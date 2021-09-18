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Чем отличаются девочки от женщин

Чем отличаются девочки от женщин (17 фото)

Автор:
18 сентября 2021 07:40
Сообщество : Юмор
Метки: девочки   женщины   забавно   мемы   прикол   фото   
2898
17

В сети давно появился тред, сравнивать, чем отличаются девочки от женщин. Причем возраст здесь совершенно не при чем, роль скорее играет опыт и отношение к ситуации.

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Справедливые сравнения получились?

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Метки: девочки   женщины   забавно   мемы   прикол   фото   
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winergy2012 42 минуты назад
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Денис Колосов Минуту назад
есть женщины в 45 лет родившие 3х детей, следят за собой, фитнес, косметолог, выглядят на 27-30 лет, а есть обабившиеся в 25 , которым не поймешь сколько лет вплоть до 50 дать можно.. забившие на свой внешний вид..
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citrus1 9 минут назад
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winergy2012 37 минут назад
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winergy2012 43 минуты назад
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alexis Час назад
Гусары, молчать!
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