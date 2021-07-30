«И о погоде»: телеведущая из Уфы появилась в кадре с раздвинутыми ногами

«Это делается, чтобы быстрее отписать информацию, потому что на поднятие камеры уходит больше времени. Всё просто. Это мне вместо занятий йогой, на которые не хватает времени. Годы работы на телевидении не проходят даром. Конечно, в эфир это не проходит, это наши телевизионные междусобойчики, шутки режиссёра и оператора, мы постоянно над этим хохочем. Они всегда снимают и смеются, но вот теперь это, видимо, вышло за пределы наших рабочих чатов», - поделилась с журналистами Евгения Андреева.

Ведущей остается только пожелать крепких каблуков и стойкости в ее непростом ремесле.