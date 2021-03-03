Молодая вдова Хью Хефнера с годами похорошела и нашла новую любовь

1739
9
Кристал Хефнер сейчас 34 года. Она с уважением и любовью вспоминает о своём покойном муже, но уже состоит в романтичных отношениях с космическим инженером.
Кристал считает прожитые годы вместе с Хью Хефнером удивительными.
В 2008 году 22-летняя девушка изучала в университете психологию и подрабатывала моделью. В какой-то момент одна её знакомая предложила попробовать попасть на вечеринку в особняк Playboy.
Для этого они подошли к особняку и их сфотографировали на парковке и взяли номера телефона. Девушек предупредили, что если Хефнеру они понравятся, то им перезвонят. Позже оказалось, что Хью оценивает по системе A,B,C,D. И как раз Кристал он пометил буквой А. И девушку пригласили жить в особняк.
В 2008 году 22-летняя девушка изучала в университете психологию и подрабатывала моделью. В какой-то момент одна её знакомая предложила попробовать попасть на вечеринку в особняк Playboy.
Для этого они подошли к особняку и их сфотографировали на парковке и взяли номера телефона. Девушек предупредили, что если Хефнеру они понравятся, то им перезвонят. Позже оказалось, что Хью оценивает по системе A,B,C,D. И как раз Кристал он пометил буквой А. И девушку пригласили жить в особняк.
×
Когда женщина переехала в шикарный особняк, то Хью Хефнер в тот момент встречался с 18-летними тройняшками одновременно. Но вскоре их оставил ради нашей героини. Свои отношения она описывает, как счастливые, но созависимые. Ведь если девушка, например, опаздывала на встречу, то у основателя Playboy начиналась паника. И она чувствовала себя в "золотой клетке".
А в 2010 году он сделал возлюбленной предложение. Свадьба намечалась слишком скоро. Но пожилой мужчина также хотел сделать из этого целое представление и снять телешоу.
А в 2010 году он сделал возлюбленной предложение. Свадьба намечалась слишком скоро. Но пожилой мужчина также хотел сделать из этого целое представление и снять телешоу.
"Я чувствовала себя подавленной и пойманной. Но не знала, как уйти. Я медленно вынесла свои вещи, и когда я дошел до последней пары предметов, то сказала, что иду в магазин - и не вернулась. Мне было плохо, потому что я знала, что ему будет одиноко".
Но вскоре секретарь Хью связался с девушкой, которая уехала в Австралию, и рассказал, что мужчина очень по ней скучает. Поэтому она "растаяла" и вернулась. А свадьба состоялась 31 декабря 2012 года. " И он относился ко мне совершенно иначе до конца своей жизни. Он относился ко мне с уважением", – рассказала Кристал.
Но вскоре секретарь Хью связался с девушкой, которая уехала в Австралию, и рассказал, что мужчина очень по ней скучает. Поэтому она "растаяла" и вернулась. А свадьба состоялась 31 декабря 2012 года. " И он относился ко мне совершенно иначе до конца своей жизни. Он относился ко мне с уважением", – рассказала Кристал.
По её словам, это были самые счастливые годы в жизни. Они очень любили друг друга и устраивали классные вечеринки со знаменитостями.
Хотя другие обитательницы особняка и СМИ злословили на барышню. " Люди говорили, что я тупая блондинка, фальшивка, золотоискатель, который на самом деле не любил Хефа".
Хотя другие обитательницы особняка и СМИ злословили на барышню. " Люди говорили, что я тупая блондинка, фальшивка, золотоискатель, который на самом деле не любил Хефа".
В 2017 году в возрасте 91 года Хью умер и оставил молодую жену горевать. Хоть по брачному договору она не имела никаких прав на его наследство (он его оставил детям и благотворительным организациям), но всё же ещё при жизни мужчина позаботился о собственном особняке для Кристал за 5 млн долларов (368 млн рублей), а также ей осталось много украшений.
"Я думала, что он будет жить долго. Он был таким сильным человеком. Казалось, что он бессмертен".
"Я думала, что он будет жить долго. Он был таким сильным человеком. Казалось, что он бессмертен".
После у Кристал обнаружили болезнь Лайма, от которой она с трудом излечилась.
Сейчас она является вице-президентом Фонда Хью Хефнера.
Сейчас она является вице-президентом Фонда Хью Хефнера.
А также женщина встретила свою новую любовь. Им стал 32-летний инженер в космической отрасли Натан Леви.
Источник:
Ссылки по теме:
- Эротика в цифрах. Как менялся облик моделей Playboy
- Что известно о 26-летнем сыне Хью Хефнера и наследнике Playboy Купере Хефнере
- Молодой Хью Хефнер и его очаровашки
- Ушел из жизни Хью Хефнер - основатель легендарного мужского журнала Playboy
- Как низко пали мужики: современные альфонсы во всей красе
20
Понравилось20
Новости партнёров
Загрузка...
===============
...да еще и не верящая людям
Подробнее: http://cyclowiki.org/wiki/Натан_Левиhttp://cyclowiki.org/wiki/Натан_Леви
Да да так ты и думала, ржу в голос
----------
МУ-ХА-ХА!!!
Ну к первому слову никаких претензий ...