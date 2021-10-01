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Сексапильная итальянская статуя кружит головы и разбивает сердца

Сексапильная итальянская статуя кружит головы и разбивает сердца (8 фото)

Автор:
01 октября 2021 15:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Пышные формы   вирусные фото   забавно   италия   красота   прикол   статуя   
979
8
В итальянском городе Салерно была установлена статуя. Она быстро обрела невероятную популярность и среди горожан, и в Сети. Обычно, если статуи становятся "вирусными", это происходит из-за того, что они смешны и нелепы. Но тут другой случай...
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Пышные формы   вирусные фото   забавно   италия   красота   прикол   статуя   
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15  комментариев
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12k
Nikita Час назад
Хорошенькая... Скоро у неё грудь и попа посветлеют...
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Hairy. 2 минуты назад
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1k
Виталий 22 минуты назад
Многие люди высказывались против статуи - Эти многие наверное женщины, думают мужья будут часто гладить попу на удачу.
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58k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
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23k
Владимир 38 минут назад
Жопастенькая.
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9k
Vacony 51 минуту назад
и что ? просите что тут такого сексуального ?
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3k
Горожанин Час назад
Алёнка, вернись!
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26
Vik Час назад
Головой заниматься другой человек.
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24k
Dobry vojak Svejk Час назад
Тысячи рук натрут ей некоторые части ))) А местные экскурсоводы напишут несколько легенд ))
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33k
Опаньки Час назад
натрут ей скоро все места до медного блеска )))) на удачу, естественно
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17k
Dr.CrAzY Час назад
Пигмалионизм (монументофилия)?..
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