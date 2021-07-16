Пара грабителей навестила булочную в Бразилии, но не ожидала, что у посетителя окажется пистолет

О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце

В Бразилии военный полицейский вступил в жестокую схватку с вооруженным грабителем

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В Барнауле девушка, спасаясь от насильников, выпрыгнула из окна и попала...

В Бразилии женщина-полицейский ловко обезвредила вооруженного грабителя

В США вооруженный ножами мужчина попытался атаковать полицейского