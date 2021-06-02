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Как закалялась сталь: чтобы вы узнали еще больше о видах, способах и изобретениях

Как закалялась сталь: чтобы вы узнали еще больше о видах, способах и изобретениях (16 фото + 4 видео)

Автор:
02 июня 2021 14:31
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   закалка   интересное   металлы   сталь   теперь ты знаешь больше   факты   
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Те, кто скажет, что это неинтересно, скучно и нудно. будут по-своему правы. Ну зачем им этот металл?* Главное что ножки их дивана выдерживают нагрузку. и на нем можно посмотреть нечто более веселое. но на мой взгляд никакие знания, даже очень далекие от твоих основных интересов - не бывают лишними, а эти еще и будоражат - тут тебе и огонь и вода, и сталь, и сила. Ух...

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Метки: Фабрика идей   закалка   интересное   металлы   сталь   теперь ты знаешь больше   факты   
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−135
Владимир Час назад
этот пост мне напомнил один случай в морей студенческой молодости

сидит компания, большая человек 20 на тесной кухне
ну обычная вечеринка ничто не предвещало беды

вдруг один чел (после 1.5 л водки) подрывается и орет (все остальные молчат)

-Да ВЫ... да ВЫ знаете что такое тепловозный движок??

ЭТОЭТО он в эту комнату не поместится тепловозный движок!
все опять полчат, а этот чел убежал

через 2 минуты
-это местный сумашедший?
-Да не.. это ВИтек! просто водки перепил
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886
Сергей 39 минут назад
по моему мнению некоторые тезисы весьма спорные. По крайней мере отличаются от того, чему меня, в свое время, учили.
Для тех, кто в теме, пост вообще ни о чем. Для тех, кто не в теме, пост даже для общего развития не годится.
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−135
Владимир Час назад
Как закалялась сталь
для меня это метафора, как люди жертвовали собой

а тут... просто объяснение техноолггического процесса.
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