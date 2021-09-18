Почему Николас Кейдж снимается в плохих фильмах

Какой последний приличный фильм с Николасом Кейджем вы смотрели?
Надо сказать, что сейчас Кейдж снимается в сносных фильмах. Скажем, пару лет назад ситуация была куда хуже. Некогда звезда класса "А", лауреат "Оскара" и "Золотого глобуса", он от блокбастеров перешёл к низкобюджетным ужастикам, у которых оценки на агрегаторах рецензий редко поднимаются выше 5. Самого Кейджа его неразборчивость не смущает, он говорит, что он актёр и его дело играть, а где, это уже его не волнует. К своему новому статусу в мире кино Николас Кейдж относится с юмором. В этом году должна состояться премьера картины, в которой Кейдж играет Кейджа, актёра, погрязшего в долгах, вынужденного сниматься в плохих фильмах и за деньги встречаться с богатыми фанатами. Это описание сюжета и раскрывает неразборчивость Кейджа в ролях. Ему просто-напросто нужны деньги. В какой-то момент он оказался на мели и даже переехал из особняка в съёмную квартиру в Лас-Вегасе. Причина разорения Кейджа кроется в кризисе 2008 года, в многолетних тратах на ненужные и дорогие вещи. За несколько лет Кейджу удалось потратить $150 млн долларов и задолжать государству ещё $14 млн. Предлагаем вам топ самых экстравагантных покупок Николаса Кейджа, из-за которых сейчас он вынужден сниматься там, куда позовут, а не там, где он хочет.
В тучные годы Николас Кейдж захотел найти Святой Грааль. Настоящий Святой Грааль, как в фильме про Индиану Джонса. То ли на него так подействовали съёмки в "Сокровищах нации", то ли от философских книг, которыми он зачитывался в 00-х, у него сорвало крышу, но Кейдж в буквальном смысле стал колесить по миру в поисках мифического артефакта. Частью его исследования была покупка исторических зданий. Так, он купил один замок в Англии за $10 млн. И в Германии он купил замок за $2,3 млн, правда, Грааль тут уже был ни при чём. Замок Найдштайн в Баварии Кейдж купил в память о своей матери, имевшей немецкие корни. В 2006 году актёр купил этот замок, отреставрировал его, а в 2009-м, после кризиса, уже продал за меньшую сумму.
В погоне за Граалем Кейдж также купил себе особняк в штате Род-Айленд за $15,7 млн, а через четыре года после покупки вынужден продать его всего за $6,2 млн.
У Кейджа было много недвижимости. Особенно Ник жалеет о продаже шикарного особняка в Лас-Вегасе, который когда-то обошёлся ему в $8,5 млн. Недавно он хотел его выкупить, но ему запретили из-за неуплаты налогов.
Дельфина Лалори, жившая в Новом Орлеане в XIX веке, — это американская Салтычиха. Она прославилась тем, что мучила и убивала своих рабов. Дом Лалори - достопримечательность Нового Орлеана, дом с привидениями. По легенде, по дому бродят духи невинно убиенных негров. Однако дом был перестроен. Дело в том, что оригинальный дом сгорел 1834 году и позже был почти полностью перестроен. Но привидений и туристов это не смущает. Кейдж в 2007 году купил дом за $3,45 млн. Он сказал, что все богачи покупают себе дома у моря, а он как самый необычный богач купит себе дом с привидениями. В 2009 году актёр продал дом Лалори за $2,3 млн. Николас Кейдж ещё владел часовней Богоматери Неустанной помощи в Новом Орлеане, которую тоже продал в 2009-м.
В Новом Орлеане есть старинное кладбище Сент-Луис. Оно давно закрыто и участки на нём не продают, но Николасу Кейджу по блату удалось прикупить себе могилку и установить на кладбище пирамиду. На трёхметровой пирамиде нет имени Кейджа, но есть надпись на латыни Omnia Ab Uno ("Всё из одного"). Вероятно, Кейдж приобрёл пирамидку так же под впечатлением от "Сокровищ нации". Актёр не разглашает, зачем и за сколько купил пирамиду.
Little Leaf Cay, #Bahamas pic.twitter.com/0yScHYm3hH— Spiagge Da Sogno (@SpiaggeDaSogno) March 4, 2017
Однажды, на заре увлечением философией и легендами о Граале, Николас Кейдж приобрёл на аукционе череп тиранозавра возрастом 70 млн лет. Покупка обошлась актёру в $276 тысяч. Говорят, будто бы Леонардо ДиКаприо тоже был на том аукционе и тоже хотел купить череп, но не решился дать больше Кейджа. Но потом выяснилось, что аукцион был подставной, а череп краденый. Череп был возвращён в Монголию, откуда его и привезли в США, и деньги артисту, конечно же, не вернули.
У Кейджа было две кобры-альбиноса за четверть миллиона долларов, осьминог за $150 тысяч, акула, крокодил и другая экзотическая живность поменьше. Актёру нравилось удивлять гостей зоопарком, но большинство его животных погибли в неволе.
Много чего ещё экзотичного и дорогого было у Ника Кейджа, когда он был на пике славы. Например, коллекция редчайших комиксов стоимостью под $2 млн, которую у него украли. Среди самых неизвестных приобретений экстравагантного актёра называют коллекцию тсантса (сушёных человеческих голов). Сам Кейдж об этом не рассказывал, о головах известно лишь со слова посетителей его особняка в Лас-Вегасе. Индейцы верят, что сушёная голова врага передаёт её владельцу силу поверженного. Принадлежали ли головы в поместье Кейджа его врагам, доподлинно неизвестно. Раздобыть сушёные головы (особенно если это не просто чья-то голова, а голова конкретного врага Николаса Кейджа) в современном мире не так-то просто и, скорее всего, очень дорого. Так что эта покупка звезды Голливуда достойна попасть в наш список. Однако подлинность голов (как и их существование) не доказана, это вполне могли быть муляжи.
Источник:
- В Испании теперь можно купить целую деревню по цене московской квартиры
- Рудольф Валентино во время съемок фильма "Четыре всадника Апокалипсиса" (1921 г.)
- Звезда Голливуда раздал деньги безработным
- Николас Кейдж женился в пятый раз
- Морской форт с вертолетной площадкой и сауной выставили на продажу
Понравилось29