы процветала давно потерянная утопия под названием Либертатия, где пираты жили в мире и финансировали свою колонию за счет краж с невольничьих судов. Когда капер капитан Джеймс Миссион и доминиканский священник Караччиоли встретились на борту французского судна Victoire, они убедили команду корабля стать пиратами, поскольку предыдущий капитан погиб в бою. Они отплыли к южному побережью Африки и основали демократическую колонию. Она процветала в течение многих лет, пока нападения коренных народов, наконец, не привели к ее разрушению. Единственным историческим источником легенды о Либертатии является исторический отчет, опубликованный под псевдонимом, который, вероятно, использовал Даниэль Дефо, хотя этот документ мог быть основан на реальных рассказах о пиратах в Индийском океане. Однако других доказательств существования Либертатии нет.