Возле мусорного бака, нашли пакет с деньгами

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В Бердянске, Запорожская область, возле мусорного бака, нашли пакет с крупной суммой денег.
В Бердянске женщина, склонная к бродяжничеству на мусорке нашла пакет с пачками денег. Найденные средства она принесла местной зоозащитнице Валентине Мамай, которая в свою очередь сообщила, что вернет деньги тому, кто назовет точную сумму.
Пользователи с восхищением откликнулись на Валентины Мамай, предлагая ей оставить деньги на приют и содержание собак.
Как сообщает Бердянск 24 , позже нашел хозяин утерянного пакета. Он точно назвал сумму - 110 тысяч гривен (4150 долларов). В благодарность он дал 100 грв. (менее 4 долларов) .
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Метки: благодарность деньги находка
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Бабушка, помните, во время войны вы прятали маленького мальчика-еврея в телогреечке от фашистов?
Она ему отвечает:
Конечно, сынок, помню.
А он ей и говорит:
Так это я, бабушка, тот мальчик, которого вы прятали. Я за телогреечкой приехал…
Мне кажется, большей х.у.й.ни просто невозможно придумать