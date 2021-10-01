Топ-10 книг по рекламе для маркетологов, дизайнеров, менеджеров, копирайтеров и многих других

Без грамотной рекламы ни один товар, даже самый распрекрасный, не найдет своего конечного потребителя.
Мы составили для вас подборку книг по рекламе, которые сделают из вас хорошего специалиста. Останется немного попрактиковаться – и вперед, завоевывать рекламный рынок!
1. “Огилви о рекламе”, Дэвид Огилви
Классическая книга, настоящий учебник для любого рекламщика и маркетолога. Огилви написал ее еще в 80-х и, конечно, не мог предугадать многих вещей. Но базовые принципы рекламы нужно знать каждому.
О чем рассказано в книге? О том, какая реклама продает, а какая только сливает бюджет впустую. О том, из чего должна состоять та самая реклама: какими должны быть продающие тексты, продающие картинки и дизайн в целом. О том, как искать клиентов – да не разовых, а постоянных, желательно на всю жизнь. О том, как не бояться выделяться (по собственному признанию Огилви, иногда он использовал идеи настолько дикие, что никто в здравом уме и не помыслил бы о них).
Бонусом к теории прилагается шикарная практика: рекламные истории и кейсы – как удачные, так и с печальным финалом. Все это дело богато иллюстрировано и разъяснено буквально на пальцах. Ну и напоследок отметим, что пишет Огилви очень легко и интересно. Не заскучаете!
2. “Позиционирование. Битва за умы”, Джек Траут, Эл Райс
Еще один бестселлер для всех, кто имеет отношение к рекламе или является владельцем своего бизнеса. Как позиционировать на рынке себя, свой бренд, свою компанию?
Как отстроиться от конкурентов и не слиться с серой массой одинаковых УТП (уникальных торговых предложений), которые часто вовсе не уникальны? Как найти ту изюминку, которая отличит вас от других? Как понять, о чем думает покупатель, проникнуть в его сознание? Книга расскажет.
Этот труд был переиздан несколько раз. В самом новом издании добавлены кейсы российских брендов (они были написаны специально по согласованию с автором), а также разбор известных рекламных компаний за последние 30 лет.
Вы узнаете, в чем, по мнению Траута, кроются их успехи и фатальные поражения. И сами поймете, успешным получилось позиционирование или нет.
3. “Торговая марка. Как создать имя, которое принесет миллионы”, Генри Чармэссон
Еще один вопрос, который терзает умы предпринимателей: как назвать свой продукт, чтобы все ахнули? Искусство нейминга – одно из самых сложных, ведь “как вы лодку назовете – так она и поплывет”.
Читая книгу Генри Чармэссона, вы проплывете по реке нейминга от истока до самой дельты. С помощью каких работающих методов придумывать название, от чего отталкиваться, каких ошибок лучше не допускать, что такое, наконец, торговая марка и чем она отличается от логотипа.
В качестве бонуса – история создания названий известных компаний, словарь терминов и полезные советы от автора. А российские читатели получат в подарок выдержки из отечественного законодательства, касающегося товарных знаков.
4. “Buyology. Увлекательное путешествие в мозг современного потребителя”, Мартин Линдстром
Вы знаете, о чем думает ваш покупатель? Какие мысли приходят ему в голову при просмотре рекламы, выборе одного продукта из нескольких, непосредственно при покупке?
Если психология потребителя для вас пока – темный лес, рекомендуем приобрести эту книгу – многое сразу прояснится! Если вы самостоятельно изучали эту тему, тем более почитайте – многие постулаты перевернутся, вот увидите.
Автор рассказывает, какие хитрости применяют маркетологи, мастерски играя на подсознании покупателя. В ход идет все: выявление триггеров, игра на страхах и болях, даже сексуальные мотивы. Что интересно, Линдстром не придумал все это сам – его труд основан на экспериментальном исследовании в сфере нейромаркетинга, бюджет которого составил более 7 миллионов долларов. Получилось масштабно!
5. “Искусство создания рекламных посланий. Справочник выдающегося американского копирайтера”, Джозеф Шугерман
Без продающих текстов в рекламе никуда. Российские маркетологи тоже это поняли и вовсю выпускают пособия для копирайтеров. О некоторых мы уже писали в подборке лучших книг по интернет-маркетингу, сегодня остановимся еще на одном бестселлере.
Джозеф Шугерман – гуру американского копирайтинга, который продвинул на рынок сотни продуктов. Его тексты легки и свежи, доходчивы и просты, а самое главное – они реально продают!
Шугерман описывает все этапы копирайтинга. В США это происходит так же, как у нас: от изучения целевой аудитории, составления брифа и заканчивая редактурой и корректурой. Но все же отличия есть, и существенные.
Маркетологам и копирайтерам полезно будут изучить опыт Шугермана, сравнить его с инструкциями отечественных “монстров” рекламы и сделать собственные выводы.
6. “Брендинг за 60 минут”, Идрис Мути
“Брендинг – это процесс формирования имиджа бренда в течение длительного периода через образование добавочной ценности, эмоционального либо рационального «обещания» торговой марки либо немарочного продукта, делающего его более привлекательным для конечного потребителя, а также продвижение на рынке”.
