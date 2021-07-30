«И о погоде»: телеведущая из Уфы появилась в кадре с раздвинутыми ногами

Такой позой героическая женщина сокращает время съемок. А вы о чем подумали?
Телеведущая ГТРК «Башкортостан» Евгения Андреева сегодня стала звездой социальных сетей. В интернет слили рабочий момент записи прогноза погоды, на кадрах которого девушка стоит с широко раздвинутыми ногами и с невозмутимым видом вещает о «сильном ветре, ливнях и грозах». И это не какой-то курьез отдельного дня, а каждодневная и будничная поза девушки перед камерой (как бы двусмысленно это не звучало). По словам журналистки, она регулярно стоит не в самых удобных позах ради экономии времени съемок.
Но для уфимцев просмотр прогноза погоды уже не будет прежним...
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«Это делается, чтобы быстрее отписать информацию, потому что на поднятие камеры уходит больше времени. Всё просто. Это мне вместо занятий йогой, на которые не хватает времени. Годы работы на телевидении не проходят даром. Конечно, в эфир это не проходит, это наши телевизионные междусобойчики, шутки режиссёра и оператора, мы постоянно над этим хохочем. Они всегда снимают и смеются, но вот теперь это, видимо, вышло за пределы наших рабочих чатов», - поделилась с журналистами Евгения Андреева.
Ведущей остается только пожелать крепких каблуков и стойкости в ее непростом ремесле.
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Ждём продолжения - негодования общественности, передачи Малахова, принятие законов запрещающих раздвигать ноги.
А то ищут причину, то камеру долго подымать, то рубашка короткая : )))