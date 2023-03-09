Гении среди нас

3426
31
Иногда самому обычному человеку удается сделать нечто удивительное, чем просто необходимо поделиться в сети!
×
×
13.
"Картина акриловыми красками, которую я наконец-то закончила, называется "Долина диско-луны"
16.
"Я сшила костюм в стиле XIX века, чтобы стать викторианским Капитаном Америкой. Все, вплоть до корсета и нижней юбки, было сшито вручную"
21.
"Я только что закончила делать маленького робота. Он держится на проволочном каркасе и может сгибать руки и ноги"
22.
"Эту игуану я связала крючком из ниток 3-х цветов, потом раскрасила и добавила детали из глины"
23.
"Я нарисовал эту картину, чобы показать свои впечатления о пустыне. Она называется «Магия пустыни»"
27.
"Моя анатомическая таблица. Ее цель – рассказать ребенку о том, что у человека внутри. Медицинского образования у меня нет, все делалось просто по учебнику анатомии"
Источник:
Ссылки по теме:
- Рыбак из Ленинска показал, как сделать ледяную карусель
- Уникальная лампа из высушенной африканской тыквы своими руками
- 24 потрясных вещицы, сделанных своими руками
- Делаем из розеток двери в сказку!
- Вещицы, сделанные своими руками, которыми не грех и похвастаться
Метки: Мастера красиво необычно руки откуда надо самоделки своими руками сделай сам удивительное рядом
Новости партнёров