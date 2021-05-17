В Санкт-Петербурге 17-летний подросток, стоящий на учёте в психдиспансере, сбежал из дома с пистолетом после ссоры с матерью. Во время перепалки парень начал кричать про Бога и пообещал выстрелить в дверь, если мать не пустит его обратно.
Во время ссоры с матерью 17-летний Дмитрий кричал в лицо своей матери и размахивал пистолетом.
"Чтобы приблизиться к самому себе, нужно приблизиться к Богу": - вопил подросток. Испугавшись, женщина вытолкала сына на лестничную площадку. Однако, Дмитрий пытался вернуться, обещая прострелить дверь.
"Он сказал: "Выстрелю, вышибу дверь и всё равно войду в квартиру". Я была вынуждена вызвать сюда полицию", — рассказала женщина.
По словам Лидии, мальчик не был пьян, но был замечен за употреблением таблеток. Где он взял пистолет, мать тоже не знает. Подобные ссоры уже происходили, однако полицию пришлось вызывать впервые, уточняет Life.
Сейчас полицейские разыскивают парня. Согласно ориентировке рост мальчика 178 сантиметров, у него светлые волосы. Он состоит на учёте в ПНД. При себе также имел чёрный рюкзак и "предмет, похожий на пистолет".
В свете последних событий настораживают слова подростков о Боге. В Казани подросток пришёл с ружьём в школу. На допросе он заявил, что считает себя богом.
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Виновных в этом много: родители, интернет, телевиденье, школа ...
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