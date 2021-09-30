FISHKINET
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Новое
На свадьбе в Румынии жениху сломали позвоночник, когда подбрасывали вверх
Автор:
Result
Авария дня. Водитель «Тойоты», уходя от столкновения, налетел на металлический забор
Автор:
Johnny
Кто чаще всех нарушает ПДД в Москве
Автор:
Иван Кемеров
Листопад у лимона
Автор:
Galateya
Авария дня. В Калининграде пешехода сбили сразу две машины
Автор:
Johnny
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Сообщества
Сообщества
Тест по истории Киевской Руси
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Исторические факты
Слишком много переменных: тонкий юмор о программировании
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Юмор
Убьют - приходите: в Омске задержали 15-летнюю девочку, которая в мае готовилась взорвать школу
Сообщество:
Жить в России
Драгоценный глобус персидских шахов
Сообщество:
Исторические факты
В Калининграде заказали землю для клумб и получили гроб с останками бонусом
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Жить в России
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Почему расстаются многие пары
Автор:
Alonso
Необычный бар на заднем дворе
Автор:
Picard
Отличный улов рыбака
Автор:
Себастьян Перейра
Безотказный способ нарваться на неприятности
Автор:
mindflixx
Неподобающее поведение туристки смутило сотрудника Диснейленда
Автор:
Alonso
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Пес расстроился из-за покупки хозяином телёнка
Автор:
mindflixx
Женщины чуть не подрались из-за свадебного букета
Автор:
Alonso
Неунывающий пациент подшучивает над медсестрами
Автор:
Себастьян Перейра
Эти усы напротив: розыгрыш мужчин в видеочате
Автор:
Себастьян Перейра
Крайне бюджетные автоматические ворота
Автор:
mindflixx
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В Ханты-Мансийске медведь пришел на кладбище, чтобы полакомиться конфетами
Автор:
Alonso
Неожиданная встреча с медвежьим семейством
Автор:
Alonso
Приморцы наткнулись на затаившегося у дороги тигра
Автор:
Mr.Adamson
Стоит быть осторожнее со своими желаниями
Автор:
3dmonkey
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Телекомментатор Василий Уткин: Венгрия – пример для России
Автор:
3dmonkey
Сотрудники Московского Зоопарка показали, как зимой спят тушканчики
Автор:
Alonso
Почему перед сном стоит закрывать двери в комнатах
Автор:
Forestdude
21-летняя девушка откровенно рассказала о трудностях жизни с большой грудью
Автор:
Alonso
Функционирование ДНК показали в удивительной анимации
Автор:
Кот шашлык
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Радиоуправляемый самолет из мусора
Автор:
Mr.Adamson
Когда муж сказал, что сварил маленький мангальчик
Автор:
mindflixx
Изготовление копии древнего деревянного дверного замка
Автор:
Vossen
Как сделать шоколад с нуля из какао-бобов
Автор:
Vossen
Видео, которым можно пытать кулинаров
Автор:
3dmonkey
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Отличный бросок
Автор:
3dmonkey
Как производители заставляют людей переплачивать
Автор:
Forestdude
Сообразительный мальчик придумал, как не навлечь на себя гнев мамы
Автор:
Себастьян Перейра
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Пранк вышел из-под контроля
Автор:
Infinite
Мужчина, ваша остановка!
Автор:
Alonso
Неудачная попытка девушки напасть на охранника
Автор:
Себастьян Перейра
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Ностальгия
Ностальгия
Фотографии СССР 1985 года
Автор:
Юганск
Легендарный фильм «Аты-баты, шли солдаты» снят по мотивам реального боя
Автор:
Юганск
Прогулка по Ленинграду 1975 года
Автор:
Юганск
В Советском Союзе у мальчишек было две заветных мечты: стать космонавтом и заполучить мопед
Автор:
Кaleidoscope
Гифки дня
Автор:
Петр
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Новости
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Мужчина поймал аллигатора с помощью мусорного контейнера
Автор:
Picard
Медведь нашёл в лесу камеру и случайно включил запись
Автор:
Picard
Редкое печенье Oreo с покемонами продают на eBay за тысячи долларов
Автор:
Mr. Jingles
Гастарбайтер влюбился в хозяйку и залез с ножом на крышу коттеджа, который строил, чтобы потребовать взаимности
Автор:
PokemonKa
Президент Южной Кореи призвал соотечественников отказаться от собачатины
Автор:
Болонка королевы
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Деньги под дворниками машины
Автор:
Николай Николаенко
Дом на колесах Уилла Смита, который стоит целое состояние
Автор:
Кот шашлык
Разные гифки на АвтоМотоТему
Автор:
Johnny
Российская империя как лидер мирового автопрома: история Руссо-Балт
Автор:
Лан не урчи
В Сочи водитель «Гелендвагена» выстрелил в не пропустивший его автомобиль
Автор:
Dionysus
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Выпускница Горного университета прыгнула в одежде в Неву
Автор:
Кот шашлык
Дворовый актер, у которого еще нет Оскара
Автор:
Picard
Отключись от реальности: зрелищная автомобильная реклама
Автор:
Forestdude
Автолюбитель встретил неожиданного "пассажира"
Автор:
Forestdude
Водитель отомстил преступникам, которые пытались его ограбить
Автор:
Alex Chebrikov
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В Пушкино трое брюнетов-торопыг на "девятке" не захотели стоять в пробке и двинулись по встречке
Автор:
TapokSudby
"Человек горит, а они снимают": в соцсетях осудили очевидцев страшного ДТП в Бурятии
Автор:
Result
При попытке припарковаться пьяный москвич разбил семь авто
Автор:
Result
Авария недели. Пять автомобилей столкнулись в тоннеле
Автор:
Dixi_Mole
В Новосибирске "Лексус" протаранил и перевернул автомобиль ДПС
Автор:
Dionysus
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Авария дня. Столкновение спортивного Mitsubishi с мусор