Сотрудники ФСБ жестко задержали полицейских-вымогателей в Подмосковье

ФСБ совместно с сотрудниками собственной безопасности МВД задержали троих полицейских, которые вымогали 200 тысяч рублей у жителя Тулы, пойманного за распространением наркотиков. Операция проводилась 22 сентября у платформы Белозерской МЖД в Подмосковье. Задержанными оказались сотрудники отдела по борьбе с наркотиками в офицерских званиях.





На записи с камер наблюдения видно, что задержание для полицейских стало полной неожиданностью и сопротивляться они даже не пытались. Но всех троих жестко бросили на асфальт, а подполковника полиции Надежду Миняеву еще и несколько раз ударили.