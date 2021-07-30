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«И о погоде»: телеведущая из Уфы появилась в кадре с раздвинутыми ногами

«И о погоде»: телеведущая из Уфы появилась в кадре с раздвинутыми ногами (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 июля 2021 11:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Афа   Башкирия   Прогноз погоды   видео   курьез   работа   растяжка   телеведущая   
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Такой позой героическая женщина сокращает время съемок. А вы о чем подумали?

Источник:

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Метки: Афа   Башкирия   Прогноз погоды   видео   курьез   работа   растяжка   телеведущая   
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143k
LedorubTroszkogo 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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emporio_ss Полчаса назад
девушка очень даже находчивая - практически.
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Vital Idol Полчаса назад
Расходимся...
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12k
Сергей Час назад
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343
Отец Пигидий Час назад
Девушка молодая, была бурная ночь, натёрла, щипет....
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5k
SR 2 часа назад
Событие дня...
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1k
zu4ara 2 часа назад
оператор отомстил?
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323
Виталий Семенака 2 часа назад
А мозгов не хватило 20 см. шпильку снять?!
А то ищут причину, то камеру долго подымать, то рубашка короткая : )))
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11k
Вася 2 часа назад
хромакей на уровне передачи "Время" в СССР... поди ещё на виндовс 95 монтируют
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10k
Dihydrogen Monoxide 2 часа назад
зачем раскорячиваться то? села на табуреточку и всё.
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9k
Александр 2 часа назад
Купили бы стул и не надо было бы раскорячиваться.
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
Ради нормального ракурса и не так раскорячешься )))
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143k
LedorubTroszkogo 2 часа назад
Оказывается Флэш моб Волочковой заразен как короновирус)))
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48k
Daniel Rumiantsev 2 часа назад
Встала бы босиком, по высоте так же получилось бы
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Broscan 3 часа назад
Просто подстава!
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