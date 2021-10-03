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"Хефнер в гробу перевернулся!": читатели Playboy раскритиковали обложку с мужчиной в костюме зайца

"Хефнер в гробу перевернулся!": читатели Playboy раскритиковали обложку с мужчиной в костюме зайца (5 фото)

Автор:
03 октября 2021 16:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: playboy   блондинки   журнал   зайчик   мир сходит с ума   реклама   
756
5
Мир рушится. Вместо красоток на страницах культового журнала обосновались бодипозитивные модели, а теперь и вовсе на святое замахнулись. Легендарный костюм кролика от Playboy прорекламировал мужчина. Темнокожий.

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Метки: playboy   блондинки   журнал   зайчик   мир сходит с ума   реклама   
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7  комментариев
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12k
uutb 2 часа назад
А, что, у него с лицом? Под вентилятором постоял?
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12k
Великий Кормчий 7 минут назад
Черный заяц, это то же самое что негр Анна Каренина..
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2
Erik 9 минут назад
И перед этим во все мире встают на колено?
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1k
Павел Коваленко 38 минут назад
куда мир катится?эти го вно месы уже не знают где засветиться
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37k
Андрей 2 часа назад
А что РВ может сделать? Там у них идёт жёсткий прессинг - принудительно всех заставляют агитировать за голубизну. РВ прекрасно понимает, что после такого потеряет часть постоянных клиентов, но ссорится с закулисьем не собирается, а то объявят изгоем и сотрут в порошёк. Это свобода по западному.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
15k
126
Brawl Dd 2 часа назад
Журнал говно по сути, есть инет
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