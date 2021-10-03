Ястреб-перепелятник: Как живёт один из самых известных ястребов в дикой природе?

Самое точное описание ястреба-перепелятника: быстрый, дерзкий, как пуля резкий. Этот пернатый хищник чертовски мал, чертовски быстр и чертовски красив!
Встречается наш хищный друг чуть ли не по всему Старому Свету. Летом птаху можно найти от Португалии до Камчатки, а зимой он отправляется греть свою пушистую попку в Юго-Восточную Азию или Африку.
Если в хищных птицах вы больше всего цените их размеры, то перепелятник — не ваш выбор. Тушка ястреба не больше 43 сантиметров, а вес не превышает 280 грамм! И это мы сейчас говорим про половозрелых самок, самцы в полтора-два раза меньше. Будь ты проклят, половой диморфизм!
Однако, истинные ценители крылатых убийц знают, что смотреть надо не на объём тушки, а на эффективность. Широкие крылья размахом в 50-80 сантиметров прекрасно подходят и для крутых виражей в лесу, и для скоростных гонок на открытых пространствах. Причём добыча может проморгать начало охоты: пернатый летит практически бесшумно, а камуфляж искажает его очертания, и усложняет идентификацию.
Перепелятник умело пользуется всеми своими способностями для охоты на целое ассорти целей: десятки видов воробьинообразных и маленькие болотные птицы живут в постоянном страхе уже сотни тысяч лет. С приходом человека рацион наших ребят здорово расширился, в него вошли домашние животины (фермеры негодуют) и городские голуби с воробьями (жители мегаполисов в восторге).
Но это не значит, что человек принёс перепелятнику одну лишь пользу. Последние 500 лет мы активно вылавливаем и дрессируем этих пташек, а к середине 20 века их численность упала до критически низких значений, мы тогда немножечко переборщили с пестицидами. К счастью, маленьким ястребам сейчас ничего не угрожает, ведь плодятся они как не в себя.
Каждую весну самцы ястребов-перепелятников склонны немножечко поорать. Если выступление шоу «Голос» имеет успех, паренёк привлечёт боевую подружку и приступит к строительству гнезда на уютной вершине хвойного дерева. Вскоре в свежепостроенной квартире окажется полдюжины свежеотложенных яиц.
На этом этапе происходит разделение труда: мать берёт на себя высиживание и охрану птенцов, а отец — добычу пропитания на всех домочадцев. Со своими задачами они справляются образцово: дичь не в силах скрыться от такого высококлассного охотника, мать наваляет любому, вне зависимости от роста и видовой принадлежности.
Ребята тоже не филонят. Уже через три месяца милые пушистые комочки превратятся в молодых и бесстрашных ястребов. Правда, лишний гонор может быть опасен: каждый третий птенец гибнет в течении первого года жизни.
Остальные успевают прокачать интеллект и убавить хотелки. Они реже суются под дуло охотничьего ружья, не нападают на крупных птиц без острой нужды и имеют реальные шансы прожить около 12 лет.
Чему нас учит эта история? Размер — ничто, старание, ответственность и профессионализм — всё.
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