"Хефнер в гробу перевернулся!": читатели Playboy раскритиковали обложку с мужчиной в костюме зайца

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Мир рушится. Вместо красоток на страницах культового журнала обосновались бодипозитивные модели, а теперь и вовсе на святое замахнулись. Легендарный костюм кролика от Playboy прорекламировал мужчина. Темнокожий.
Мужской журнал Playboy давно изменил старым добрым традициям, принятым в эпоху Хефнера. А теперь, как говорят, его читатели, и вовсе пробил дно, сняв в рекламной кампании темнокожего мужчину в костюме зайчика.
Компания. которой ранее управлял Хефнер, видимо, переживает непростые времена, коли решила поддержать тренд на разнообразие. В съемке рекламыприняли участие представители квир-сообщества. В классических костюмах зайчиков, столь привычных глазу почитателей красоты, приняли участие трансдевушки и парень-активист Геррелл Хэнктон. Снимки с проходившей фотосессии появились в официальном аккаунте журнала в Твиттере.
А вот когда спустя неделю там же появилась реклама магазина костюмов тех самых зайчиков, поклонники журнала вышли из себя.
А вот когда спустя неделю там же появилась реклама магазина костюмов тех самых зайчиков, поклонники журнала вышли из себя.
The Official Bunny Costume is back in stock in black! 🖤 🧡 Shop the iconic suit in all colors: https://t.co/juIdB0LX7h@gerrellhankton photographed by Marcus V. Richardson pic.twitter.com/tI1F4ySSeH— Playboy (@Playboy) September 29, 2021
"Какого чёрта, бро. Почему я должен смотреть на этот ужас?"
"Я помню, когда Playboy был журналом для гетеросексуалов" - @Joshallanmpls2
"Плейбой" мёртв, миллениалы его убили@ - @Metalfan20
"Разве целевая аудитория журнала не натуралы? Возможно, Playboy должен открыть дочернюю компанию для тех, кому это нравится, потому что теперь кажется, что они сами окончательно запутались" - @SamuelB_05.
Комментарии западных читателей журнала под постом с темнокожим парнем в костюме зайчика говорят сами за себя.
Русскоязычные пользователи Сети, впрочем, больше посмеялись над этим нововведением. Многие считают, что западный глянец уже не спасти и предпочитают наблюдать за его агонией. Детище Хефнера, конечно, жаль, но, похоже, к своему прежнему виду, оно уже не вернется.
"Я помню, когда Playboy был журналом для гетеросексуалов" - @Joshallanmpls2
"Плейбой" мёртв, миллениалы его убили@ - @Metalfan20
"Разве целевая аудитория журнала не натуралы? Возможно, Playboy должен открыть дочернюю компанию для тех, кому это нравится, потому что теперь кажется, что они сами окончательно запутались" - @SamuelB_05.
Комментарии западных читателей журнала под постом с темнокожим парнем в костюме зайчика говорят сами за себя.
Русскоязычные пользователи Сети, впрочем, больше посмеялись над этим нововведением. Многие считают, что западный глянец уже не спасти и предпочитают наблюдать за его агонией. Детище Хефнера, конечно, жаль, но, похоже, к своему прежнему виду, оно уже не вернется.
Хотя, несмотря на рекламную кампани., в интернет-магазине представляют известные костюмы зайчика все-так девушки. Хайп хайпом, а среди покупателей этого белья скорее всего большинство придерживаются традиционных сексуальных взглядов, и терять выручку из-за современных тенденций равенства и мультикультуризма никто не захочет.
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