70 лет назад вышел первый выпуск журнала Playboy

После ухода из Esquire 26-летний Хефнер взял ипотеку и собрал более 8000 долларов для финансирования собственного журнала. Первоначально предполагалось, что он будет называться Stag Party, но Хефнер изменил название после того, как возникли проблемы с товарными знаками.

Журнал назвали Playboy - в переводе с английского - "шалун" или "повеса", "ловелас".

Мэрилин для журнала даже не позировала.

На обложку первого номера поместили снимок из эротического календаря за 1949 год, который модель сделала, когда была стеснена в средствах. Монро сделала снимки под псевдонимом «Мона Монро» и получила за них 50 долларов.

Хефнер, который был одержим Монро, заплатил 500 долларов за права на фотографии и поместил обнаженную фотографию на первый разворот журнала, а необнаженное изображение на обложку.