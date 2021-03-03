Молодая вдова Хью Хефнера с годами похорошела и нашла новую любовь

"Я чувствовала себя подавленной и пойманной. Но не знала, как уйти. Я медленно вынесла свои вещи, и когда я дошел до последней пары предметов, то сказала, что иду в магазин - и не вернулась. Мне было плохо, потому что я знала, что ему будет одиноко".



Но вскоре секретарь Хью связался с девушкой, которая уехала в Австралию, и рассказал, что мужчина очень по ней скучает. Поэтому она "растаяла" и вернулась. А свадьба состоялась 31 декабря 2012 года. " И он относился ко мне совершенно иначе до конца своей жизни. Он относился ко мне с уважением", – рассказала Кристал.