Оказывается, светлый образ мигранта порочат инагеты - на самом деле те "белые и пушистые"

Примерно таким образом о своих подопечных высказалась глава управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова на проходившей 29 сентября в Мультимедийном информационном центре «Известия»...