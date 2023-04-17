Апрельский номер Playboy во Франции продали за три часа из-за госсекретаря Шьяппа на обложке

Несмотря на это обстоятельство, сам факт публикации в журнале "для взрослых" понравился далеко не всем коллегам и начальству госсекретаря. Так, премьер-министр Франции Элизабет Борн раскритиковала выбор издания, назвав его "не самым подходящим, особенно в данный период, когда страна охвачена протестами". Того же мнения придерживается министр Франции по вопросам равноправия между мужчинами и женщинами Изабель Ром. Сама же Шьяппа считает, что «защищать право женщин распоряжаться своим телом нужно везде и всегда», и она снялась для Playboy, потому что «важно затронутьтемы свободы и феминизма» в журнале, который «не известен тем, что продвигает тему прав женщин». В 12-страничном интервью она рассуждает на тему феминизма, власти, обольщения и сексв.