Пчёлы-стервятники: Улей из плоти, а мёд из мяса. Неправильные пчёлы, которые собирают падаль вместо пыльцы

Существуют ли неправильные пчёлы? О да, и ещё какие! Рядом с ними даже американские убийцы и шмели выглядят образцовыми чёрно-жёлтыми жужжалками. Встречайте, пчёлы-стервятники, насекомые, что делают неправильный мёд!
Пчёлы-стервятники относятся к роду Тригон, все 32 вида которого с откровенным прибамбахом. Эти небольшие чёрные пчёлы пренебрегли древними традициями и отказались от ядовитого жала! А вот челюсти у них стали больше и крепче, с такими орудиями не страшно и пищу у конкурентов отжимать. Отбиранием еды тригоны занимаются на регулярной основе. Иногда стычки за провизию перерастают в генеральные сражения улей на улей, множество храбрых бойцов гибнет в таких сражениях.
Несмотря на отталкивающие выкрутасы, большинство безжальных пчёл опыляет обычные цветочки и лишь иногда переключается на всякую гадость типа гнилья и плоти. Но 3 вида южноамериканских насекомых отморозились настолько, что мяско не первой свежести стало основным источником калорий, они превратились в настоящих падальщиков.
Для стычек за плоть членистоногие стервятники отрастили огромные челюсти, но в еде от них толку мало: ротовой аппарат пчёл не приспособлен для заглатывания больших кусков. Они просто отрыгивают на пищу желудочный сок и ждут, пока он превратит волокна мяса в переваренную кашицу. Процесс это не быстрый, чтобы его ускорить, пчёлки выбирают уязвимые места, вроде глаз, ран и физиологических отверстий. Ну а если их потревожить, букашки применят такую тактику и к тебе, даром что ты пока ещё живой.
Дело зашло настолько далеко, что они потеряли возможность переносить пыльцу и производить из неё пергу. Вместо пыльцы животины пользуются трупным экстрактом. По крайней мере, мёд они ещё запасают. Не беспокойтесь, во время создания сладких запасов ни один цветок не лишился нектара.
Столь аморальный образ жизни повлиял и на архитектурные предпочтения. Гнёзда этих грешников больше всего напоминают кладки Чужих. Бесформенная куча круглых коконов переплетена художественно закрученными засохшими соплями и способна вызвать чувство омерзения у любого наблюдателя.
В этих круглых яйцах хранится НЗ трупной перги, и выращиваются личинки. Мёд там тоже есть, но вот рискнёте ли вы его пробовать? Эти жуткие существа выделяют его тем же местом, каким едят порченное мясо.
Однако, давайте не будем осуждать пчёл за странные пристрастия в пище. Падальщики спасают наш мир от вездесущего запаха гниющей плоти и кошмарных эпидемий. Да и у нас самих рыльце в пушку, мы же далеко не пыльцой с цветочных лугов питаемся.
Источник:
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