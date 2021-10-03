Ястреб-перепелятник: Как живёт один из самых известных ястребов в дикой природе?

FISHKINET
Три мощных пылесоса, способных решить шерстяную проблему Три мощных пылесоса, способных решить шерстяную проблему В Америке арестовали парня после неудачного объявления о продаже катализатора В Америке арестовали парня после неудачного объявления о продаже... Вещицы, сделанные своими руками, которыми не грех и похвастаться Вещицы, сделанные своими руками, которыми не грех и похвастаться "Слепая ярость" - 15 интересных фактов о кинобоевике с видеокассеты "Слепая ярость" - 15 интересных фактов о кинобоевике с видеокассеты Так себе картинки на выходные, а в середине поста приятный сюрприз Так себе картинки на выходные, а в середине поста приятный сюрприз Так себе картинки в чёрно-белых тонах Так себе картинки в чёрно-белых тонах Фильм ДМБ. Цитататы и картинки Фильм ДМБ. Цитататы и картинки Почему не ловят лихачей с сотнями неоплаченных штрафов? Почему не ловят лихачей с сотнями неоплаченных штрафов? Съемки в советской рекламе и конфликт с Андреем Гончаровым, после которого Евгений Леонов навсегда ушел из театра Съемки в советской рекламе и конфликт с Андреем Гончаровым, после... Они нам грозят отчислением за непосещаемость и не ищут индивидуального подхода Они нам грозят отчислением за непосещаемость и не ищут... Виниловые пластинки в СССР Виниловые пластинки в СССР Мигранты избили мужчину на ж/д платформе в Подмосковье Мигранты избили мужчину на ж/д платформе в Подмосковье Ретро фотографии Ретро фотографии Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира В Нью-Йорке открылась смотровая площадка небоскреба One Vanderbilt В Нью-Йорке открылась смотровая площадка небоскреба One Vanderbilt 15 человек, демонстрирующих, как социальные сети изменили наш мозг 15 человек, демонстрирующих, как социальные сети изменили наш мозг Прогулка в Черепышком монастыре Прогулка в Черепышком монастыре Ретро Фото Калейдоскоп Ретро Фото Калейдоскоп В Туле мужчина подбросил понравившейся девушке бомбу в карман В Туле мужчина подбросил понравившейся девушке бомбу в карман
Ястреб-перепелятник: Как живёт один из самых известных ястребов в дикой природе?

Ястреб-перепелятник: Как живёт один из самых известных ястребов в дикой природе? (10 фото)

Автор:
03 октября 2021 09:44
Метки: интересно   птицы   факты   
224
10

Самое точное описание ястреба-перепелятника: быстрый, дерзкий, как пуля резкий. Этот пернатый хищник чертовски мал, чертовски быстр и чертовски красив!

Встречается наш хищный друг чуть ли не по всему Старому Свету. Летом птаху можно найти от Португалии до Камчатки, а зимой он отправляется греть свою пушистую попку в Юго-Восточную Азию или Африку.

×

Если в хищных птицах вы больше всего цените их размеры, то перепелятник — не ваш выбор. Тушка ястреба не больше 43 сантиметров, а вес не превышает 280 грамм! И это мы сейчас говорим про половозрелых самок, самцы в полтора-два раза меньше. Будь ты проклят, половой диморфизм!

Однако, истинные ценители крылатых убийц знают, что смотреть надо не на объём тушки, а на эффективность. Широкие крылья размахом в 50-80 сантиметров прекрасно подходят и для крутых виражей в лесу, и для скоростных гонок на открытых пространствах. Причём добыча может проморгать начало охоты: пернатый летит практически бесшумно, а камуфляж искажает его очертания, и усложняет идентификацию.

Перепелятник умело пользуется всеми своими способностями для охоты на целое ассорти целей: десятки видов воробьинообразных и маленькие болотные птицы живут в постоянном страхе уже сотни тысяч лет. С приходом человека рацион наших ребят здорово расширился, в него вошли домашние животины (фермеры негодуют) и городские голуби с воробьями (жители мегаполисов в восторге).

Но это не значит, что человек принёс перепелятнику одну лишь пользу. Последние 500 лет мы активно вылавливаем и дрессируем этих пташек, а к середине 20 века их численность упала до критически низких значений, мы тогда немножечко переборщили с пестицидами. К счастью, маленьким ястребам сейчас ничего не угрожает, ведь плодятся они как не в себя.

Каждую весну самцы ястребов-перепелятников склонны немножечко поорать. Если выступление шоу «Голос» имеет успех, паренёк привлечёт боевую подружку и приступит к строительству гнезда на уютной вершине хвойного дерева. Вскоре в свежепостроенной квартире окажется полдюжины свежеотложенных яиц.

На этом этапе происходит разделение труда: мать берёт на себя высиживание и охрану птенцов, а отец — добычу пропитания на всех домочадцев. Со своими задачами они справляются образцово: дичь не в силах скрыться от такого высококлассного охотника, мать наваляет любому, вне зависимости от роста и видовой принадлежности.

Ребята тоже не филонят. Уже через три месяца милые пушистые комочки превратятся в молодых и бесстрашных ястребов. Правда, лишний гонор может быть опасен: каждый третий птенец гибнет в течении первого года жизни.

Остальные успевают прокачать интеллект и убавить хотелки. Они реже суются под дуло охотничьего ружья, не нападают на крупных птиц без острой нужды и имеют реальные шансы прожить около 12 лет.

Чему нас учит эта история? Размер — ничто, старание, ответственность и профессионализм — всё.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: интересно   птицы   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
595k
Alexey Berestenko 2 часа назад
Да ладно, перелетный! У нас в Зеленограде в декабре наблюдал во дворе!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
Первая в истории посадка рейса в Тобольский аэропорт Ремезов! Эксклюзивные кадры из кабины пилота! Первая в истории посадка рейса в Тобольский аэропорт Ремезов! Эксклюзивные кадры из кабины пилота! Тукан - чудо природы: чего мы не знаем об этих птицах? Тукан - чудо природы: чего мы не знаем об этих птицах? В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете Ученые объяснили, почему белки прислушиваются к пению птиц Ученые объяснили, почему белки прислушиваются к пению птиц Интересные факты о книгах Интересные факты о книгах Птицы научились открывать бутылки с молоком и пить его Птицы научились открывать бутылки с молоком и пить его
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3907800



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Сексапильная итальянская статуя кружит головы и разбивает сердца
3
104
Сексапильная итальянская статуя кружит головы и разбивает сердца
Фото до и после, которые показывают, как бежит время
4
134
Фото до и после, которые показывают, как бежит время
Набирающие популярность
Коммерческие войны ООО "Терра коммерческий транспорт»
0
1
Коммерческие войны ООО "Терра коммерческий транспорт»
10 книг о здоровье, которые интересно читать
0
4
10 книг о здоровье, которые интересно читать
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок
Не разговаривайте с неизвестными: эксперимент, который вызывает шок
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#СССР#картинки#Разное#сарказм#книга#кино#актер#комментарии
#интересно#факты#подборка#чтение#Россия#прикольные#страна#природа#автомобили#кулинария
#история#люди#фотографии#что почитать#новости#интересное#еда#красота#животные#мигранты

На что жалуетесь?

Вернуться