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Жесткий захват по методике спецназа: на полу за 2 секунды

Жесткий захват по методике спецназа: на полу за 2 секунды (2 фото + 1 видео)

Автор:
03 октября 2021 08:46
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: видео   криминал   работа   
372
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Спецназ ФСБ работает жестко и быстро. Оперативная съемка с реальных захватов выглядит гораздо круче любого голливудского боевика: бойцы спецотрядов с преступниками церемониться не привыкли.

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Метки: видео   криминал   работа   
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6  комментариев
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453
Haron Час назад
Красиво работают, молодцы! Но, музыка на заднем плане - шлак!
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9k
insaider Полчаса назад
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7k
portmen77 Полчаса назад
Вот хорошее видео. Здесь не тренировки, а реальная работа братьев. И музыка на фоне не такая унылая.

СПЕЦНАЗ РОСГВАРДИИ ЗАХВАТ- ПОГОНЯ ЗА ПРЕСТУПНИКАМИ ,
Ссылка www.youtube.com


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23k
Саня 40 минут назад
Надо бы в школах такое показывать!
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1k
флоМастер 55 минут назад
Работайте Братья!!!
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80k
Броненосец Потелкам Час назад
Спасибо за познавательный пост.
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Кaleidoscope
так себе
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