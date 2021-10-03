"Хефнер в гробу перевернулся!": читатели Playboy раскритиковали обложку с мужчиной в костюме зайца

"Какого чёрта, бро. Почему я должен смотреть на этот ужас?"

"Я помню, когда Playboy был журналом для гетеросексуалов" - @Joshallanmpls2

"Плейбой" мёртв, миллениалы его убили@ - @Metalfan20

"Разве целевая аудитория журнала не натуралы? Возможно, Playboy должен открыть дочернюю компанию для тех, кому это нравится, потому что теперь кажется, что они сами окончательно запутались" - @SamuelB_05.

Комментарии западных читателей журнала под постом с темнокожим парнем в костюме зайчика говорят сами за себя.



Русскоязычные пользователи Сети, впрочем, больше посмеялись над этим нововведением. Многие считают, что западный глянец уже не спасти и предпочитают наблюдать за его агонией. Детище Хефнера, конечно, жаль, но, похоже, к своему прежнему виду, оно уже не вернется.