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Опустевшее общежитие в Бужаниново обещают передать под МФЦ, аптеку и опорный пункт полиции

Опустевшее общежитие в Бужаниново обещают передать под МФЦ, аптеку и опорный пункт полиции (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 сентября 2021 11:16
Сообщество : Жить в России
Метки: Бужаниново   Народный   Россия   видео   власть   конфликт   мигранты   сход   
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Власти сообщили, что общежитие в селе, близ Сергиево-Посада для проживания мигрантов больше использоваться не будет.

Итак, в ответ на требование народного схода, власти вывезли таджиков из общежития и собираются разместить в освободившемся здании Многофункциональный центр, аптеку и помещение для участкового полицейского, организовав в селе свой опорный пункт полиции.


Об этом стало известно из сообщения на официальном аккаунте пресс-службы Сергиево-Посадского округа в Instagram.


"Итоги встречи главы Сергиево-Посадского городского округа Михаила Токарева с жителями села Бужаниново: все мигранты вывезены из общежития; на работу и обратно мигранты будут доставляться служебным транспортом, задача полиции - проконтролировать; общежитие в Бужаниново для проживания мигрантов больше использоваться не будет; в здании бывшего общежития будет располагаться опорный пункт полиции, МФЦ и аптека; администрация округа оказала помощь в похоронах убитой женщины", - говориться в публикации.


Однако, судя по всему, конфликт ещё не разрешён.


Из сообщения Telegram-канала "Readovka" следует, что неудобное мероприятие для подмосковных чиновников было проведено в максимально неподходящее для местных жителей время. Начало встречи с властями несколько раз переносили — должно быть, хотели максимально снизить явку. В итоге большая часть людей всё же пришла к общежитию, но их препроводили в местную школу.


Ещё не остывшие от возмущения жители Бужаниново выслушали, как спокойно им станет по ночам без общежития. Однако при этом никакой гарантии, что мигранты, привозимые на работу в посёлок компанией "Экоокна" не будут слоняться по улицам, как ранее, предлагая секс женщинам и поглядывая нездоровым взглядом на школьниц, никто не даёт.


Интересный момент: местные просят, чтобы им дали работать вместо мигрантов в посёлке, ведь на заработки им приходится ездить в Москву. Но чиновники тут же уходят от ответа, должно быть, "невидимая рука рынка" им неподвластна.


Напомним, что о событиях, последовавших в селе Бужаниново вслед за обнаружением вечером 13 сентября в лесополосе, в 160 м от садоводческого товарищества "Магистраль-2", тела изнасилованной и убитой гастарбайтерами 67-летней пенсионерки.Когда население собралось в ночь на народный сход, от суда Линча которого, мигрантов спасли только автоматчики, оперативно прибывшие и оцепившие здание общежития, с оружием наперевес, сообщалось в ранее опубликованном материале.

Источник:

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Метки: Бужаниново   Народный   Россия   видео   власть   конфликт   мигранты   сход   
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12k
Великий Кормчий Час назад
Там бы ещё дезинфекцию сделать.
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2k
Алексей Минуту назад
Ну вот, проблема разрешилась.

"...Итак, в ответ на требование народного схода, власти вывезли таджиков из общежития..."

И куда же их вывезли? Наверное, обратно в Таджикистан? Ан нет..

"....все мигранты вывезены из общежития; на работу и обратно мигранты будут доставляться служебным транспортом..."

То есть по сути вместо решения проблемы по существу власти занимаются перекладыванием с больной головы на здоровую. Из одного места проблемных мигрантов вывезли, в другое место завезли. Когда мигранты изнасилуют и убьют достаточно старушек на новом месте, их по требованию очередного схода местных жителей перевезут на третье место и так далее.
Этот метод решения проблем уже применялся в ситуации с размещением свалок. Тоже народные сходы с протестами против свалок и тоже решение проблемы все видят в том, чтобы убрать проблемное соседство лично от себя подальше.
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1k
Вадим 9 минут назад
А где вы раньше были????? Падонки? Куда смотрели? И то что сейчас так быстро отреагировали это только из за выборов, хотя итак понятно с этими выборами всё.
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8k
*Сергей* 15 минут назад
Счастье то какое!
Ну теперь граждане всей России надежно защищены от подобных происшествий?
Или у мигрантов секстур по России образовался?
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3k
Иван Полчаса назад
А собственника здания спросили?
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56k
pynh 53 минуты назад
и куда теперь привезут вагон таджиков?
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4k
onebibis 59 минут назад
Для того, чтобы чиновники зашевелились должны женщина была жизнь отдать? В мучениях страшных. Пусть земля ей будем пухом.
Раньше этот Токарев о чём думал?
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3k
Максим Час назад
Я помню как в центре Москвы определили двухэтажное здание на выселение. Люди благополучно переехали (здание было признано непригодным для проживания при одной власти) и некоторое время оно пустовала, потом решили, что точечная застройка зло (при новой) и некоторое время его пытались реализовать под реставрацию. И вот в сей замечательный момент один предприимчивый служитель закона устроил там ночлежку. Шум стоял дикий, такие же дикие жильцы ходили ночами и орали под горячительные напитки (хотя вроде пить им нельзя). Обращения в полицию оставались лишь в сводке, пока в соседнем доме не поселился чиновник городского уровня. Тогда начались проверки и "общежитие" опустело, на первом этаже появились магазины и даже небольшое кафе, аптека. На втором нечто вроде офисов. Но! Как тогда не разбирался кто устроил подобное, так и теперь молчание. Лишь жалкие потуги оправдаться, дескать, там будет что-то полезное! А не нужно найти организатора и проверить законность его действий? Может решать надо проблему в целом, а не раскидывать людей и пытаться показать из себя народного героя?
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35k
Alex Час назад
Пусть пиз**ют на Родину.
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