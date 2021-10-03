Вещицы, сделанные своими руками, которыми не грех и похвастаться

Каждый человек любит похвалу. Мастера и рукодельницы выкладывают в интернете фотографии воих трудов, чтобы похвалиться: ну вот, мол, глядите, как я умею! И в некоторых случаях, действительно, остается лишь снять перед ними шляпу!

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"Это платье я сделала сама" 0 Источник:

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"Сделал лампу, основанную на старой модели из алюминия и частях, напечатанных на 3D-принтере" 0 Источник:

"Я пчеловод, и я сохраняю натуральные соты, которые нахожу внутри ульев, залитыми смолой в подвесках и других произведениях искусства" 0 Источник:

"Четыре бирюзовых кулона, которые я сделал из драгоценных металлов, смолы и светящегося пигмента, который поглощает и излучает свет" 0 Источник:

"Нарисовала картину о шторме, которой горжусь" 0 Источник:

"Сделал коллегам коробки для настолок. Эта - моя самая любимая" 0 Источник:

"Моя жена нарисовала это в детском саду, где работает" 0 Источник:

"Орел из клена" 0 Источник:

"Из клатча, который брала с собой в день свадьбы моя мама, я делала подушку и подарю ее родителям на 27-ю годовщину семейной жизни" 0 Источник:

"Я нарисовал акварелью портрет своего питбуля" 0 Источник:

"Я впервые связала шапку, и ее носят!" 0 Источник:

"Это две моих картины. Техника - рисунок поверх акриловой заливки" 0 Источник:

"Я сделал домик для птиц в виде ложной камеры видеонаблюдения" 0 Источник:

"Полочки, которые я сделал" 0 Источник:

"Маленький трицератопс с цветочным орнаментом" 0 Источник:

"Я сама сшила себе свадебное платье" 0 Источник:

"А я сама сшила пару ботинок" 0 Источник:

"Я увлекаюсь вырезанием из оленьих рогов. Вот какие шпильки я делаю" 0 Источник:

"Портрет моей собаки, выполненный пастелью" 0 Источник:

"Я делаю кулоны. Кое-кто говорит, что они уродливые, а я все равно горжусь ими" 0 Источник:

"Закончил делать из кожи тисненую обложку для "Властелина колец" и сумку" 0 Источник:

"Я испекла торт по мотивам мультфильма "Вверх!" 0 Источник:

"Я сама расписала этот шлем!" 0 Источник:

"Для этого квилта я сделала тысячу 5-сантиметровых сердечек" 0 Источник:

"Я совершенно самостоятельно построил вот такую зону для костра и барбекю у озера" 0 Источник:

"Я написала портрет" 0 Источник:

"Когда сыну надоела кровать-машина, я превратил ее в пиратский корабль!" 0 Источник:

"Мое хобби - букеты. Это лучший букет недели!" 0 Источник:

"Это лучшая из покрашенных мной футболок!" 0 Источник: