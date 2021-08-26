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Пятница 13: какие дни считаются несчастливыми в разных странах

Пятница 13: какие дни считаются несчастливыми в разных странах (7 фото)

Автор:
26 августа 2021 10:11
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   история   мистика   прошлое   пятница 13   тайны   факты   фото   
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Во многих частях мира день, когда совпадает пятница и 13 число, считается несчастливым - особенно это касается большей части западных стран. Однако, другие страны совсем по-другому воспринимают "неудачные" дни, и они никак не связаны с пятницей 13-го. Узнаем, какие дни считаются несчастливыми в разных странах, и как появилось понятие "пятница 13-го".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   история   мистика   прошлое   пятница 13   тайны   факты   фото   
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