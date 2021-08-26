«Сдохни, тварь»: сотрудница «Почты России» обматерила клиентку и швырнула в нее посылкой

В почте России уже уволили несдержанную сотрудницу. В компании заявили, что в независимости от причин конфликта, работница не имела право себя так вести.





"Мы считаем, что поведение нашей сотрудницы в этом видео недопустимо, какими бы ни были причины конфликта. Мы уже начали внутреннее расследование, чтобы разобраться во всех деталях. Временно обязанности этой сотрудницы по работе с клиентами будет исполнять другой специалист, до конца внутреннего расследования инцидента", - сообщили в пресс-службе компании.





В отделении «Почты России» рассказали, что девушка сама спровоцировала конфликт, придя в обеденное время и потребовав срочно выдать ее посылку.



Пострадавшая клиентка прокомментировала ситуацию. По ее словам, в момент нервного срыва сотрудница уже писала заявление об увольнении - так что та ничего не потеряла.