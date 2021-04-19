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Актриса Хейли Хассельхофф - первая модель размера плюс-сайз, которой удалось засветиться на обложке европейского журнала Playboy. Видимо, что-то пошло не так, раз уж толерантные немцы не одобрили выбор редакции.
28-летняя американка снялась для обложки европейского Playboy, чем очень довольна. Пышная модель и актриса заметила, что "использовала такой авторитетный журнал, чтобы призвать женщин любить свое тело, не опираясь на принятые в обществе стандарты красоты".
Хассельхофф опубликовала снимки из журнала в своем Инстаграм, сопроводив их длинным комментарием, в котором она пояснила, что теперь может жить свободно, без извинений перед теми, кому ее внешность не по нраву. И призывает к тому же всех остальных.
На странице модели есть и другие фото и видео съемок для авторитетного журнала. Все они тщательно отретушированы, что не укрылось от глаз интернет-пользователей, которые отнеслись к этому контенту и изрядной долей критики.
Кроме прочего, читателей удивил выбор редакции журнала, которую раскритиковали за агитацию нездорового образа жизни.
- "Она ведь даже некрасивая, Playboy, что с тобой?",
- "С каких пор толстые люди стали примером?",
- "Жировые отложения — это результат плохого образа жизни. Это не имеет ничего общего с принятием людей такими, какие они есть", - такие комментарии оставляли интернет-пользователи, заметившие, что модель плюс-сайз на обложке - идея не новая, и вряд ли ее можно назвать оригинальной.
- "Она ведь даже некрасивая, Playboy, что с тобой?",
- "С каких пор толстые люди стали примером?",
- "Жировые отложения — это результат плохого образа жизни. Это не имеет ничего общего с принятием людей такими, какие они есть", - такие комментарии оставляли интернет-пользователи, заметившие, что модель плюс-сайз на обложке - идея не новая, и вряд ли ее можно назвать оригинальной.
Анна-Николь Смит
Еще в 90-х годах Анна-Николь Смит неоднократно позировала для Playboy. Она тоже считалась моделью плюс-сайз, хотя выглядела не в пример лучше теперешних пышек. Кстати, никакой идеи инклюзивности Смит не продвигала, просто украшала собой мир.
Анна-Николь Смит
Между тем, в соцсетях продолжают оставлять комментарии по поводу снимков актрисы в Playboy.
"Гиппопотам месяца"
Playboy Hippopotamus of the month— 😈Toxic.Masculinity.Emperor👑🔞 (@Jooo58633453) April 14, 2021
"Этот выпуск будет первым, которому запретят занять желанное место под ванной, а оставят на заднем дворе под проливным дождем"
This issue would be the first one to be banned from its coveted position in the bathroom and left in the backyard under the pouring rain.— Tenpa Dhargyal Gashi (@RangzenOrDeath) April 14, 2021
Кстати, эпидемия продвижения инклюзивных моделей коснулась и спортивных журналов. Так, в марте нынешнего года для издания Sports Illustrated снялась актриса и певица азиатского происхождения Юми Ну (Yumi Nu). Снимок, опубликованный в Инстаграм-аккаунте издания, дополнен комментарием: «Мы работаем с уникальными женщинами. Однако Юми обладает самой большой уверенностью в себе, которую мы когда либо видели». Не знаем, как насчет уверенности, а что Юми обладает большим весом - это точно.
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Немцам же нравится свинина.
Надо было в другом антураже фоткать, к примеру среди нашинкованной капусты или с бочонком пива.