Топ-10 книг по рекламе для маркетологов, дизайнеров, менеджеров, копирайтеров и многих других

Классическая книга, настоящий учебник для любого рекламщика и маркетолога. Огилви написал ее еще в 80-х и, конечно, не мог предугадать многих вещей. Но базовые принципы рекламы нужно знать каждому.

О чем рассказано в книге? О том, какая реклама продает, а какая только сливает бюджет впустую. О том, из чего должна состоять та самая реклама: какими должны быть продающие тексты, продающие картинки и дизайн в целом. О том, как искать клиентов – да не разовых, а постоянных, желательно на всю жизнь. О том, как не бояться выделяться (по собственному признанию Огилви, иногда он использовал идеи настолько дикие, что никто в здравом уме и не помыслил бы о них).

Бонусом к теории прилагается шикарная практика: рекламные истории и кейсы – как удачные, так и с печальным финалом. Все это дело богато иллюстрировано и разъяснено буквально на пальцах. Ну и напоследок отметим, что пишет Огилви очень легко и интересно. Не заскучаете!





2. “Позиционирование. Битва за умы”, Джек Траут, Эл Райс



