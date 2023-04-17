Апрельский номер Playboy во Франции продали за три часа из-за госсекретаря Шьяппа на обложке

Госсекретарь при премьер-министре по вопросам социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппа решила привлечь внимание обычных французов, снявшись для Playboy.
Впрочем, любителей "обнажёнки" поджидал неприятный сюрприз: ни одного "голого" фото госсекретаря в журнале не было. На всех снимках Марлен Шьяппа позирует в одежде. Хотя пикантные фото все-таки были сделаны. На одном из них политик в платье с глубоким декольте приняла провокационную позу. На её груди - нарисованный маркером номер 49. 3. Это намёк на статью конституции Франции, которой премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась 16 марта. Тогда законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет был проведён без голосования в парламенте, что привело к жёстким протестам по всей Франции.
Несмотря на это обстоятельство, сам факт публикации в журнале "для взрослых" понравился далеко не всем коллегам и начальству госсекретаря. Так, премьер-министр Франции Элизабет Борн раскритиковала выбор издания, назвав его "не самым подходящим, особенно в данный период, когда страна охвачена протестами". Того же мнения придерживается министр Франции по вопросам равноправия между мужчинами и женщинами Изабель Ром. Сама же Шьяппа считает, что «защищать право женщин распоряжаться своим телом нужно везде и всегда», и она снялась для Playboy, потому что «важно затронутьтемы свободы и феминизма» в журнале, который «не известен тем, что продвигает тему прав женщин». В 12-страничном интервью она рассуждает на тему феминизма, власти, обольщения и сексв.
Апрельский номер издания появился в продаже 6 апреля, и уже через три часа весь тираж в 100 тысяч экземпляров был раскуплен, хотя обычно во Франции ежемесячно продаётся около 30 тысяч журналов Playboy. 20 апреля должны выйти дополнительые 60 тысяч экземпляров номера с госсекретарём на обложке.
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