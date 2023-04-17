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Апрельский номер Playboy во Франции продали за три часа из-за госсекретаря Шьяппа на обложке

Апрельский номер Playboy во Франции продали за три часа из-за госсекретаря Шьяппа на обложке

Автор:
17 апреля 2023 16:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Playboy   Ynews   Марлен Шьяппа   журнал   рост продаж   тираж   франция   
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Госсекретарь при премьер-министре по вопросам социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппа решила привлечь внимание обычных французов, снявшись для Playboy.

Впрочем, любителей "обнажёнки" поджидал неприятный сюрприз: ни одного "голого" фото госсекретаря в журнале не было. На всех снимках Марлен Шьяппа позирует в одежде. Хотя пикантные фото все-таки были сделаны. На одном из них политик в платье с глубоким декольте приняла провокационную позу. На её груди - нарисованный маркером номер 49. 3. Это намёк на статью конституции Франции, которой премьер-министр Элизабет Борн воспользовалась 16 марта. Тогда законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет был проведён без голосования в парламенте, что привело к жёстким протестам по всей Франции.


Несмотря на это обстоятельство, сам факт публикации в журнале "для взрослых" понравился далеко не всем коллегам и начальству госсекретаря. Так, премьер-министр Франции Элизабет Борн раскритиковала выбор издания, назвав его "не самым подходящим, особенно в данный период, когда страна охвачена протестами". Того же мнения придерживается министр Франции по вопросам равноправия между мужчинами и женщинами Изабель Ром. Сама же Шьяппа считает, что «защищать право женщин распоряжаться своим телом нужно везде и всегда», и она снялась для Playboy, потому что «важно затронутьтемы свободы и феминизма»  в журнале, который  «не известен тем, что продвигает тему прав женщин». В 12-страничном интервью она рассуждает на тему феминизма, власти, обольщения и сексв.



Апрельский номер издания появился в продаже 6 апреля, и уже через три часа весь тираж в 100 тысяч экземпляров был раскуплен, хотя обычно во Франции ежемесячно продаётся около 30 тысяч журналов Playboy. 20 апреля должны выйти дополнительые 60 тысяч экземпляров номера с госсекретарём на обложке.

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Метки: Playboy   Ynews   Марлен Шьяппа   журнал   рост продаж   тираж   франция   
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14  комментариев
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813
Лютый вам Бетховен Час назад
Экстремальные ситуации требуют экстремальных решений.
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6k
perekrestok 7 минут назад
Другого издания не смогли найти для политических высказываний? Хотя трансы на обложке было бы еще хуже.
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3k
VPJ 16 минут назад
"Грудью на врага!!!!!"
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335
Добрый Доктор 24 минуты назад
Ну, главная цель публикации достигнута - тираж полностью раскуплен в кратчайшие сроки
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525
adssaf afasffdsga Полчаса назад
Секс-кукла из соседнего поста посимпотишнее, имхо. А ведь когда-то PlayBoy действительно выдающихся девушек фотографировал, даже неким т.н. "трендсеттером" был. Хотя у него в последние годы и не такая дрянь на обложке была - трансоту и прочую мразь уже протаскивали там.
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34k
russger Полчаса назад
Кто? Что? Зачем? Почему? О чём вообще всё это?
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10k
Игорь 47 минут назад
а если бы там были фото первой леди - продали бы за час :)
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12k
Shtoppi 55 минут назад
было бы еще на что смотреть.
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74k
Доктор Джонс Час назад
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32k
Dobry vojak Svejk Час назад
Не транс - уже хорошо ))
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Том Сойер Час назад
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GoInDown Час назад
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