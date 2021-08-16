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Почему в самом чистом озере на планете нельзя купаться

Почему в самом чистом озере на планете нельзя купаться (4 фото)

Автор:
16 августа 2021 13:59
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   красота   озеро   природа   путешествия   фото   
12982
4

В мире очень много таинственных и запретных мест, которые человеку неизвестны.

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Метки: в мире   красота   озеро   природа   путешествия   фото   
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26  комментариев
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124k
Аааа 14 часов назад
Потому что из-за купающихся оно перестанет быть чистым.
Кэп.
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824
¯\_(ツ)_/¯ Пихарь 6 часов назад
убей себя спаси природу
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19k
Dobrovit 9 часов назад
Было ошибкой заселять Землю людьми. Ей без нас безусловно лучше...
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−16
TSIPLIA 10 часов назад
Главное не пускать туда кацапов, ато зассать и засрать это у них в норме.
А в конце ещё и наблевать!
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260
MC TSIPLIA 10 часов назад
Видел как афганцы текали цепляясь за шасси американских самолетов? Скоро и вас это ждет!
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5k
★Lucifer★ 10 часов назад
Человек может засрать ВСЁ.
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8k
shimpansky 11 часов назад
Вот раньше, были защитники природы, а сейчас их нет...
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2k
Ал, давай! 12 часов назад
иначе будет вот так:
Ссылка youtu.be
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354
Сигизмунд Лазаревич 12 часов назад
Ссылка youtu.be
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779
Енотохан 12 часов назад
Пошли все на х*уй от озера!
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2k
Евгений 13 часов назад
Все правильно. Засрут и зассут. Все люди свиньи
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3k
Юра Гагарин 13 часов назад
возле Астаны то бишь Нурсултана, едрить его через коромысло, есть озеро, вернее система озёр, уникальных тем что там перевалочная база сотен перелётных птиц и гнездовье розовых фламинго, пеликанов, каких-то редких лебедей.
Возили меня туда, тоже не так просто туда попасть, только с сопровождения местного орнитолога, а к берегу вообще нельзя подходить на сотни метров, там ради этого вокруг озера ров вырыт. А наблюдать за птицами можно только с биноклей, предоставляемых орнитологом.
Кургальджино называется. Говорят туда еуропейцы толпами ездят смотреть издалека на птиц.
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212
Arthur Юра Гагарин 12 часов назад
Местные там вовсю охотятся на этих лебедей, я жил там неподалёку. г. Акколь бывшая Алексеевка
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212
Arthur Юра Гагарин 6 часов назад
200 км, не расстояние для охотника:)
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