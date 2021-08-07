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Геологическое чудо Ирана, где можно есть землю

Геологическое чудо Ирана, где можно есть землю (6 фото)

Автор:
07 августа 2021 09:38
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Земля   в мире   иран   красота   природа   фото   чудо   
588
6

Недалеко от побережья Ирана есть необычный остров, на цвета которого можно любоваться бесконечно и который даже можно… есть.

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Метки: Земля   в мире   иран   красота   природа   фото   чудо   
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7  комментариев
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5k
Горец Ю 2 часа назад
Может посмотреть по-другому: островитяне вынуждены грунт жрать?))
Негигиенично это.
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31k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Афанасий Час назад
(С)"... им дай хошь яд -- на халяву всё съедят!"
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16k
Татьяна Юсова Час назад
Если нет растительности, то и земли нет, ведь под словом земля обычно имеется ввиду почва.
Никто не будет называть землей камни, песок или глину.
Так, что, в пищу местное население добавляет никак не землю.
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−6
Zlaja ptica 2 часа назад
Так остров съедобный или одно небольшое месторождение соли с примесями?

А так то во многих местах земли то глину едят, то мел с гипсом. Да и лет 10 назад мода была жрать мел.
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