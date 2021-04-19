FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4803 поста • 659 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
"Бегемот месяца": немцы раскритиковали Playboy с полной моделью на обложке

"Бегемот месяца": немцы раскритиковали Playboy с полной моделью на обложке (13 фото)

Автор:
19 апреля 2021 08:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Hayley Hasselhoff   playboy   актриса   журнал   модель   плюс-сайз   шоу бизнес   
767
13
Открыть все картинки 18+
Актриса Хейли Хассельхофф - первая модель размера плюс-сайз, которой удалось засветиться на обложке европейского журнала Playboy. Видимо, что-то пошло не так, раз уж толерантные немцы не одобрили выбор редакции.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Hayley Hasselhoff   playboy   актриса   журнал   модель   плюс-сайз   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Maks Es Полчаса назад
Странно.
Немцам же нравится свинина.
Надо было в другом антураже фоткать, к примеру среди нашинкованной капусты или с бочонком пива.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
АлексЮстасу Минуту назад
Журнал был всегда для того, чтобы на какое-то время поменять реальность на фантазию. А теперь что?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Антон Минуту назад
Ей в журнале для фермеров сниматься надо, в разделе свиноматка месяца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
CynepCTepBa 2 минуты назад
Там в этих журналах 90% контента реклама часов, одежды и косметики, неужели кто-то еще эти журналы покупает, все и даже немного больше есть в онлайн
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий Эквадор Лоха 3 минуты назад
пока доберешься - в ляжках на...шься
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
151k
☭Cheкаво☭ 23 минуты назад
Зарплату баварскими сосисками с бургерами можно выплачивать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме (2 фото + видео) Участницы ню-фотосессии рассказали о мучениях в дубайской тюрьме (2 фото + видео) "Я всегда уходила первой": как сейчас живет актриса Людмила Чурсина "Я всегда уходила первой": как сейчас живет актриса Людмила Чурсина Оказались не нужны: актриса решила отдать своих детей в детдом Оказались не нужны: актриса решила отдать своих детей в детдом Настенька из сказки "Морозко" живет в одиночестве, делает уколы красоты и наслаждается покоем Настенька из сказки "Морозко" живет в одиночестве, делает уколы красоты и наслаждается покоем Бельгийская модель Playboy снялась обнажённой с акулами-людоедами Бельгийская модель Playboy снялась обнажённой с акулами-людоедами Потрясающие фотографии молодой Ким Бейсингер, 1970-е годы Потрясающие фотографии молодой Ким Бейсингер, 1970-е годы
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

694067



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Военный оркестр сыграл для ветерана, но овации детей заставили музыкантов выступить и для них
5
81
Военный оркестр сыграл для ветерана, но овации детей заставили музыкантов выступить и...
Полицейская камера доказала, что Джонни Депп не бил жену
2
89
Полицейская камера доказала, что Джонни Депп не бил жену
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Поматросил и бросил: девушка требует арестовать принца Гарри за обман
0
15
Поматросил и бросил: девушка требует арестовать принца Гарри за обман
Телеканал "Спас" оказался в эпицентре скандала из-за оскорбления священника
0
65
Телеканал "Спас" оказался в эпицентре скандала из-за оскорбления священника
Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото + видео)
Искусственный интеллект «расшифровал» пейзаж, скрытый под картиной Пикассо (2 фото +...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Неудачник - это на всю жизнь
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#СССР#факты#сша#прикольные#красота#дтп#позитив#на различный вкус
#фото#Россия#кино#Фотографии.#комментарии#фотографии#сарказм.#животные#ретро#суд
#история#люди#картинки#подборка#сатира#прикол#дети#забавно#смешные#жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться