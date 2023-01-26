Реалистичные диорамы - своими руками

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Андрелис Русунелис - грек, он живет в Афинах и занимается графическим дизайном. А еще он более 20 лет занимается миниатюрными диорамами, создавая совершенно реалистичные пространства, которые по размеру лишь лилипутом. Он пользуется большим профессиональным авторитетом среди коллег - создателей миниатюр, и если вы посмотрите на его работы, то непременно согласитесь, что его уважают не зря.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Прям очень нравится с какой детализацией тоже подходит автор