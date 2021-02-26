Дагестанский дедушка стал закладчиком, чтобы его дочь могла уйти из этого бизнеса: видео

Старик-пенсионер перевозил и размещал закладки, а его дочь координировала эту деятельность. Такой семейный подряд был для деда вынужденным - он объясняет, что стал закладчиком, чтобы этим не занималась его дочь. Женщина пообещала отцу бросить этот бизнес, однако на деле лишь привлекла его к распространению наркотиков.



К слову, 40-летняя дочь ранее уже дважды задерживалась полицией за подобную деятельность. На вопрос, понимает ли она, что косвенно виновата в смерти людей от наркотиков, дама заявила, что она все понимает,но "такие обстоятельства".