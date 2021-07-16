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Пара грабителей навестила булочную в Бразилии, но не ожидала, что у посетителя окажется пистолет

Пара грабителей навестила булочную в Бразилии, но не ожидала, что у посетителя окажется пистолет (6 фото)

Автор:
16 июля 2021 09:00
Сообщество : Криминал
Метки: бразилия   видео   криминал   ограбление   полиция   самооборона   
1773
6
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Полным фиаско завершилось ограбление в Форталезе. Попытка срубить легких денег была близка к удаче, однако что-то пошло не так.

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Метки: бразилия   видео   криминал   ограбление   полиция   самооборона   
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27  комментариев
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11k
Bill 2 часа назад
Стрелял в упор, выпустил всю обойму. Почти убил. Убежал без рюкзака.
Оставил налетчиков с пистолетом в руках. А ведь девка со злости могла там всех завалить.
А там в кассе то было баксов 100, не больше.
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0
Князь Курбский 3 секунды назад
А бабу че не добил?
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35k
Олег 48 секунд назад
Каким идиотом нужно быть чтоб грабить БУЛОЧНУЮ? А девочка сразу смекнула в чем дело и мобилу под прилавок толкнула
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5k
Sergey 15 минут назад
у нас бы парень с пистолетом присел, за превышение самообороны.
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2k
zloikrot 18 минут назад
а деффка смылась с трофейным рюкзачком и снятой наличкой! все логично. мертвым деньги не нужны.
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62k
Viktor 20 минут назад
Приятно посмотреть как валят утырков!
Бабу тоже надо было кончить - толку уж не будет.


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5
Amvrosiy Komishan 23 минуты назад
Это явно не простой обыватель. Поведение подготовленного человека, он сразу все отдал и стал на колени тем самым ослабив внимание преступника при этом следил когда тот отвернется и моментально начал стрелять в грудь. Человек уже знал что будет атаковать и готов был убить. Простой человек долго колеблется в таких ситуациях и в основном выбирает бегство (в данном случае седел бы пока те не ушли).
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2k
Кто я! а кто ты такой? 36 минут назад
тут конечно все печально, но выставить такое видео самой ПОЛИЦИЕЙ и с насмешкой написать "ну теперь не заразится короной", как то уже слишком...
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47k
parallax 43 минуты назад
Подружка практичная, рюкзак взять не забыла.
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27k
Антон Час назад
Хороший пост, но такие надо размещать в AD'ok
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612
Иван Иванов Час назад
А причина беспредела в Бразилии и подобных стран в чем? В нищете большей части населения, и даже если каждый будет с пулемётом и в бронежилете, в общем ситуацию не изменит, пока причина проблемы не будет искоренена.
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1k
Гном Час назад
Какой живучий оказался. После полученных в упор ранений ещё долго шевелился и пистолет не выпустил. Или у парня с рюкзаком был .22 возможно
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10k
Енот Полиграфович 2 часа назад
У нас даже случайно у простого обывателя не окажется...только беги за ружьем домой и то у кого оно есть.
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4k
VL 2 часа назад
Прекрасный финал. Минус один мудило. Но наша дурдума никогда не выпустит в гражданский оборот короткостволы. ДБ.
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55k
pynh 2 часа назад
АДок? не?
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