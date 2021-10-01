Нечто похожее три мигранта устроили и в суде, когда решался вопрос о мере пресечения. Видимо, рыдали в три ручья и клялись мамой, что вернут бедной старушке украденные полмиллиона. Суд им поверил и отпустил под подписку о невыезде. А сегодня выяснилось, что гастарбайтеры оболванили и судью, пешком покинув территорию России.





Самое интересное в этой истории, что следователи настаивали на аресте, поскольку были уверены, что подозреваемые попытаются скрыться от правосудия. Но самый гуманный суд решил иначе. Мигранты объявлены в федеральный розыск.