Пятница 13: какие дни считаются несчастливыми в разных странах

Считается, что суеверие о пятнице 13-го зародилось в Средние века, и связано с распятием Иисуса Христа. Иуда, который считается 13-м гостем, присутствовавшим на Тайной вечере, якобы предал его в пятницу. Это не единственная история о числе 13 - в скандинавской мифологии, празднество богов испортил 13-й гость - Локи, из-за которого мир погрузился во тьму.



Что касается пятницы, в Великобритании она была известна как День палача, потому что обычно в этот день людей отправляли на виселицу. В Кентерберийских рассказах Джеффри Чосера 14 века написано: "И все несчастья выпали на пятницу.." Кстати, существует даже расстройство, связанное с боязнью несчастливого календарного сочетания и пятницы 13-го - параскевидекатриафобия.