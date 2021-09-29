Сотрудники ФСБ жестко задержали полицейских-вымогателей в Подмосковье

Все задержанные в званиях от капитана до подполковника.
ФСБ совместно с сотрудниками собственной безопасности МВД задержали троих полицейских, которые вымогали 200 тысяч рублей у жителя Тулы, пойманного за распространением наркотиков. Операция проводилась 22 сентября у платформы Белозерской МЖД в Подмосковье. Задержанными оказались сотрудники отдела по борьбе с наркотиками в офицерских званиях.
На записи с камер наблюдения видно, что задержание для полицейских стало полной неожиданностью и сопротивляться они даже не пытались. Но всех троих жестко бросили на асфальт, а подполковника полиции Надежду Миняеву еще и несколько раз ударили.
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При себе у полицейских были обнаружены 200 тысяч рублей, взятые у туляка, и сверток с белым порошком. Следственный комитет в отношении задержанных сотрудников проводит проверку, по результатам которой планирует уволить правоохранителей по отрицательным мотивам. Следствие только началось и вполне возможно, что это не первая "сделка" полицейских-вымогателей.
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Она вроде не сопротивлялась?! Или просто всю жизнь мечтал?!
Вот таких ребят в органах к сожалению определённый и не маленький процент и никакой отбор не помогает
Да чтож за страна то у нас такая!
Свободу Анальному!
Друг спрашивает.
а для чего ушлепок пинал уже брошенную на асфальт женщину? еще и добивал ее пинками. это совсем не нужно было делать. обездвижить ее он мог более мягко, но более эффективно. а то что делал этот придурок - ну если бы она собиралась там гранату бросить, или из табельного начать стрелять - ей это сильно проще, когда задерживают вот так тупо.