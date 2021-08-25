Камера наблюдения зафиксировала в ночи чудо пробуждения совести или...

Как сообщает новостное издание YarNews.net, В минувшую субботу, 21 августа, в светлое время суток около колодца остановился ВАЗ-2115 (LADA Samara). Из машины вышел мужчина и наивно полагая, что с одной стороны его прикрывает забор, а с двух других машина и газовая подстанция, снял люк, затолкал в салон авто и уехал.

Но не тут-то было! Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения, да так, что при желании можно было разглядеть госномера "пятнашки", умчавшей люк.

Позже в соцсетях появились скрины с криминального сюжета, комментируя, которые люди обратились к похитителю с предложением повертать всё взад, пока жареным пахнет не сильно.