Ястреб-перепелятник: Как живёт один из самых известных ястребов в дикой природе?

Но это не значит, что человек принёс перепелятнику одну лишь пользу. Последние 500 лет мы активно вылавливаем и дрессируем этих пташек, а к середине 20 века их численность упала до критически низких значений, мы тогда немножечко переборщили с пестицидами. К счастью, маленьким ястребам сейчас ничего не угрожает, ведь плодятся они как не в себя.