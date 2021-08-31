20 прикольных нашивок на все случаи жизни

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Это смешной элемент, который совершенно точно разнообразит ваш внешний вид, скажет окружающим, что вы думаете по этому поводу и их можно менять хоть каждый час, главное чтобы фантазии хватило.
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