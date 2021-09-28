Мигрант выманил у пенсионерки полмиллиона рублей и разрыдался после задержания

В Ленинградской области полицейские задержали трех мигрантов-мошенников, выманивших у пенсионерки полмиллиона рублей в качестве предоплаты за починку кровли на даче в деревне Глинки Волховского района. Крышу они так и не отремонтировали и уехали из страны. Задержали их уже после возвращения в Россию, где они, по версии следствия, планировали и дальше заниматься обманом местного населения.





Как рассказали в полиции, трое "кровельщиков" в возрасте от 27 до 35 лет сделали 68-летней пенсионерке выгодное предложение, от которого она не смогла отказаться. И воспользовавшись ее доверием, попросили заплатить вперед, якобы для покупки необходимых материалов и инструментов.





Полицейские "накрыли" мигрантов в съемной квартире, где нашли доказательства причастности к преступлению. Отпираться мошенники не стали.