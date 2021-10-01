Суд слезам поверил и отпустил мошенников под подписку о невыезде. Разумными в этой истории оказались лишь следователи. Но кто их слушал? Обманутые бабушки теперь и в суде...
На днях в СМИ появилась забавная новость о рыдающем в раскаянии мигранте, который вместе с подельниками выманил у пенсионерки из Ленобласти полмиллиона рублей, пообещав отремонтировать крышу на даче в деревне Глинки.
Крышу они, разумеется, не перестелили, а получив деньги, свалили на родину. Когда полмиллиона закончились, мошенники вернулись в Россию, но найти очередную жертву не успели - их задержали полицейские.
Один из шарлатанов тогда же устроил в полицейской машине цирк с крокодильими слезами:
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Нечто похожее три мигранта устроили и в суде, когда решался вопрос о мере пресечения. Видимо, рыдали в три ручья и клялись мамой, что вернут бедной старушке украденные полмиллиона. Суд им поверил и отпустил под подписку о невыезде. А сегодня выяснилось, что гастарбайтеры оболванили и судью, пешком покинув территорию России.
Самое интересное в этой истории, что следователи настаивали на аресте, поскольку были уверены, что подозреваемые попытаются скрыться от правосудия. Но самый гуманный суд решил иначе. Мигранты объявлены в федеральный розыск.
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Примерно таким образом о своих подопечных высказалась глава управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова на проходившей 29 сентября в Мультимедийном информационном центре «Известия»...
- "Оказывается, светлый образ мигранта порочат инагеты - на самом деле те "белые и пушистые"
Разве что:
- возмещение вреда повесить на того кто их отпустил (на судью)
- рассмотреть отстранение судьи от должности по причине проф непригодности
А вообще таких мразей надо без суда и следствия в печь.
И продажных судей показательно с ними вместе.
Рыдает сука как ему жить тяжело....
Ищет милиция,
Ищут пожерные,
Но не могут найти
Трех пи-да-расов
С "милыми" лицами,
Что [мат] всех
И тихо ушли...
- Нет!
- Ну на нет и суда нет... Свободны!
- подсудимый, Ваше последнее слово
- дэсать тысяч.
- подсудимый, Вы признаёте себя виновным?
-нэт.
- ну, на нет и суда нет..