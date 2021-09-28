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Мигрант выманил у пенсионерки полмиллиона рублей и разрыдался после задержания

Мигрант выманил у пенсионерки полмиллиона рублей и разрыдался после задержания (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2021 13:35
Сообщество : Криминал
Метки: Ленинградская область   видео   мигранты   мошенники   пенстонерки   ремонт   
2388
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Плачущий мошенник и его подельники отделались лишь испугом. Арестовывать их не стали.

В Ленинградской области полицейские задержали трех мигрантов-мошенников, выманивших у пенсионерки полмиллиона рублей в качестве предоплаты за починку кровли на даче в деревне Глинки Волховского района. Крышу они так и не отремонтировали и уехали из страны. Задержали их уже после возвращения в Россию, где они, по версии следствия, планировали и дальше заниматься обманом местного населения.


Как рассказали в полиции, трое "кровельщиков" в возрасте от 27 до 35 лет сделали 68-летней пенсионерке выгодное предложение, от которого она не смогла отказаться. И воспользовавшись ее доверием, попросили заплатить вперед, якобы для покупки необходимых материалов и инструментов.


Полицейские "накрыли" мигрантов в съемной квартире, где нашли доказательства причастности к преступлению. Отпираться мошенники не стали.

Самое интересное, что задержанных отпустили из зала суда под подписку о невыезде. Видимо, в суде они рыдали уже втроем. Но если серьезно, такое решение было принято, чтобы они могли заработать и вернуть украденные у пенсионерки деньги.

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Метки: Ленинградская область   видео   мигранты   мошенники   пенстонерки   ремонт   
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35k
Alex 2 часа назад
В этом вся сущность этих свиней.
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1k
Bobbus 6 минут назад
Мужиков среди них нет
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7k
trak 6 минут назад
Хватит кормить эту чурбанскую мразь , пусть дома у себя пенсионеров кидают .
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5k
Александр Зотов 14 минут назад
ага, по глазам видно как раскаивается, конечно
хитрожопый басмач
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1k
Дрочер Полоумный 20 минут назад
Для начала надо ему в счёт покрытия долга зубы золотые выдрать
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34k
Гёз Уленшпигель 23 минуты назад
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8k
djinn Полчаса назад
да разобрать их на органы, плазму и эр. массу- вот и отработали долг.
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5k
Максус Полчаса назад
Когда вы уже прекратите пользоваться услугами этих косорылых ублюдков и прочих чурбанов.
Как по мне,пускай лучше они сдохнут от голода,чем хоть рубль получат от меня.
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89k
сапер Водичка Полчаса назад
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695
Rabie Liz 45 минут назад
А зачем отпустили под подписку? Они все ревут, мол: "10 детей, 3 жены и мама с папой, все голодные и кормить надо.."! Это крокодиловы слёзы. Запретить, вообще, въезд уголовнику и депортировать.
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3
Александр Поляков 47 минут назад
смотрите: - скотина мусульманская сожалеет... и вообще как можно эту пакость нанимать? с ними даже близко стоять противно
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247
Пётр Зайко 47 минут назад
отпустили, что бы они смогли заработать денег? ШТА???? давайте еще в универ их отправьте, после на работу устройте, чего мелочиться
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247
Пётр Зайко virocs Полчаса назад
скорее кому то из сотрудников надо дачу достроить
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1k
閃光 48 минут назад
Нормально навыманивал - половина пасти в коронках!
К доктору свести - для частичного возмещения.

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9k
Majul Час назад
Клоун
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673
Bonefacius Час назад
Ну правильно, пенсионеров у нас много, висят камнем на шее у государства, пенсию им еще плати. А чурбанье такую прибыль приносит, пусть и дальше воруют, заодно и денежку в кармашек кому нужно отстегивают.
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2k
Sergius SPb Час назад
Нормалек, на полляма нагрел пенсионерку и на свободу.......
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3k
Иван Час назад
Для чурок другой УК РФ? Из наказаний только "извиниться на камеру" и "Вай мамой клянусь всё верну"?
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914
Fiverknot Час назад
Слёзы? Да ему по е*алу скорее дадут.
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914
Fiverknot Час назад
Ни дня без новостей о преступлении мигрантов. А правительству пофиг, продолжают завозить пачками.
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7k
кот базилий Час назад
сбегут в аул и все дела
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8k
uehl Час назад
ну и где, блин, справедливость?????!!!!
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