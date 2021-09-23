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Горе-неудачники, которые оказались заложниками собственной глупости

Горе-неудачники, которые оказались заложниками собственной глупости (16 фото)

Автор:
23 сентября 2021 12:23
Сообщество : Юмор
Метки: глупость   забавно   идиоты   не повезло   неудачники   прикол   
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О том, что человеческая глупость не знает границ, можно слагать целые легенды. Ежедневно люди создают еще больше поводов для тупости. Мы собрали фото от пользователей соцсетей, которые явно не отличаются интеллектом.

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Метки: глупость   забавно   идиоты   не повезло   неудачники   прикол   
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