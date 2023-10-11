FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 614 постов • 77 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом
Хорошо вписались: 25 удивительных совпадений и примеров случайной маскировки

Хорошо вписались: 25 удивительных совпадений и примеров случайной маскировки

Автор:
11 октября 2023 16:46
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: вписался   идеальная маскировка   картинка дня   маскировка   мастера камуфляжа   удивительное рядом   хорошая маскировка   хороший камуфляж   
935
26

Камуфляж, или маскировку, можно встретить не только на поле боя, и специальные пятнистые костюмы для нее не обязательны. Достаточно выбрать правильный ракурс и освещение, чтобы животное, предмет или человек практически идеально вписались в окружающую обстановку!

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: вписался   идеальная маскировка   картинка дня   маскировка   мастера камуфляжа   удивительное рядом   хорошая маскировка   хороший камуфляж   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Павел 7 минут назад
Животинки!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
205
iskra 2 минуты назад
Говорят,на танки специально наносят покрытие,к которому пыль и грязь прилипают. Получается идеальный камуфляж для любой местности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

110336



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Галкин написал пост в поддержку Израиля и получил кучу "полезных советов" от пользователей Сети
Галкин написал пост в поддержку Израиля и получил кучу "полезных советов" от...
Волочкова: мем или талантливая балерина?
Волочкова: мем или талантливая балерина?
Кто над всем этим стоит
Кто над всем этим стоит
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как чихают девушки и парни

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#люди#животные#США#авто аварии#история#кино#подборка#полиция
#машина#автомир#в мире#позитив#аварии#Автовсячина#фильм#КИтай#Россия#новости
#интересно#Юмор#интересное#Прикол#ДТП#факты#забавно#милота#Москва#дети
Кто над всем этим стоит Кто над всем этим стоит 20 забавных снимков о людях, которые столкнулись с неожиданной ситуацией 20 забавных снимков о людях, которые столкнулись с неожиданной ситуацией 45 увлекательных фотосравнений из самых разных областей жизни 45 увлекательных фотосравнений из самых разных областей жизни 18 человек, чей возраст не написан на лице 18 человек, чей возраст не написан на лице 20 фотографий, для полного понимания которых понадобится "звонок другу" 20 фотографий, для полного понимания которых понадобится "звонок другу" 17 фотографий, которые отвечают на вопрос "Что будет, если...?" 17 фотографий, которые отвечают на вопрос "Что будет, если...?"

На что жалуетесь?

Вернуться