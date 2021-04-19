Кроме прочего, читателей удивил выбор редакции журнала, которую раскритиковали за агитацию нездорового образа жизни.



- "Она ведь даже некрасивая, Playboy, что с тобой?",

- "С каких пор толстые люди стали примером?",

- "Жировые отложения — это результат плохого образа жизни. Это не имеет ничего общего с принятием людей такими, какие они есть", - такие комментарии оставляли интернет-пользователи, заметившие, что модель плюс-сайз на обложке - идея не новая, и вряд ли ее можно назвать оригинальной.