Дагестанский дедушка стал закладчиком, чтобы его дочь могла уйти из этого бизнеса: видео

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69-летний пенсионер надеялся, что его дочь сумеет вернуться к нормальной жизни, и ради ее спасения сам взялся за эту работу. Спойлер: не помогло.
Старик-пенсионер перевозил и размещал закладки, а его дочь координировала эту деятельность. Такой семейный подряд был для деда вынужденным - он объясняет, что стал закладчиком, чтобы этим не занималась его дочь. Женщина пообещала отцу бросить этот бизнес, однако на деле лишь привлекла его к распространению наркотиков.
К слову, 40-летняя дочь ранее уже дважды задерживалась полицией за подобную деятельность. На вопрос, понимает ли она, что косвенно виновата в смерти людей от наркотиков, дама заявила, что она все понимает,но "такие обстоятельства".
К слову, 40-летняя дочь ранее уже дважды задерживалась полицией за подобную деятельность. На вопрос, понимает ли она, что косвенно виновата в смерти людей от наркотиков, дама заявила, что она все понимает,но "такие обстоятельства".
Полицейские установили за предприимчивым пенсионером слежку и, в конце концов, задержали. Во время обыска в его авто «ВАЗ-111730» были обнаружены таблетки сильнодействующего лекарственного препарата. После того, как дедушку доставили в отдел полиции, он во всем сознался. В отношении отца и его дочери возбуждено уголовное дело по статье 234 УК РФ (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта).
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