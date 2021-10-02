Отец года: в Екатеринбурге мужчина с молотком угрожал малолетнему обидчику сына

В Екатеринбурге пьяный мужчина с молотком в руках угрожал разбить голову незнакомому ребенку из-за того, что ему померещилось, будто группа детей избивает его сына. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел в субботу на улице Рябинина возле детской площадки.

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На заснятых местными жителями кадрах видно, как мужчина в светлом пиджаке и солнечных очках размахивая молотком в руках, обвиняет нескольких детей в потасовке и обращается к одному из ребят с угрозами.





«Еще раз я от вас увижу такое, [молоток] в твоей голове останется. Я тебе это в голову вобью, с гвоздем или без», - говорит нетрезвый мужчина одному из детей.





Испуганные ребята рассказали, что никакого конфликта не затевали, никого не били, а просто дурачились. Неадекватного мужчину они увидели в первый раз и даже не поняли из-за каких проделок он на них набросился.





«Никто не пострадал, он никого не тронул. Но ребята были в шоке. Ему ещё женщина сказала, что ты так с детьми разговариваешь, после этого он начал орать на неё. После всего он ушёл в один из подъездов, видимо, домой», - рассказал очевидец.