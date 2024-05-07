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Неизвестные старые дачи, где 125 лет назад жили богатейшие люди страны

Неизвестные старые дачи, где 125 лет назад жили богатейшие люди страны

Автор:
07 мая 2024 09:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: богатейшие люди страны   дача   деревня   дом   старые дачи   фото   
2001
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На территории Ленинградской области расположено немало городов, которые могут привлекать внимание туристов, вызывать у них особый восторг. Одним из таких населенных пунктов и является поселок городского типа, получивший название Вырица.

Официально Вырица именуется поселком городского типа, но на самом деле этот населенный пункт - целый конгломерат дачных мест, растянувшийся на много километров. Вырицу можно назвать огромной экспозицией дач самых разных эпох, их здесь сотни. Вокруг растут вековые сосны и ели, окрестности живописны, где случайный человек может запросто заблудиться. 

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Первые дачи появились здесь во второй половине XIX века. Здесь любили отдыхать Василий Розанов, Дмитрий Лихачев, Иван Ефремов (родился в здешних краях). 

Дачная лихорадка началась тут в эпоху, когда Антон Павлович Чехов написал знаменитую пьесу «Вишнёвый сад». Вначале ХХ века сюда протянули железную дорогу из Царского села. Чтобы объехать все окрестности лучше заказать местное такси или договорится с водителями, которые всегда дежурят возле платформы.

Дача банкира Бумагина

В настоящее время здесь находится отделение «Почта России». Михаил Яковлевич был из крепостных крестьян, долгое время успешно занимался коммерцией, затем учредил банк. В столице владел доходными домами, даже имел пять участков в Вырице.

Дом построен в первое десятилетие прошлого века. Прекрасно смотрятся резные наличники, восьмигранная башня в три этажа. Объект хорошо сохранился и находится под охраной государства как ценный исторический памятник.

Дом Ермаковых

Купец 1-й гильдии Семен Михайлович Ермаков был родом из Тулы. Дача в Вырице была построена 1912 году и находится в идеальном состоянии.

В настоящее время здесь проживают потомки купца, владевшего в столице также сетью бань и прачечных.

Дом Островского

В настоящее время это дом отдыха Vyritsa Village, построен в 1911 году. Николай Островский руководил Уральской железной дорогой, построившей железнодорожную ветку в Вырицу.

Долгое время во времена Советского Союза здесь располагался пионерлагерь. Затем в 2007 году дом был выкуплен и отремонтирован предпринимателем из Питера.

Что ещё здесь можно посмотреть

Недалеко от станции располагается «Петропавловская церковь» - главный центр «катакомбного братства». В 20-е годы прошлого века это была последняя ветвь староверов-раскольников, которые отделились от Русской Православной церкви. Об этом религиозном направлении сведений крайне мало, известно лишь, что они не признавали власть большевиков, и затем многие из них стали более радикальны в своем веровании.

Если прогуляться от вокзала на север (есть прямая улица), то через короткое время выйдешь в красивейшему большому терему над Оредежем. Община христиан-трезвенников Иоанна Чурикова чудом сохранилась, объединяет разные ветви в христианстве: хлыстов, скопцов, молокан, духоборов. 

В Санкт-Петербург из Самары забрел странник Иоанн Чуриков. Прославился он тем, что мог избавлять людей от запойного пьянства с помощью бесед и чтения Библии. Слава его гремела по всему региону, к святому выстраивались длинные очереди. В народе его называли вторым Христом или братец Иоанн. В Вырице же возвели молельный дом (1906), названный «Столицей Мировой Трезвости. После революции 1917 года здесь учреждена была своя отдельная коммуна.


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Метки: богатейшие люди страны   дача   деревня   дом   старые дачи   фото   
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