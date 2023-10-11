Хорошо вписались: 25 удивительных совпадений и примеров случайной маскировки

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Камуфляж, или маскировку, можно встретить не только на поле боя, и специальные пятнистые костюмы для нее не обязательны. Достаточно выбрать правильный ракурс и освещение, чтобы животное, предмет или человек практически идеально вписались в окружающую обстановку!
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5. «Не думал, что проиграю в прятки своему племяннику. Попросил его попозировать для фотографии»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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