Пчёлы-стервятники: Улей из плоти, а мёд из мяса. Неправильные пчёлы, которые собирают падаль вместо пыльцы

Для стычек за плоть членистоногие стервятники отрастили огромные челюсти, но в еде от них толку мало: ротовой аппарат пчёл не приспособлен для заглатывания больших кусков. Они просто отрыгивают на пищу желудочный сок и ждут, пока он превратит волокна мяса в переваренную кашицу. Процесс это не быстрый, чтобы его ускорить, пчёлки выбирают уязвимые места, вроде глаз, ран и физиологических отверстий. Ну а если их потревожить, букашки применят такую тактику и к тебе, даром что ты пока ещё живой.