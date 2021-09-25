Удивительная история дома на Канарских островах, нетронутого потоками лавы

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Изображения дома, который СМИ прозвали «чудо-домом», в последние дни разлетелись по всему миру. Этот дом, расположенный на испанском острове Ла-Пальма, в архипелаге Канарских островов, избежал лавовых потоков вулкана Кумбре-Вьеха, извергавшегося 19 сентября.
На невероятном снимке изображён дом в Эль-Парисо, который выглядит совершенно неповреждённым, и это невзирая на то, что вокруг него вулкан оставил полностью выжженное пространство.
Его окрестили «чудо-домом» за то, что он каким-то образом выжил после хлынувшей из вулкана Кумбре Вьехи магмы, разрушившей более 350 строений.
Вышедшая на пенсию датская пара, владеющая домом, «рада, что он все еще стоит», отметила Ада Монникендам (Ada Monnikendam), построившая дом вместе со своим мужем.
«Мы все начали плакать как сумасшедшие, когда я сказала им [владельцам], что их любимый дом цел», — сказала она изданию El Mundo.
Более половины домов в этом районе и местная школа были разрушены непрекращающимся потоком лавы.
Вышедшая на пенсию датская пара, владеющая домом, «рада, что он все еще стоит», отметила Ада Монникендам (Ada Monnikendam), построившая дом вместе со своим мужем.
«Мы все начали плакать как сумасшедшие, когда я сказала им [владельцам], что их любимый дом цел», — сказала она изданию El Mundo.
Более половины домов в этом районе и местная школа были разрушены непрекращающимся потоком лавы.
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Пара, которая «не хочет ни с кем разговаривать, потому что никак не может перестать плакать», по иронии судьбы выбрала Пальму именно из-за вулканического ландшафта острова.
Монникендам говорит, что им «грустно было узнать о том, что дом там остался один, и теперь никто не может о нём позаботиться».
И тем не менее строитель недвижимости прекрасно понимает, как им повезло, что дом всё ещё стоит, и объясняет, что у домовладельцев есть друзья в этом районе, которые лишились всего.
Тысячи людей были эвакуированы, некоторым был дан всего один час на то, чтобы собраться, что вынудило их оставить там практически всё.
Ярко-белый дом, смело стоящий в гуще разорённого чёрного пространства, сейчас стал неким маяком надежды для испуганных местных жителей.
Его нынешнее одинокое состояние пугающе перекликается с подобным домом в Исландии, расположенном на крошечном острове Эдлидаэй, который был назван «самым одиноким домом в мире».
Он является единственным белым зданием, которое расположилось на склоне огромного зелёного холма, полностью открытого для стихии, на удалённом острове в Атлантическом океане.
Теперь местным жителям Пальмы, которых разместили во временных убежищах, остаётся только дожидаться точной оценки степени ущерба.
Правда недавно правительство Канарских островов объявило о планах покупки двух жилых комплексов для размещения в них новообразовавшихся бездомных.
Монникендам говорит, что им «грустно было узнать о том, что дом там остался один, и теперь никто не может о нём позаботиться».
И тем не менее строитель недвижимости прекрасно понимает, как им повезло, что дом всё ещё стоит, и объясняет, что у домовладельцев есть друзья в этом районе, которые лишились всего.
Тысячи людей были эвакуированы, некоторым был дан всего один час на то, чтобы собраться, что вынудило их оставить там практически всё.
Ярко-белый дом, смело стоящий в гуще разорённого чёрного пространства, сейчас стал неким маяком надежды для испуганных местных жителей.
Его нынешнее одинокое состояние пугающе перекликается с подобным домом в Исландии, расположенном на крошечном острове Эдлидаэй, который был назван «самым одиноким домом в мире».
Он является единственным белым зданием, которое расположилось на склоне огромного зелёного холма, полностью открытого для стихии, на удалённом острове в Атлантическом океане.
Теперь местным жителям Пальмы, которых разместили во временных убежищах, остаётся только дожидаться точной оценки степени ущерба.
Правда недавно правительство Канарских островов объявило о планах покупки двух жилых комплексов для размещения в них новообразовавшихся бездомных.
Однако расслабляться пока рано, так как учёные опасаются, что извержение и его последствия могут длиться до 3-х месяцев, а это означает, что местные жители в течение ближайших нескольких недель могут жить в страхе перед землетрясениями, потоками лавы, токсичными газами, вулканическим пеплом и кислотными дождями.
И хотя пока неясно, достигнет ли лава моря, жителей предупредили, что, если эти двое встретятся, тогда возможен взрыв и возникновение облака из токсичных газов.
1000-градусная лава, войдя в реакцию с простой солёной 20-градусной водой, произведёт ядовитую «газовую бомбу», нанеся в дальнейшем дополнительный ущерб здоровью и недвижимости местных жителей.
Случившийся в результате этого взаимодействия взрыв водяного пара в виде плотного белого облака в итоге может вызвать раздражение кожи, глаз и дыхательных путей.
Проблемы со здоровьем всё ещё актуальны, поскольку вулкан ежедневно продолжает выделять от 6 до 9 тыс. тонн диоксида серы.
И хотя пока неясно, достигнет ли лава моря, жителей предупредили, что, если эти двое встретятся, тогда возможен взрыв и возникновение облака из токсичных газов.
1000-градусная лава, войдя в реакцию с простой солёной 20-градусной водой, произведёт ядовитую «газовую бомбу», нанеся в дальнейшем дополнительный ущерб здоровью и недвижимости местных жителей.
Случившийся в результате этого взаимодействия взрыв водяного пара в виде плотного белого облака в итоге может вызвать раздражение кожи, глаз и дыхательных путей.
Проблемы со здоровьем всё ещё актуальны, поскольку вулкан ежедневно продолжает выделять от 6 до 9 тыс. тонн диоксида серы.
Добавим, что Кумбре Вьеха ранее извергался дважды: один раз в 1949 году и снова в 1971 году.
Первое извержение произошло 24 июня 1949 года и длилось более недели.
Начало извержения было засвидетельствовано пастухом, пасшим своё стадо на склоне вулканического склона горы, и оно тоже было вызвано землетрясениями.
Извержение же 1971 года произошло в южной части Кумбре Вьеха.
Первое извержение произошло 24 июня 1949 года и длилось более недели.
Начало извержения было засвидетельствовано пастухом, пасшим своё стадо на склоне вулканического склона горы, и оно тоже было вызвано землетрясениями.
Извержение же 1971 года произошло в южной части Кумбре Вьеха.
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