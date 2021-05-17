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"Чтобы приблизиться к себе, надо приблизиться к Богу": в Питере подросток сбежал из дома с оружием

"Чтобы приблизиться к себе, надо приблизиться к Богу": в Питере подросток сбежал из дома с оружием (2 фото)

Автор:
17 мая 2021 13:59
Сообщество : Жить в России
Метки: бог   дети   конфликт   пистолет   питер   подростки   полиция   ссоры   
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В Санкт-Петербурге 17-летний подросток, стоящий на учёте в психдиспансере, сбежал из дома с пистолетом после ссоры с матерью. Во время перепалки парень начал кричать про Бога и пообещал выстрелить в дверь, если мать не пустит его обратно.

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Метки: бог   дети   конфликт   пистолет   питер   подростки   полиция   ссоры   
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4  комментария
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9k
Kucher Час назад
Разыскивается человек, всех видевших его просьба позвонить 02. Но так как он несовершеннолетний мы его фотографию вам не покажем.
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5k
TirAn Полчаса назад
Колличество сумасшедших будет только увеличиваться, ибо люди теряют связь с реальностью.
Виновных в этом много: родители, интернет, телевиденье, школа ...
Можете ставить минусы или добвалять список
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21k
SerGProS 40 минут назад
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5k
insaider 58 минут назад
Ссылка youtu.be
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