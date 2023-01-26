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Реалистичные диорамы - своими руками

Реалистичные диорамы - своими руками

Автор:
26 января 2023 08:30
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Диорамы   интересно   миниатюры   самоделки   своими руками   сделай сам   хендмейд   
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Андрелис Русунелис - грек, он живет в Афинах и занимается графическим дизайном. А еще он более 20 лет занимается миниатюрными диорамами, создавая совершенно реалистичные пространства, которые по размеру лишь лилипутом. Он пользуется большим профессиональным авторитетом среди коллег - создателей миниатюр, и если вы посмотрите на его работы, то непременно согласитесь, что его уважают не зря.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Диорамы   интересно   миниатюры   самоделки   своими руками   сделай сам   хендмейд   
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3  комментария
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1k
Дмитрий Носов 59 минут назад
Относительно недавно подсел на канал с диорамами всевозможных чудищ/монстров/зомби и т.п.
Прям очень нравится с какой детализацией тоже подходит автор
Ссылка www.youtube.com
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11k
Олегbl4 10 минут назад
У него на канале очень много интересных диорам.
Ссылка www.youtube.com
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11k
Олегbl4 10 минут назад
У него на канале очень много интересных диорам.
Ссылка www.youtube.com
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