Пара грабителей навестила булочную в Бразилии, но не ожидала, что у посетителя окажется пистолет

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Полным фиаско завершилось ограбление в Форталезе. Попытка срубить легких денег была близка к удаче, однако что-то пошло не так.
В вечерний час в заведении был только один посетитель, который сразу же отдал грабителям свой рюкзак и, казалось, был напуган происходящим не менее продавщиц.
Пока парень с пистолетом держал сотрудниц под прицелом, его боевая подруга "потрошила кассу".
Однако закономерный финал вечера внезапно был испорчен. У посетителя, расставшегося с рюкзаком, случайно при себе оказался пистолет, который он пустил в дело.
Грабитель был убит на месте, а его подружке, хоть и изрядно ошарашенной, несказанно повезло.
Полиция, опубликовав видео ограбления в своем официальном аккаунте в Твиттере, сопроводила ролик, снятый камерой наблюдения, ироничным комментарием: "Теперь этот точно не заразится!"
Полиция, опубликовав видео ограбления в своем официальном аккаунте в Твиттере, сопроводила ролик, снятый камерой наблюдения, ироничным комментарием: "Теперь этот точно не заразится!"
Осторожно! Видео содержит сцены жестокости!
Esse não pega mais covid! ⚰️ pic.twitter.com/ifKHaZfZR6— Polícia Penal (@PoliciaPenalSp) July 15, 2021
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Оставил налетчиков с пистолетом в руках. А ведь девка со злости могла там всех завалить.
А там в кассе то было баксов 100, не больше.
На полу рядом с трупом 4 купюры по 50 реалов, 2 по 100 реалов и 2 по 20 реалов. Того 440 реалов, = 86 долларов США. Минимальная зарплата в Бразилии 211 баксов.
Рюкзак парню определённо вернули, так как бабу задержали по горячим следам, даже кровь на ней застыть не успела, судя по заляпанной машине.