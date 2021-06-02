Те, кто скажет, что это неинтересно, скучно и нудно. будут по-своему правы. Ну зачем им этот металл?* Главное что ножки их дивана выдерживают нагрузку. и на нем можно посмотреть нечто более веселое. но на мой взгляд никакие знания, даже очень далекие от твоих основных интересов - не бывают лишними, а эти еще и будоражат - тут тебе и огонь и вода, и сталь, и сила. Ух...