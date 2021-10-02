Отец года: в Екатеринбурге мужчина с молотком угрожал малолетнему обидчику сына

Позднее нерадивый папаша попытался загладить вину перед ребенком и вместо молотка в его руках уже были конфеты. Но вряд ли его это спасет от разговора с полицейскими, которые заинтересовались его поведением.
В Екатеринбурге пьяный мужчина с молотком в руках угрожал разбить голову незнакомому ребенку из-за того, что ему померещилось, будто группа детей избивает его сына. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в субботу на улице Рябинина возле детской площадки.
На заснятых местными жителями кадрах видно, как мужчина в светлом пиджаке и солнечных очках размахивая молотком в руках, обвиняет нескольких детей в потасовке и обращается к одному из ребят с угрозами.
«Еще раз я от вас увижу такое, [молоток] в твоей голове останется. Я тебе это в голову вобью, с гвоздем или без», - говорит нетрезвый мужчина одному из детей.
Испуганные ребята рассказали, что никакого конфликта не затевали, никого не били, а просто дурачились. Неадекватного мужчину они увидели в первый раз и даже не поняли из-за каких проделок он на них набросился.
«Никто не пострадал, он никого не тронул. Но ребята были в шоке. Ему ещё женщина сказала, что ты так с детьми разговариваешь, после этого он начал орать на неё. После всего он ушёл в один из подъездов, видимо, домой», - рассказал очевидец.
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Позднее мужчина осознал свою ошибку, снова вышел из дома и угостил ребят конфетами. Но это ему уже не поможет. После того, как видео попало в Сеть, мужчиной заинтересовались в полиции. По результатам проверки правоохранители вынесут процессуальное решение. Мужчине светит наказание по статье "Хулиганство".
«Сообщений и заявлений об этом инциденте в органы внутренних дел не поступало. Тем не менее в настоящее время проводится проверка, которой занимаются сотрудники полиции и подразделения по делам несовершеннолетних ОП №8 УМВД по Екатеринбургу, на чьей подведомственной территории произошел инцидент», - сообщили в пресс-службе пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.
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- заступаться за своего ребёнка нельзя?
- учить его давать сдачи нельзя?
что ему предъявят копы, ничего...