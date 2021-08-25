Камера наблюдения зафиксировала в ночи чудо пробуждения совести или...

Житель Ярославля вернул на место, украденную им же ранее крышку канализационного люка.
Как сообщает новостное издание YarNews.net, В минувшую субботу, 21 августа, в светлое время суток около колодца остановился ВАЗ-2115 (LADA Samara). Из машины вышел мужчина и наивно полагая, что с одной стороны его прикрывает забор, а с двух других машина и газовая подстанция, снял люк, затолкал в салон авто и уехал.
Но не тут-то было! Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения, да так, что при желании можно было разглядеть госномера "пятнашки", умчавшей люк.
Позже в соцсетях появились скрины с криминального сюжета, комментируя, которые люди обратились к похитителю с предложением повертать всё взад, пока жареным пахнет не сильно.
«Вот это палево, мужик попал по полной. Ты бы вернул пока не поздно, хотя поздно»,
«Теперь ему припишут все пропавшие крышки. А вы алкаши, алкаши тырят...»,
«Он не один спёр, а по всей улице. Засветился на нескольких камерах!»,
«А вдруг он крышку снял , чтоб у дома закрыть люк, у которого тоже кто-то крышку снял», – писали возмущённые горожане.
И... О чудо! Призыв нашёл отклик в заблудшей душе пробудив, приснувшую было совесть. И кто сказал, что добрые дела не творятся во тьме? В воскресенье, 22 августа, около девяти часов вечера во двор дома №7, сгибаясь под тяжестью нелёгкой ноши, прокрался человек и, отодвинув деревянную решётку, которой временно прикрыли колодец, водрузил на место злополучный люк.
Однако строгих комментаторов камбэк похищенного так и не умилостивил:
«Видать, размером не подошёл»,
«Мало весит, вот и вернул»,
«На шею ему этот люк надо повесить. Как медаль, пусть носит», – писали ярославцы.
А как считают наши уважаемые читатели. Это были угрызения совести или страх гражданина за свою пятую опорную точку?
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Совесть у таких редко просыпается.