Неизвестные старые дачи, где 125 лет назад жили богатейшие люди страны

Первые дачи появились здесь во второй половине XIX века. Здесь любили отдыхать Василий Розанов, Дмитрий Лихачев, Иван Ефремов (родился в здешних краях).

Дачная лихорадка началась тут в эпоху, когда Антон Павлович Чехов написал знаменитую пьесу «Вишнёвый сад». Вначале ХХ века сюда протянули железную дорогу из Царского села. Чтобы объехать все окрестности лучше заказать местное такси или договорится с водителями, которые всегда дежурят возле платформы.

Дача банкира Бумагина

В настоящее время здесь находится отделение «Почта России». Михаил Яковлевич был из крепостных крестьян, долгое время успешно занимался коммерцией, затем учредил банк. В столице владел доходными домами, даже имел пять участков в Вырице.