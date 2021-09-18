Почему Николас Кейдж снимается в плохих фильмах

В тучные годы Николас Кейдж захотел найти Святой Грааль. Настоящий Святой Грааль, как в фильме про Индиану Джонса. То ли на него так подействовали съёмки в "Сокровищах нации", то ли от философских книг, которыми он зачитывался в 00-х, у него сорвало крышу, но Кейдж в буквальном смысле стал колесить по миру в поисках мифического артефакта. Частью его исследования была покупка исторических зданий. Так, он купил один замок в Англии за $10 млн. И в Германии он купил замок за $2,3 млн, правда, Грааль тут уже был ни при чём. Замок Найдштайн в Баварии Кейдж купил в память о своей матери, имевшей немецкие корни. В 2006 году актёр купил этот замок, отреставрировал его, а в 2009-м, после кризиса, уже продал за меньшую сумму.





В погоне за Граалем Кейдж также купил себе особняк в штате Род-Айленд за $15,7 млн, а через четыре года после покупки вынужден продать его всего за $6,2 млн.



