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Вещицы, сделанные своими руками, которыми не грех и похвастаться

Вещицы, сделанные своими руками, которыми не грех и похвастаться (31 фото)

Автор:
03 октября 2021 08:30
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Мастера   интересно   самоделки   своими руками   сделай сам   стараемся   умельцы   хендмейд   
18214
31
Каждый человек любит похвалу. Мастера и рукодельницы выкладывают в интернете фотографии воих трудов, чтобы похвалиться: ну вот, мол, глядите, как я умею! И в некоторых случаях, действительно, остается лишь снять перед ними шляпу!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мастера   интересно   самоделки   своими руками   сделай сам   стараемся   умельцы   хендмейд   
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54k
parallax 18 часов назад
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240
Вячеслав 45 минут назад
Пара моих самоделок:
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940
Martin 3 часа назад
Для етого портрета ушли 11610 монет и 2 недели. Размер: 150/200см.
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117k
сoбaка cyтyлая 4 часа назад
А я троллю своих друзей такими примитивными куклами)))
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600
MerryGoRound 5 часов назад
Ну, я художник и график дизайнер во многих стилях, но преимущественно в аниме стиле. Недавно у себя впервые отремонтировала сама кухонный деревянный кабинет. Разрисовывала кукол. Заодно вяжу, вышиваю и немного шью. Много чего еще.
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37k
Бабай 5 часов назад

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6k
Екатерина 6 часов назад
Хобби это классно. Я вышиваю, нравится неторопливо и кропотливо сидеть шить под аудио книги Кинга или под канал ID Extra. Это и в удовольствие и декор для дома, пусть не супер какой, но сделанный своими руками. Вот несколько работ, по времени на них ушло года 2 с небольшим на все, размерами все от 30-40см. Еще две не оформлены.
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11k
Pochiniks 7 часов назад
Действительно! Не делайте больше этого. Может другое что-то.

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6k
mbr 7 часов назад
Ссылка youtu.be
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441
Жопа 8 часов назад
А я пару стульчиков запилил, на третий никак не хватает времени )
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19k
Dobrovit 8 часов назад
Глядя на эту красоту, я понял, что человечество не так безнадёжно, как мне казалось ещё недавно... Браво Мастерам!
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4k
Yury Skarzhinsky 8 часов назад
Орел понравился.
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−7
@photoaQyn 8 часов назад
торт классный!
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20k
Альберт 9 часов назад
Посмотрел на ботинки и вспомнил, что я тоже недавно ремонтировал кроссовки.
По-моему получилось неплохо.
Не судите строго: первый блин в ремонте обуви.
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377
Дед Игнат Альберт 9 часов назад
Заказы принимаете?
А то тоже поизносился.
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778
zenon 10 часов назад
Меня тоже похвалили лет 58 тому. Работал токарем на экспериментальном участке и придумал форму резца, которым за один раз можно было сделать три операции. За смену мог сделать около 60 очень точных деталей. Прибежал старший мастер участка и сказал отдай резец. Я ему его отдал. Через два дня случайно узнал, что старшему мастеру, начальнику цеха и главному инженеру должны были вручить премию. Но получилось немного не так. В заводском отделе изобретений их попросили рассказать, с чего начать делать этот резец, что бы потом для остальных токарей, кто будет сидеть на постоянной точилке, сделать в инструментальном цехе такие резцы. А они не в курсе дела. Тут они собрались пришли к месту работы, начали хвалить и завели разговор, каким образом я создал этот резец и с чего начал. Сказал, что не помню, но когда вспомню, то обязательно скажу. И они ушли. Тут Володя, сосед по станку говорит мне - ты это забыл и вспомнить не можешь, я же видел, как ты намучился с этим резцом, а они хотят получить деньги и наверное немалые. Я тогда забыл как его делал, с чего начал, до сих пор, но как делал, если дадут резец, то сделать смогу. Но они и я получили похвалу из отдела изобретений, там их тоже поняли.
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84
ctrl zenon 8 часов назад
вот ведь люди скоты бывают...
Но ты молодец!
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4k
Дмитрий Григорьев 12 часов назад
Оригинальный держатель для дачного душа. Завидуйте, хейтеры!
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900
vasilykopkov 13 часов назад
"Я сама сделала себе ботинки"
" а, да, забыла упомянуть что работаю на обувной фабрике...
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10k
Олегbl4 13 часов назад
Хочу себе пиратскую кровать. И ром.
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2k
АБЕЗЬЯН 13 часов назад
Вязанные растения-шлак, а остальное очень даже ничего.
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4k
brotherirk 14 часов назад
Одна из моих поделок...

Ссылка www.youtube.com
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19k
Ego sum qui sum 15 часов назад
многое понравилось
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