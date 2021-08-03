Дом, в котором вырос Курт Кобейн, официально признали культурным памятником

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Одноэтажный дом в Абердине, штат Вашингтон, где вырос лидер рок-группы Nirvana Курт Кобейн, стал объектом культурного наследия.
Речь идет о небольшом одноэтажном доме с чердаком, который построен еще в 1923 году. Кобейн жил там с 1968 года, когда ему был всего лишь год, по 1984-й год.
Нынешний совладелец дома Ли Бэкон купил здание у семьи Курта Кобейна в 2018 году и начал его реставрировать. Сейчас мужчина уверяет, что восстановление завершено более чем на 90%.
Он наполнил много комнат оригинальной мебелью и украсил их элементами декора семидесятых годов, а внешнюю сторону планирует декорировать так, чтобы воссоздать первоначальный вид.
Нынешний совладелец дома Ли Бэкон купил здание у семьи Курта Кобейна в 2018 году и начал его реставрировать. Сейчас мужчина уверяет, что восстановление завершено более чем на 90%.
Он наполнил много комнат оригинальной мебелью и украсил их элементами декора семидесятых годов, а внешнюю сторону планирует декорировать так, чтобы воссоздать первоначальный вид.
«Наша цель — сделать этот дом данью уважения молодости и карьере Курта, с музейными деталями», — отметил Бэкон.
И хотя местные правила, похоже, не позволят дому стать полноценным музеем, с весны 2022 года некоторые частные экскурсии там все-таки будут.
И хотя местные правила, похоже, не позволят дому стать полноценным музеем, с весны 2022 года некоторые частные экскурсии там все-таки будут.
Реставрацию дома поддержала и сестра Курта Кобейна — Ким Кобейн. Женщина заявила, что эта инициатива делает ее счастливой, поэтому она с радостью и сама принимает в ней участие.
Обычно дома детства знаменитостей редко попадают в «Реестр наследия». Однако исполнительный директор Департамента археологии и сохранения исторического наследия Элисон Брукс рассказала, что это решение было единогласным.
И хотя внесение объектов в перечень культурного наследия не приносит прямых финансовых выплат, это может увеличить их туристическую и инвестиционную привлекательность.
Обычно дома детства знаменитостей редко попадают в «Реестр наследия». Однако исполнительный директор Департамента археологии и сохранения исторического наследия Элисон Брукс рассказала, что это решение было единогласным.
И хотя внесение объектов в перечень культурного наследия не приносит прямых финансовых выплат, это может увеличить их туристическую и инвестиционную привлекательность.
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Метки: Культура в мире дом знаменитости курт кобейн памятник фото
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