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Дагестанский дедушка стал закладчиком, чтобы его дочь могла уйти из этого бизнеса: видео

Дагестанский дедушка стал закладчиком, чтобы его дочь могла уйти из этого бизнеса: видео (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 февраля 2021 16:16
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   задержание   махачкала   наркотики   полиция   семья   
963
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69-летний пенсионер надеялся, что его дочь сумеет вернуться к нормальной жизни, и ради ее спасения сам взялся за эту работу. Спойлер: не помогло.

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Метки: видео   задержание   махачкала   наркотики   полиция   семья   
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18  комментариев
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2k
insaider Час назад
Хорошо,что дочь не проституцией занималась!
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1k
Radugananebe 11 минут назад
Деда жаль, но, думаю, он понимал, что не ромашки продает. Тем более, что доченька уже была опытной в этом делк.
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566
zu4ara 19 минут назад
хитрожопые они все, ежу понятно, что семейный бизнес, дурака включают там...
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10k
Великий Кормчий 22 минуты назад
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48k
alertol Полчаса назад
Из этого бизнеса уходят только мёртвые. Как распространители, так и потребители. Уж старичок (если это правда что он это ради неё) слишком наивен если полагал что это так работает. Даже после тюрьмы это продолжится.
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1k
Лёха 37 минут назад
Так вот на чём "гордые горцы" бизнес делают...
А врали,что на фруктах...
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8k
Караганда 47 минут назад
семейный бизнес-но пытаются оправдаться.
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4k
Дарвин и аморальная премия 49 минут назад
А их собака овец насиловала
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57k
Опиум для народа Дарвин и аморальная премия 36 минут назад
...чтобы дедушка перестал.)))
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8k
krivsan 50 минут назад
позор,особенно кавказцу в годах,вот такая мать его дочь,уж лучше ее сдать правоохранительным органам
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7k
kaboza 57 минут назад
чурки и есть чурки...
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