Жесткий захват по методике спецназа: на полу за 2 секунды

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Спецназ ФСБ работает жестко и быстро. Оперативная съемка с реальных захватов выглядит гораздо круче любого голливудского боевика: бойцы спецотрядов с преступниками церемониться не привыкли.
Чаще всего оперативники работают из долгих засад. Подозреваемых выслеживают неделями, чтобы нанести один быстрый, четкий удар.
Преступники просто не успевают отреагировать на моментально появляющихся спецназовцев. Стрельба на захвате не происходит почти никогда.
В этом и есть высокий профессионализм спецгрупп. Да, захваты получаются жесткими, зато обходится без жертв.
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СПЕЦНАЗ РОСГВАРДИИ ЗАХВАТ- ПОГОНЯ ЗА ПРЕСТУПНИКАМИ ,
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