Пятница 13: какие дни считаются несчастливыми в разных странах

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Во многих частях мира день, когда совпадает пятница и 13 число, считается несчастливым - особенно это касается большей части западных стран. Однако, другие страны совсем по-другому воспринимают "неудачные" дни, и они никак не связаны с пятницей 13-го. Узнаем, какие дни считаются несчастливыми в разных странах, и как появилось понятие "пятница 13-го".
Китай - 4 апреля
В Китае самым неудачным днем в году считается 4 апреля (04.04). Все потому, что цифра четыре в китайском языке созвучна со словом "смерть". Из-за этого даже во многих отелях Китая нет цифры "4" в лифтах - как и в некоторых западных отелях убирают кнопку 13 этажа.
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Испания и Греция - вторник 13 числа
Греки суеверны по поводу вторника, или Triti (три). Цифра три для них ассоциируется с негативом. Кроме этого, они считают, что падение Константинополя произошло во вторник, 13 апреля 1204 года, во время Четвертого крестового похода, и ознаменовало конец Византийской империи. Отчасти поэтому вторник 13-го считается неудачным и в Испании. Испанское слово Martes, обозначающее вторник, также происходит от имени бога войны - Марса.
Италия - пятница 17-го
"Несчастливый" день у итальянцев - пятница 17-го. Происхождение этого суеверия можно проследить по написанию числа 17 римскими цифрами - XVII. Если поменять местами цифры, получается слово VIXI ("Я жил"), что ассоциировали со смертью.
Япония - 9 сентября
9 сентября (09.09) считается несчастливым в Японии из-за того, как в языке звучит слово, обозначающее число "девять". Слово Kyū (Кю) очень похоже на слова, связанные с пытками и страданиями. Поэтому девятый день девятого месяца так страшен для японцев.
Индия - 8 августа
В Индии число восемь считается самым несчастливым. Это число индуистского бога Шани, бога кармы и раздоров. Именно поэтому восьмое число восьмого месяца для индусов не несет положительной энергетики.
Почему пятница 13-го считается несчастливой?
Считается, что суеверие о пятнице 13-го зародилось в Средние века, и связано с распятием Иисуса Христа. Иуда, который считается 13-м гостем, присутствовавшим на Тайной вечере, якобы предал его в пятницу. Это не единственная история о числе 13 - в скандинавской мифологии, празднество богов испортил 13-й гость - Локи, из-за которого мир погрузился во тьму.
Что касается пятницы, в Великобритании она была известна как День палача, потому что обычно в этот день людей отправляли на виселицу. В Кентерберийских рассказах Джеффри Чосера 14 века написано: "И все несчастья выпали на пятницу.." Кстати, существует даже расстройство, связанное с боязнью несчастливого календарного сочетания и пятницы 13-го - параскевидекатриафобия.
Что касается пятницы, в Великобритании она была известна как День палача, потому что обычно в этот день людей отправляли на виселицу. В Кентерберийских рассказах Джеффри Чосера 14 века написано: "И все несчастья выпали на пятницу.." Кстати, существует даже расстройство, связанное с боязнью несчастливого календарного сочетания и пятницы 13-го - параскевидекатриафобия.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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