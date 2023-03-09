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Гении среди нас

Гении среди нас

Автор:
09 марта 2023 15:10
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Мастера   красиво   необычно   руки откуда надо   самоделки   своими руками   сделай сам   удивительное рядом   
3426
31

Иногда самому обычному человеку удается сделать нечто удивительное, чем просто необходимо поделиться в сети!

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Метки: Мастера   красиво   необычно   руки откуда надо   самоделки   своими руками   сделай сам   удивительное рядом   
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10  комментариев
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11k
Sergey 47 минут назад
Некоторые работы действительно впечатляют.
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8k
Влад 4 минуты назад
картина Лунный свет супер
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423
Артем Петухов 11 минут назад
Офигенно крутые вещи, толстовку такую я бы приобрел :)
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 38 минут назад
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3k
S__D 39 минут назад
Комментарий к фото
Это не Мёбиус.
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20k
Davy Jones 40 минут назад
Я сделал алкоголь из сахара, воды и дрожжей, подвергнув их дистиляции после окончания брожения.
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3k
S__D 40 минут назад
Комментарий к фото
А разве толстовка бывает с молнией?
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10k
kaboza Час назад
Ну-ну, а я посрал с утра концептуально..
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