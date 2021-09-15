Опустевшее общежитие в Бужаниново обещают передать под МФЦ, аптеку и опорный пункт полиции

Власти сообщили, что общежитие в селе, близ Сергиево-Посада для проживания мигрантов больше использоваться не будет.
Итак, в ответ на требование народного схода, власти вывезли таджиков из общежития и собираются разместить в освободившемся здании Многофункциональный центр, аптеку и помещение для участкового полицейского, организовав в селе свой опорный пункт полиции.
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Об этом стало известно из сообщения на официальном аккаунте пресс-службы Сергиево-Посадского округа в Instagram.
"Итоги встречи главы Сергиево-Посадского городского округа Михаила Токарева с жителями села Бужаниново: все мигранты вывезены из общежития; на работу и обратно мигранты будут доставляться служебным транспортом, задача полиции - проконтролировать; общежитие в Бужаниново для проживания мигрантов больше использоваться не будет; в здании бывшего общежития будет располагаться опорный пункт полиции, МФЦ и аптека; администрация округа оказала помощь в похоронах убитой женщины", - говориться в публикации.
Однако, судя по всему, конфликт ещё не разрешён.
Глава Сергиево-Посадского городского округа Михаил Токарев на собрании селян днём в спортивном зале школы посёлка Бужаниново
Из сообщения Telegram-канала "Readovka" следует, что неудобное мероприятие для подмосковных чиновников было проведено в максимально неподходящее для местных жителей время. Начало встречи с властями несколько раз переносили — должно быть, хотели максимально снизить явку. В итоге большая часть людей всё же пришла к общежитию, но их препроводили в местную школу.
Ещё не остывшие от возмущения жители Бужаниново выслушали, как спокойно им станет по ночам без общежития. Однако при этом никакой гарантии, что мигранты, привозимые на работу в посёлок компанией "Экоокна" не будут слоняться по улицам, как ранее, предлагая секс женщинам и поглядывая нездоровым взглядом на школьниц, никто не даёт.
Интересный момент: местные просят, чтобы им дали работать вместо мигрантов в посёлке, ведь на заработки им приходится ездить в Москву. Но чиновники тут же уходят от ответа, должно быть, "невидимая рука рынка" им неподвластна.
Напомним, что о событиях, последовавших в селе Бужаниново вслед за обнаружением вечером 13 сентября в лесополосе, в 160 м от садоводческого товарищества "Магистраль-2", тела изнасилованной и убитой гастарбайтерами 67-летней пенсионерки.Когда население собралось в ночь на народный сход, от суда Линча которого, мигрантов спасли только автоматчики, оперативно прибывшие и оцепившие здание общежития, с оружием наперевес, сообщалось в ранее опубликованном материале.
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"...Итак, в ответ на требование народного схода, власти вывезли таджиков из общежития..."
И куда же их вывезли? Наверное, обратно в Таджикистан? Ан нет..
"....все мигранты вывезены из общежития; на работу и обратно мигранты будут доставляться служебным транспортом..."
То есть по сути вместо решения проблемы по существу власти занимаются перекладыванием с больной головы на здоровую. Из одного места проблемных мигрантов вывезли, в другое место завезли. Когда мигранты изнасилуют и убьют достаточно старушек на новом месте, их по требованию очередного схода местных жителей перевезут на третье место и так далее.
Этот метод решения проблем уже применялся в ситуации с размещением свалок. Тоже народные сходы с протестами против свалок и тоже решение проблемы все видят в том, чтобы убрать проблемное соседство лично от себя подальше.
Ну теперь граждане всей России надежно защищены от подобных происшествий?
Или у мигрантов секстур по России образовался?
Раньше этот Токарев о чём думал?