Почему в самом чистом озере на планете нельзя купаться

Из-за этого раздобыть как можно больше информации о потаенных уголках или даже побывать там безумно хочется. Но есть одна территория на планете, которую не просто нельзя посещать регулярно, а где вовсе запрещается до чего-либо дотрагиваться. Речь идет о самом чистом озере в Новой Зеландии, где туристам нельзя ни купаться, ни присутствовать в огромном количестве. Почему так сложилось? Сейчас расскажем.





Как называется озеро и где находится

Речь идет об уникальном озере в лесном парке в Новой Зеландии, которое носит название Ротомайревенуа. Там не обитают русалки, динозавры и другие мистические существа. Путешественников привлекает уникальная чистота водоема, вода в нем в прямом смысле слова кристальная. Но, к сожалению, почти всем туристам вход туда запрещен. В год правительство страны разрешает посещать это место лишь 1-2 тысячам путешественников. Кстати, в России тоже есть одно таинственное озеро, называется оно Пустое.









Почему туристам запрещено купаться

Можно подумать, что вода ядовитая и поэтому до нее нельзя дотрагиваться и купаться. Но нет, на самом деле это элементарная забота о природе и желание как можно дольше сохранить ее в первозданном виде.









Дело в том, что если пустить на территорию заповедника много людей и позволить всем купаться в водоеме, то с большой вероятностью вскоре вода перестанет быть такой прозрачной, а на землях парка появится мусор. Поэтому было решено, что людям не только нельзя часто посещать это место, но также и дотрагиваться до него.









А как вы считаете, это правильное решение? Или можно было бы пускать больше людей к озеру, чтобы человек мог видеть такую красоту природы?