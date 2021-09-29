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Сотрудники ФСБ жестко задержали полицейских-вымогателей в Подмосковье

Сотрудники ФСБ жестко задержали полицейских-вымогателей в Подмосковье (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2021 12:17
Сообщество : Криминал
Метки: Вымогательство   Подмосковье   видео   задержание   наркотики   полиция   
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Все задержанные в званиях от капитана до подполковника.

ФСБ совместно с сотрудниками собственной безопасности МВД задержали троих полицейских, которые вымогали 200 тысяч рублей у жителя Тулы, пойманного за распространением наркотиков. Операция проводилась 22 сентября у платформы Белозерской МЖД в Подмосковье. Задержанными оказались сотрудники отдела по борьбе с наркотиками в офицерских званиях.


На записи с камер наблюдения видно, что задержание для полицейских стало полной неожиданностью и сопротивляться они даже не пытались. Но всех троих жестко бросили на асфальт, а подполковника полиции Надежду Миняеву еще и несколько раз ударили.

При себе у полицейских были обнаружены 200 тысяч рублей, взятые у туляка, и сверток с белым порошком. Следственный комитет в отношении задержанных сотрудников проводит проверку, по результатам которой планирует уволить правоохранителей по отрицательным мотивам. Следствие только началось и вполне возможно, что это не первая "сделка" полицейских-вымогателей.

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Метки: Вымогательство   Подмосковье   видео   задержание   наркотики   полиция   
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16  комментариев
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8k
insaider 48 минут назад
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333
Гера 5 минут назад
Я одного не понял, женщину попинать, это ему за какие то исключительные заслуги начальство право дало?
Она вроде не сопротивлялась?! Или просто всю жизнь мечтал?!
Вот таких ребят в органах к сожалению определённый и не маленький процент и никакой отбор не помогает
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5k
Шлагбаумэн 13 минут назад
Ну что творится-то, люди добрые! Уж теперь нельзя с наркотой по городу пройтись, да с двусхот тыщамя бабками взяточных за подкидование порошка честному люду!
Да чтож за страна то у нас такая!
Свободу Анальному!
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28k
Антон 17 минут назад
Не занесли в долю.
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674
Alex 18 минут назад
ББПЕ
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5k
Станислав 23 минуты назад
Баба полюбому начала чото пи..еть там "Да вы знаете кто я? Да вам пи..да всем! Да я, да мы" НЫА сцуко XD
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12k
Великий Кормчий Полчаса назад
Как они до таких званий дослуживаются?
Друг спрашивает.
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65k
Максим Полчаса назад
ну видимо потому что баба и была главной в банде.. он её прямо с какой-то злобой и ненавистью. НУ действительно.. Чего тебе Наденька не хватало.. Уже подполковник.. Полковника 100% получишь . норм ЗП, впереди отличная пенсия. С какого вы жиру конченные беситесь.
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761
Алексей 36 минут назад
задержали - хорошо
а для чего ушлепок пинал уже брошенную на асфальт женщину? еще и добивал ее пинками. это совсем не нужно было делать. обездвижить ее он мог более мягко, но более эффективно. а то что делал этот придурок - ну если бы она собиралась там гранату бросить, или из табельного начать стрелять - ей это сильно проще, когда задерживают вот так тупо.
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