Сексапильная итальянская статуя кружит головы и разбивает сердца

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В итальянском городе Салерно была установлена статуя. Она быстро обрела невероятную популярность и среди горожан, и в Сети. Обычно, если статуи становятся "вирусными", это происходит из-за того, что они смешны и нелепы. Но тут другой случай...
Статуя этой дамы полюбилась всем исключительно по той причине, что она чертовски сексуальна! Вот оно, настоящее произведение искусства.
Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте присутствовал на официальном открытии статуи, которая создана по мотивам стихотворения 1857 года, написанного Луиджи Меркантини под названием La Spigolatrice di Sapri.
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История рассказывает о женщине, которая влюбляется в Карло Писакане - одного из первых социалистических и анархистских мыслителей и деятелей в Италии.
Писакане был убит после того, как не смог начать революцию против Неаполитанского королевства. Статуя изображает его возлюбленную - сборщицу колосков на поле.
Однако нельзя не заметить, что образ простой крестьянской девушки вышел немного более сексапильным, чем ее исторический аналог. Многие люди высказывались против статуи, поскольку она далека от действительности, не отображает правду стихотворного текста и чрезмерно сексуализирует женщин - возможно, напрасно.
Конечно, люди в Сети моментально начали создавать шутки и мемы на эту тему, потому что Интернет для этого и создан. И хотя некоторые шутили, другие отмечали, что в последние годы было сделано несколько действительно плохих статуй - в первую очередь бюст Криштиану Рональду, который находится в аэропорту Мадейры в Португалии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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