Мигрант выманил у пенсионерки полмиллиона рублей и разрыдался после задержания

Плачущий мошенник и его подельники отделались лишь испугом. Арестовывать их не стали.
В Ленинградской области полицейские задержали трех мигрантов-мошенников, выманивших у пенсионерки полмиллиона рублей в качестве предоплаты за починку кровли на даче в деревне Глинки Волховского района. Крышу они так и не отремонтировали и уехали из страны. Задержали их уже после возвращения в Россию, где они, по версии следствия, планировали и дальше заниматься обманом местного населения.
Как рассказали в полиции, трое "кровельщиков" в возрасте от 27 до 35 лет сделали 68-летней пенсионерке выгодное предложение, от которого она не смогла отказаться. И воспользовавшись ее доверием, попросили заплатить вперед, якобы для покупки необходимых материалов и инструментов.
Полицейские "накрыли" мигрантов в съемной квартире, где нашли доказательства причастности к преступлению. Отпираться мошенники не стали.
Один из них даже проявил "деятельное раскаяние", расплакавшись в служебном авто полицейских:
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Самое интересное, что задержанных отпустили из зала суда под подписку о невыезде. Видимо, в суде они рыдали уже втроем. Но если серьезно, такое решение было принято, чтобы они могли заработать и вернуть украденные у пенсионерки деньги.
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Как по мне,пускай лучше они сдохнут от голода,чем хоть рубль получат от меня.
К доктору свести - для частичного возмещения.