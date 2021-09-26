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Возле мусорного бака, нашли пакет с деньгами

Возле мусорного бака, нашли пакет с деньгами (2 фото)

Автор:
26 сентября 2021 20:25
Метки: благодарность   деньги   находка   
462
2

В Бердянске, Запорожская область, возле мусорного бака, нашли пакет с крупной суммой денег.

Пользователи с восхищением откликнулись на Валентины Мамай, предлагая ей оставить деньги на приют и содержание собак.

Как сообщает Бердянск 24 , позже нашел хозяин утерянного пакета. Он точно назвал сумму - 110 тысяч гривен (4150 долларов). В благодарность он дал 100 грв. (менее 4 долларов) .

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Метки: благодарность   деньги   находка   
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508
Дмитрий Час назад
Старая, заброшенная деревня. Оставшиеся дома ветхие и покосившиеся. Въезжает в деревню шикарный Мерседес. Из него выходит человек и подходит к одному из домов. К нему навстречу выходит старая, старая бабка. Приезжий ей говорит:
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Конечно, сынок, помню.
А он ей и говорит:
Так это я, бабушка, тот мальчик, которого вы прятали. Я за телогреечкой приехал…
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9k
Сережа 16 минут назад
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18k
KOSTELLO Полчаса назад
Вспомнился старый анекдот - "Вчера в автомобиле такси, были утеряны сверхсекретные документы КГБ. Нашедшему их таксисту, предлагается застрелиться самому"
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234
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Хохлы по факту неблагодарные скоты и помогать им никогда нельзя.
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387
Квантовый_Слесарь_82 38 минут назад
Плохая примета, находить деньги возле мусорного бака.
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18k
KOSTELLO 40 минут назад
Бомжиха нашла деньги в мусорке, отнесла их зоозащитнице и та стала постить это, предлагая вернуть тому, кто назовет точную сумму......
Мне кажется, большей х.у.й.ни просто невозможно придумать
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19k
Dobrovit 44 минуты назад
Кто не слышал о знаменитой украинской благодарности...
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29k
ACU900 Час назад
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Billi_Bons Час назад
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19k
shevanez Час назад
Кусок жлоба...
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8k
Андрей А 2 часа назад
4 бакса благодарность)))
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Андрей Бертон

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