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Отец года: в Екатеринбурге мужчина с молотком угрожал малолетнему обидчику сына

Отец года: в Екатеринбурге мужчина с молотком угрожал малолетнему обидчику сына (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 октября 2021 20:54
Сообщество : Криминал
Метки: Катеринбург   Угрозы   дети   защита   молоток   мужчина   полиция   
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Позднее нерадивый папаша попытался загладить вину перед ребенком и вместо молотка в его руках уже были конфеты. Но вряд ли его это спасет от разговора с полицейскими, которые заинтересовались его поведением.

В Екатеринбурге пьяный мужчина с молотком в руках угрожал разбить голову незнакомому ребенку из-за того, что ему померещилось, будто группа детей избивает его сына. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в субботу на улице Рябинина возле детской площадки.

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На заснятых местными жителями кадрах видно, как мужчина в светлом пиджаке и солнечных очках размахивая молотком в руках, обвиняет нескольких детей в потасовке и обращается к одному из ребят с угрозами.


«Еще раз я от вас увижу такое, [молоток] в твоей голове останется. Я тебе это в голову вобью, с гвоздем или без», - говорит нетрезвый мужчина одному из детей.


Испуганные ребята рассказали, что никакого конфликта не затевали, никого не били, а просто дурачились. Неадекватного мужчину они увидели в первый раз и даже не поняли из-за каких проделок он на них набросился.


«Никто не пострадал, он никого не тронул. Но ребята были в шоке. Ему ещё женщина сказала, что ты так с детьми разговариваешь, после этого он начал орать на неё. После всего он ушёл в один из подъездов, видимо, домой», - рассказал очевидец.

Позднее мужчина осознал свою ошибку, снова вышел из дома и угостил ребят конфетами. Но это ему уже не поможет. После того, как видео попало в Сеть, мужчиной заинтересовались в полиции. По результатам проверки правоохранители вынесут процессуальное решение. Мужчине светит наказание по статье "Хулиганство".


«Сообщений и заявлений об этом инциденте в органы внутренних дел не поступало. Тем не менее в настоящее время проводится проверка, которой занимаются сотрудники полиции и подразделения по делам несовершеннолетних ОП №8 УМВД по Екатеринбургу, на чьей подведомственной территории произошел инцидент», - сообщили в пресс-службе пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

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Метки: Катеринбург   Угрозы   дети   защита   молоток   мужчина   полиция   
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9k
Шурум-бурум 41 минуту назад
это мудак с молотком похож на вечно обиженного модератора сообщества калейдоскоп
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988
Сергей 15 минут назад
т.е.
- заступаться за своего ребёнка нельзя?
- учить его давать сдачи нельзя?
что ему предъявят копы, ничего...
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1k
Василич Полчаса назад
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50k
smakido 46 минут назад
Вообще как "задолбали" такие "борцуны" с детьми, женщинами и стариками!
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141
PAVOR_zp 52 минуты назад
А когда малолетнее сыклопидарье толпой одного , ещё меньшего возраста, доводит до инвалидного кресла...
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13k
Алан 53 минуты назад
Основная проблема- алкашка
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5k
Ya 58 минут назад
Подонка посадить за угрозы убийства и нанесения моральной травмы ребенку, года на 3 и лишить родительских прав. Не припомню что бы в советское время были такие подонки или бешенные яжематери, пацаны дрались, потом мирились и играли в футбол и всё без вмешательства взрослых.
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615
X Æ A-12 Час назад
Алкобасы-конченные нелюди.
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15k
ЦСКА Час назад
Нерадивый папаша должен опасаться не разговора с полицейскими, а отца подростка, которому он угрожал молотком! Можно реально стать загадкой для хирургов.....
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