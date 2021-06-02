Те, кто скажет, что это неинтересно, скучно и нудно. будут по-своему правы. Ну зачем им этот металл?* Главное что ножки их дивана выдерживают нагрузку. и на нем можно посмотреть нечто более веселое. но на мой взгляд никакие знания, даже очень далекие от твоих основных интересов - не бывают лишними, а эти еще и будоражат - тут тебе и огонь и вода, и сталь, и сила. Ух...
После закалки деталей происходят структурные изменения, влияющие на технические характеристики металла:
- увеличивается твердость и прочность;
- уменьшается зерно;
- снижается гибкость и пластичность;
- повышается хрупкость;
- увеличивается устойчивость к стиранию;
- уменьшается сопротивление на излом.
На промежутке между выниманием детали из печи и погружением в охлаждающую жидкость, она некоторое время держится на воздухе, так сказать подстуживается. Применение подстуживания уменьшает внутренние напряжение и коробление стальных деталей.
Деталь для начала охлаждают до 300-400 градусов в воде (сильный охладитель), после чего переносят в среду слабого охладителя, масло. Данный способ закалки направлен на превращение аустенита (первичная кристаллическая структура) в мартенсит (структура стали повышенной твердости)
Сталь нагревают до температуры закаливания, после чего охлаждают в расплавленных солях, которые имеют температуру более высокую, нежели температура начала мартенситного превращения для данного вида стали.
Заключается в охлаждении нагретых стальных деталей в специальных соляных ваннах, при этом температура данных ванн должна быть в пределах 250-400 градусов. Затем сталь остывает на воздухе
Металлическая заготовка нагревается методом индукционного нагрева, то есть с помощью переменного магнитного поля, до температуры в пределах или выше интервала мартенситного превращения, а затем подвергаются мгновенному охлаждению, в результате чего возрастают твёрдость и хрупкость детали.
Закалка с охлаждением в воде части изделия и последующим нагревом её за счёт тепла той части изделия, которая не погружалась в воду.
Цвета побежалости — радужные цвета, образующиеся на гладкой поверхности металла или минерала в результате образования тонкой прозрачной поверхностной окисной плёнки и интерференции света в ней
Суть данной технологии состоит в преобразовании внешнего слоя материала насыщением. Состоит из диффузионной металлизации ( поверхностное насыщение стали металлами),; насыщения поверхности стальных предметов углеродом - науглероживания; насыщения азотом - азотирование; азотом и углеродом ( Цианирование, нитроцементация); серой и азотом ( Сульфидирование, сульфоцианирование)
Способы
- Прямое сплавление железной руды с измельченным графитом
- Расплавление железа при непосредственном доступе углей. При этом в сплав попадает не только чистый углерод, но и его оксиды, которые и придают металлу структуру булата
- Долговременное обжигание железа без доступа воздуха.
- Сплавление чистого железа с графитом в безвоздушной среде. Это позволяет избавить булатную сталь от нежелательных примесей и оксидных присадок. Этот способ самый дорогостоящий, но получается сталь высшего качества
Охлаждают металл обычно в трансформаторном масле или же в воде
Раскаленный цельнолитой корпус швейцарского танка Panzer 68 подвергается закалке в масле на заводе Eidgenoessische Konstruktionswerkstaette, 1977 год, Тун, Швейцария.
И немного видео
Источник:
Высокоскоростная камера и закалка
Источник:
Закалка в масле
Источник:
Индукционная закалка
Источник:
Источник:
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сидит компания, большая человек 20 на тесной кухне
ну обычная вечеринка ничто не предвещало беды
вдруг один чел (после 1.5 л водки) подрывается и орет (все остальные молчат)
-Да ВЫ... да ВЫ знаете что такое тепловозный движок??
ЭТОЭТО он в эту комнату не поместится тепловозный движок!
все опять полчат, а этот чел убежал
через 2 минуты
-это местный сумашедший?
-Да не.. это ВИтек! просто водки перепил
Для тех, кто в теме, пост вообще ни о чем. Для тех, кто не в теме, пост даже для общего развития не годится.
для меня это метафора, как люди жертвовали собой
а тут... просто объяснение техноолггического процесса.