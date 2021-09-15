Опустевшее общежитие в Бужаниново обещают передать под МФЦ, аптеку и опорный пункт полиции

Из сообщения Telegram-канала "Readovka" следует, что неудобное мероприятие для подмосковных чиновников было проведено в максимально неподходящее для местных жителей время. Начало встречи с властями несколько раз переносили — должно быть, хотели максимально снизить явку. В итоге большая часть людей всё же пришла к общежитию, но их препроводили в местную школу.





Ещё не остывшие от возмущения жители Бужаниново выслушали, как спокойно им станет по ночам без общежития. Однако при этом никакой гарантии, что мигранты, привозимые на работу в посёлок компанией "Экоокна" не будут слоняться по улицам, как ранее, предлагая секс женщинам и поглядывая нездоровым взглядом на школьниц, никто не даёт.





Интересный момент: местные просят, чтобы им дали работать вместо мигрантов в посёлке, ведь на заработки им приходится ездить в Москву. Но чиновники тут же уходят от ответа, должно быть, "невидимая рука рынка" им неподвластна.





Напомним, что о событиях, последовавших в селе Бужаниново вслед за обнаружением вечером 13 сентября в лесополосе, в 160 м от садоводческого товарищества "Магистраль-2", тела изнасилованной и убитой гастарбайтерами 67-летней пенсионерки.Когда население собралось в ночь на народный сход, от суда Линча которого, мигрантов спасли только автоматчики, оперативно прибывшие и оцепившие здание общежития, с оружием наперевес, сообщалось в ранее опубликованном материале.