Дом, в котором вырос Курт Кобейн, официально признали культурным памятником

Речь идет о небольшом одноэтажном доме с чердаком, который построен еще в 1923 году. Кобейн жил там с 1968 года, когда ему был всего лишь год, по 1984-й год.



Нынешний совладелец дома Ли Бэкон купил здание у семьи Курта Кобейна в 2018 году и начал его реставрировать. Сейчас мужчина уверяет, что восстановление завершено более чем на 90%.



Он наполнил много комнат оригинальной мебелью и украсил их элементами декора семидесятых годов, а внешнюю сторону планирует декорировать так, чтобы воссоздать первоначальный вид.