Во время ссоры с матерью 17-летний Дмитрий кричал в лицо своей матери и размахивал пистолетом.

"Чтобы приблизиться к самому себе, нужно приблизиться к Богу": - вопил подросток. Испугавшись, женщина вытолкала сына на лестничную площадку. Однако, Дмитрий пытался вернуться, обещая прострелить дверь.

"Он сказал: "Выстрелю, вышибу дверь и всё равно войду в квартиру". Я была вынуждена вызвать сюда полицию", — рассказала женщина.

По словам Лидии, мальчик не был пьян, но был замечен за употреблением таблеток. Где он взял пистолет, мать тоже не знает. Подобные ссоры уже происходили, однако полицию пришлось вызывать впервые, уточняет Life.