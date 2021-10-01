Сексапильная итальянская статуя кружит головы и разбивает сердца

Конечно, люди в Сети моментально начали создавать шутки и мемы на эту тему, потому что Интернет для этого и создан. И хотя некоторые шутили, другие отмечали, что в последние годы было сделано несколько действительно плохих статуй - в первую очередь бюст Криштиану Рональду, который находится в аэропорту Мадейры в Португалии.