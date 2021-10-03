Вещицы, сделанные своими руками, которыми не грех и похвастаться

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Каждый человек любит похвалу. Мастера и рукодельницы выкладывают в интернете фотографии воих трудов, чтобы похвалиться: ну вот, мол, глядите, как я умею! И в некоторых случаях, действительно, остается лишь снять перед ними шляпу!
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"Сделал лампу, основанную на старой модели из алюминия и частях, напечатанных на 3D-принтере"
"Я пчеловод, и я сохраняю натуральные соты, которые нахожу внутри ульев, залитыми смолой в подвесках и других произведениях искусства"
"Четыре бирюзовых кулона, которые я сделал из драгоценных металлов, смолы и светящегося пигмента, который поглощает и излучает свет"
"Из клатча, который брала с собой в день свадьбы моя мама, я делала подушку и подарю ее родителям на 27-ю годовщину семейной жизни"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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По-моему получилось неплохо.
Не судите строго: первый блин в ремонте обуви.
А то тоже поизносился.
Но ты молодец!
" а, да, забыла упомянуть что работаю на обувной фабрике...
нужно оборудование, инструменты и материалы, а самое главное, умение работать, которое приходит с опытом.
Скорее папа шьёт, и под его руководством она это и сотворила.
Можно пройти трёхмесячные курсы министра и смело приступать к работе.
Вот только шить качественную и красивую обувь за три месяца не научишься.
Должны сформироваться мануальные навыки.
Вот моя лампочка, корпус полностью напечатан на 3д принтере: