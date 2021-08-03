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Дом, в котором вырос Курт Кобейн, официально признали культурным памятником

Дом, в котором вырос Курт Кобейн, официально признали культурным памятником (4 фото)

Автор:
03 августа 2021 10:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Культура   в мире   дом   знаменитости   курт кобейн   памятник   фото   
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Одноэтажный дом в Абердине, штат Вашингтон, где вырос лидер рок-группы Nirvana Курт Кобейн, стал объектом культурного наследия.

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Метки: Культура   в мире   дом   знаменитости   курт кобейн   памятник   фото   
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5  комментариев
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Какова культура, таково и наследие.
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2k
Sergius SPb 2 минуты назад
Его кроссовки тоже в наследии?
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6k
Sania 5 минут назад
Ну,наконец-то. А то все памятники, которые недалеко от этого дома находятся, как-то неказисто выглядят. Под мостом постоянно можно фанатов встретить. Мне посчастливилось познакомиться со старым рокером, который поведал историю о том, лично Курта знал. Хотя может это из разряда сказок про Ленина и рабочих, которые помогали бревно тащить.
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5
Thomsen Час назад
Во, теперь в этой хибаре, наверное, можно открыто дурь толкать. Герыч ведь тоже "культурное наследие" этого торчка, почему-то объявленного поп-иконой.
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