Все ли понятно из этой цитаты “Википедии”? Думаем, что нет. В книге известного маркетолога Идриса Мути – совсем другое дело. Человек, который работал с Johnson & Johnson, PepsiCo, HTC, Heineken и другими брендами, рассказывает, что такое брендинг, простыми словами.
Какие стратегии наиболее успешные, а какие не выдержали проверку временем, почему названия одних брендов знает весь мир, а другие вызывают лишь улыбку, почему одни марки позволяют себе заламывать цены до небес, а другим это не сойдет с рук – все это вы найдете в книге.
7. “Всемирная история рекламы”, Марк Тангейт
Реклама – это не только продвижение товаров через интернет и в офлайне. Это масштабное понятие, которое зародилось сотни, если не тысячи, лет назад. Пышным цветом реклама расцвела в 20 веке – вот об этом времени и идет речь в книге.
Автор рисует портреты рекламных деятелей, маркетологов, пиарщиков, творческих людей, которые внесли свой вклад в мировую историю. В книге приводятся кейсы известных рекламных кампаний, истории тех, у кого получилось. Все это в историческом разрезе – с учетом динамики и развития общества.
Книга задумана не как учебник – это увлекательная история, написанная легким живым языком. Отдельно радуют иллюстрации и фотографии, благодаря которым наглядно видно, какими методами и приемами пользовались мировые компании, чтобы продвинуть свой продукт.
8. “Правда, ложь и реклама”, Джон Стил
Реклама, которую мы видим, слышим, читаем – всего лишь верхушка айсберга. За ней стоят бесконечные мозговые штурмы, работа большой команды людей, творческие метания, деятельность по распространению рекламы в массы. Простым людям это неизвестно, но автор в своей книге открывает завесу тайны и честно рассказывает, как создаются с нуля рекламные кампании.
По мнению Джона Стила, успех рекламы – это совокупность нескольких факторов: полного исследования целевой аудитории, пожеланий и ТЗ заказчика, компетентности и креативности сотрудников рекламного агентства. За все это отвечает аккаунт-планер – или планировщик клиентского задания, который отслеживает баланс интересов.
Вся эта секретная наука приправлена истинно британским юмором. Читать интересно и познавательно, обещаем. Овсянка, сэр!
9. “Реклама. Игра на эмоциях”, Алексей Иванов
Автор бестселлера “Как придумать идею, если вы не Огилви” (мы писали о нем в подборке книг по креативному мышлению) рассказывает о рекламе с точки зрения эмоций. Вспомните: любая реклама несет в себе эмоциональный посыл.
Вы чувствуете как положительные эмоции (радость, гордость за себя, вдохновение), так и отрицательные (жадность – вдруг не достанется, страх – не купишь крем от морщин и быстро состаришься, и так далее).
Вот об этом и пишет Иванов, подкрепляя слова многочисленными примерами из практики российских и зарубежных b2c- и b2b-компаний. Вы научитесь мастерски давать эмоциональный посыл – такой, какой вам нужен, и получать соответствующую реакцию – опять же ту, какую хотите получить.
10. “Маркетинг Дракулы. Искусство зарабатывать на человеческих страхах”, Николас Коро, Сергей Павлов, Игорь Козуля
Еще одна похожая книга, которая рассказывает об одной эмоции – страхе. По мнению авторов, это главная эмоция, которая движет покупателями. Все мы чего-то боимся: постареть, не успеть купить какой-то товар, попасть в ДТП, заболеть – да мало ли чего!
Каждому страху посвящена отдельная глава книги. После небольшой теоретической части вы познакомитесь с примерами, которые показывают, как рекламщики выжимают из фобии максимум. Книга написана с большой долей юмора – не воспринимайте ее как прямое руководство к действию!
Кому-то, возможно, такой подход покажется циничным, но основное назначение рекламы – получение прибыли. А в этой войне, как известно, все средства хороши.
Если вам по душе другая реклама – воспринимайте эту книгу как толчок к действию. Примеры покажут, что хороший рекламщик сможет извлечь выгоду практически из всего, особенно если дело касается человеческих эмоций.
Мы рассказали о 10 книгах о рекламе, которые смогут сделать из вас специалиста. Если вы читали другие книги – милости просим в комментарии. Поделитесь впечатлениями о прочитанном!
Источник:
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Маркетолог должен помогать своей компании производить НУЖНЫЙ товар, основываясь на всех этих вышеуказанных знаниях, а не РЕКЛАМИРОВАТЬ его. Хороший и нужный товар не нуждается в назойливой и крикливой рекламе. Он мгновенно завоюет рынок через обычное сарафанное радио, так как все между собой взаимосвязано.
А в России в вузах учат маркетологии именно как рекламному аспекту профессии, что гарантированно приводит к разочарованию как со стороны работника, так и работодателя. Потому что сами российские преподаватели - безграмотные и недалекие, не имеющие практических знаний, а черпающие все из указанных в статье книжках вековой давности.