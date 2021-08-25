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Камера наблюдения зафиксировала в ночи чудо пробуждения совести или...

Камера наблюдения зафиксировала в ночи чудо пробуждения совести или... (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2021 23:29
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   видео   возврат   кража   криминал   наблюдение   соцсети   ярославль   
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Житель Ярославля вернул на место, украденную им же ранее крышку канализационного люка.

Как сообщает новостное издание YarNews.net, В минувшую субботу, 21 августа, в светлое время суток около колодца остановился ВАЗ-2115 (LADA Samara). Из машины вышел мужчина и наивно полагая, что с одной стороны его прикрывает забор, а с двух других машина и газовая подстанция, снял люк, затолкал в салон авто и уехал.

Но не тут-то было! Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения, да так, что при желании можно было разглядеть госномера "пятнашки", умчавшей люк.

Позже в соцсетях появились скрины с криминального сюжета, комментируя, которые люди обратились к похитителю с предложением повертать всё взад, пока жареным пахнет не сильно.

«Вот это палево, мужик попал по полной. Ты бы вернул пока не поздно, хотя поздно»,


«Теперь ему припишут все пропавшие крышки. А вы алкаши, алкаши тырят...»,


«Он не один спёр, а по всей улице. Засветился на нескольких камерах!»,


«А вдруг он крышку снял , чтоб у дома закрыть люк, у которого тоже кто-то крышку снял», – писали возмущённые горожане.

И... О чудо! Призыв нашёл отклик в заблудшей душе пробудив, приснувшую было совесть. И кто сказал, что добрые дела не творятся во тьме? В воскресенье, 22 августа, около девяти часов вечера во двор дома №7, сгибаясь под тяжестью нелёгкой ноши, прокрался человек и, отодвинув деревянную решётку, которой временно прикрыли колодец, водрузил на место злополучный люк.

Однако строгих комментаторов камбэк похищенного так и не умилостивил:


«Видать, размером не подошёл»,


«Мало весит, вот и вернул»,


«На шею ему этот люк надо повесить. Как медаль, пусть носит», – писали ярославцы.


А как считают наши уважаемые читатели. Это были угрызения совести или страх гражданина за свою пятую опорную точку?

Источник:

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Метки: Россия   видео   возврат   кража   криминал   наблюдение   соцсети   ярославль   
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12  комментариев
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45k
doker 2 часа назад
Похоже в пункте приёма чермета ему сказали: "Мужик, иди на х..."
Совесть у таких редко просыпается.
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241
MerryGoRound Полчаса назад
Объясните мне, ЗАЧЕМ ему был нужен канализационный люк?! Что бы он с ним сделал?! Переплавил? Продал на цвет.мет.? Судя по его возвращению этого предмета ничего у него с этим не получилось. Но я действительно не в теме, люди, просто стало любопытно и ради чего можно украсть люк... "Плохо лежал"? :)
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4k
Дарвин и аморальная премия 56 минут назад
Редька, когда у тебя пробудится совесть и ты перестанешь писать всякую ху@йню?
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6k
Vadim Час назад
Взял во временное пользование...
Ссылка youtu.be
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17k
Vital Idol Час назад
это орудие преступления! он им прибил кого-то и концы в землю...
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20k
Андрей Иванов Час назад
А чего сразу - спёр? Может он её помыть возил
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1k
Михалыч Час назад
вот вы начинате, может он в деревню возил, показать людям, которые люк ни разу не видели.
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50k
smakido 2 часа назад
Лучше поздно чем никогда.
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