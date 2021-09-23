Горе-неудачники, которые оказались заложниками собственной глупости

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О том, что человеческая глупость не знает границ, можно слагать целые легенды. Ежедневно люди создают еще больше поводов для тупости. Мы собрали фото от пользователей соцсетей, которые явно не отличаются интеллектом.
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3. Коллегу поздравили, в честь ее беременности принесли пирожные, в итоге в холодильнике, когда все хотели попить чай, оказалось это. Она их просто надкусала
9. Они никуда не торопятся, когда идут по проезжей части, а потом жалуются на хамство водителей
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Метки: глупость забавно идиоты не повезло неудачники прикол
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