Геологическое чудо Ирана, где можно есть землю

Цвета тут все невозможно сосчитать: все оттенки красного, оранжевого, желтого укрыты в этих скалах. И самое удивительное, что эти образцы почвы съедобны!





Остров в 8 километрах от материка представляет собой каплевидную гору, сложенную из гипса, соли и ангидрита. Когда-то Ормуз был крупным торговым портом: ведь расположение очень выгодно для торговцев, так как в нескольких километрах начинался континент и города. В те времена для контроля пролива даже отстроили большую крепость из местного камня. Но прошлое острова как форпоста давно миновало, да и от крепости остались лишь развалины. Сегодня на Ормуз едут только туристы за нереально красивыми пейзажами.









Эти 42 км² суши ― настоящее геологическое чудо. Сам остров ― это соляной купол, один из важнейших в мире. Он постепенно поднялся вверх из-под земли, раздвинув местные скалы. Земля тут богата каменной солью, но не только ею: в скалах содержатся слои глины, сланцев, карбонатов и вулканических пород. Все они взаимодействовали с морской водой и меняли цвет, приняв совершенно фантастические оттенки.









Чаще всего тут можно увидеть охристо-красные цвета, они здесь повсюду: в скалах, на пляже, камнях. На острове нет никакой растительности, однако все же здесь есть население: это небольшая деревня, в которой живут в основном рыбаки. Второе занятие местных ― добыча каменной соли и красной охры.









Но по-настоящему невероятное, что происходит на этом острове ― его землю жители используют в пищу. Так что, можно сказать, это единственный съедобный остров на планете.





Местный хлеб, приготовленный с добавлением земли





Съедобная земля находится в одной из гор. Конечно, камень тут в рот не положить и не разжевать, однако почву веками использовали в кулинарии. Это особая местная пряность, которую добавляют в морепродукты, запекают с ней рыбу и используют в соленьях, джемах и соусах. Здесь даже есть свой особый хлеб ― томши (tomshi), который готовится с добавлением местной земли.





А вы бы рискнули такой попробовать?