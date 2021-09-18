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В сети давно появился тред, сравнивать, чем отличаются девочки от женщин. Причем возраст здесь совершенно не при чем, роль скорее играет опыт и отношение к ситуации.
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Справедливые сравнения получились?
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