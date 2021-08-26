«Сдохни, тварь»: сотрудница «Почты России» обматерила клиентку и швырнула в нее посылкой

Женщину уже уволили. Будет время подлечить нервы.
Сотрудница "Почты России" в Санкт-Петербурге обматерила и накинулась на посетительницу, которая пришла за посылкой. Как рассказала клиентка, она долго ждала пока работница отделения на Бухарестской наговорится по телефону, а когда принялась снимать "клиентоориентированный сервис" на камеру, женщина набросилась на нее, выгнала из отделения и швырнула вдогонку посылку с рюкзаком.
При этом работница почты не скупилась на нецензурные ругательства:
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В почте России уже уволили несдержанную сотрудницу. В компании заявили, что в независимости от причин конфликта, работница не имела право себя так вести.
"Мы считаем, что поведение нашей сотрудницы в этом видео недопустимо, какими бы ни были причины конфликта. Мы уже начали внутреннее расследование, чтобы разобраться во всех деталях. Временно обязанности этой сотрудницы по работе с клиентами будет исполнять другой специалист, до конца внутреннего расследования инцидента", - сообщили в пресс-службе компании.
В отделении «Почты России» рассказали, что девушка сама спровоцировала конфликт, придя в обеденное время и потребовав срочно выдать ее посылку.
Пострадавшая клиентка прокомментировала ситуацию. По ее словам, в момент нервного срыва сотрудница уже писала заявление об увольнении - так что та ничего не потеряла.
как обычно сначала доводят, потом снимают и выдают за сумасшедших лол.— Goodsirrope (@goodsirrope) August 26, 2021
Вчера в московском Сбербанке кассир очень долго и с участием выслушивала бабушку.Та рассказывала о телефонных мошенниках и потом вообще расплакалась. Конечно специалисты за день и не таких клиентов встречают,нервы не выдерживают.— Анна Павловская (@gFuHCjJcp6rwHNh) August 26, 2021
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В "шоках" ????
Сдохни тварь
Я в шоках! Запятые научись ставить!
Вопрос: а оно того стоило?
Типичная логика тупого плебея, который не в состоянии достичь чего-то большего и оправдывающего свое скотское воспитание и быдлонутро маленькой получкой