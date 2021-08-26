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«Сдохни, тварь»: сотрудница «Почты России» обматерила клиентку и швырнула в нее посылкой

«Сдохни, тварь»: сотрудница «Почты России» обматерила клиентку и швырнула в нее посылкой (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2021 14:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Посылка   видео   конфликт   почта россии   работа   сотрудница   увольнение   
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Женщину уже уволили. Будет время подлечить нервы.

Сотрудница "Почты России" в Санкт-Петербурге обматерила и накинулась на посетительницу, которая пришла за посылкой. Как рассказала клиентка, она долго ждала пока работница отделения на Бухарестской наговорится по телефону, а когда принялась снимать "клиентоориентированный сервис" на камеру, женщина набросилась на нее, выгнала из отделения и швырнула вдогонку посылку с рюкзаком.

В почте России уже уволили несдержанную сотрудницу. В компании заявили, что в независимости от причин конфликта, работница не имела право себя так вести.


"Мы считаем, что поведение нашей сотрудницы в этом видео недопустимо, какими бы ни были причины конфликта. Мы уже начали внутреннее расследование, чтобы разобраться во всех деталях. Временно обязанности этой сотрудницы по работе с клиентами будет исполнять другой специалист, до конца внутреннего расследования инцидента", - сообщили в пресс-службе компании.


В отделении «Почты России» рассказали, что девушка сама спровоцировала конфликт, придя в обеденное время и потребовав срочно выдать ее посылку.


Пострадавшая клиентка прокомментировала ситуацию. По ее словам, в момент нервного срыва сотрудница уже писала заявление об увольнении - так что та ничего не потеряла.

Источник:

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Метки: Посылка   видео   конфликт   почта россии   работа   сотрудница   увольнение   
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24k
Батончик с маком 2 часа назад
Нынче полно мразей которые сперва доведут человека, а потом видосик снимают. У малолеток и дебилов забава такая от безделья.
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7k
Hocico 46 секунд назад
Судя по такой реакции, ну не верю я, что это на ровном месте случилось. Очень часто бываю на почте, да, сотрудники бывают уставшими, бывают не совсем в настроении (когда их знаешь лет двадцать, прекрасно отличаешь хорошее и не очень), но они ВСЕГДА вежливы, даже если посетитель настолько жестко тупит или чего-то не понимает, что диву даешься, откуда такие железные нервы. Наверняка "пострадавшая" от души открыла свою быдло-сторону, и достала камеру в самый подходящий момент, где именно она кажется несчастной овечкой. Сотрудницу почты, разумеется, не оправдываю, можно было в случае чего просто позвать начальство, чтобы уже оно с невменяемой и разбиралось.
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268
Andiks 7 минут назад
Борьба была равна - сражались два говна!
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662
Татьяна Баженова 7 минут назад
Это нечестно, снимать конец конфликта. Мы не видим, что там за предыстория была. Может, работница ещё вежливо выпроводила эту смешливую клиентку!
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3
Александр Поляков 12 минут назад
две паскуды
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309
Fisher1979 14 минут назад
У сотрудницы как я понял перерыв, а эта п@зда плевать хотела и удивляется такому обращению, конечно можно было мягче на х@й послать.
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5k
ГГалка 21 минуту назад
судя по голосу клиентки она ни разу не в шоке. она знала что делала. да, сотрудница почты, конечно тоже не права, но мы ж все человеки. это же как надо было её выбесить чтобы вот так среагировать. ....
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−24
дипардиев Полчаса назад
будние путенской россии
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9k
Andrey Полчаса назад
"Я в шоках. Если ты пошла работать за 30 тысяч, будь добра работать, как человек"
В "шоках" ????
Сдохни тварь
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170
Pilot Drinkings Полчаса назад
К чести "Почты России", за последние два года произошел качественный скачок в обслуживании, ну, по крайней мере, именно в СПб. По работе и хобби довольно часто получаю и отправляю посылки, пакеты. Замечаний реально нет, всё доезжает, опозданий нет, в отделении около дома обслуживают быстро, трекеры работают
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5k
Sanar Полчаса назад
"Инструктор по плаванию с грудничками Галина Попова" сука кто это? Зачем это? Она инструктирует грудничков не заплывать за буйки?
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3k
Дмитрий Полчаса назад
"В отделении «Почты России» рассказали, что девушка сама спровоцировала конфликт, придя в обеденное время и потребовав срочно выдать ее посылку".....Вот ни разу не сомневаюсь, если честно!!!!
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25k
Григорий 38 минут назад
Может-ли так быть, что дама сказала "Обслуживай меня, Мразь!", а уже после включила телефон?
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−24
дипардиев 40 минут назад
ну вот в чем она не права?
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−5
Nane First NameLast 44 минуты назад
Даже не знаю что сказать. Про Расчленинград было?
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2k
Директор свежего воздуха 44 минуты назад
Просто пофантазировал на эту тему, что было-бы с сотрудницей почты где-нибудь, ну, например, в Линкерувере, спальном районе Антверпена, Бельгия. Уволить то, конечно, уволят сразу, но это фигня, самое главное, в её хутгедраах такая стремная запись пойдёт, что она потом пол жизни отмываться будет, а пока её удел или полы мыть или дороги строить.
Вопрос: а оно того стоило?
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2k
Виктор 47 минут назад
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−17
azazmu 49 минут назад
скорее всего не просто попросила , а нагло, грубо и надменно. Но это не оправдывает работницу почты. На работе мы не люди, а просто работники, чтобы так реагировать
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17k
KOSTELLO 51 минуту назад
Забавляют меня комментарии типа "нуачо вы хотели, какая зарплата, такое и отношение"
Типичная логика тупого плебея, который не в состоянии достичь чего-то большего и оправдывающего свое скотское воспитание и быдлонутро маленькой получкой
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5k
Свирепый Бамбр 52 минуты назад
Соска еббаная! Не дает человеку поработать спокойно.
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239
alex lamagra 54 минуты назад
30 тысяч на почте России никому не платят, кроме руководства, где 14 тыс оператор поучает в среднем
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