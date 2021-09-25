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Удивительная история дома на Канарских островах, нетронутого потоками лавы

Удивительная история дома на Канарских островах, нетронутого потоками лавы (5 фото)

Автор:
25 сентября 2021 10:41
Метки: вулкан   извержение вулкана. дом   канарские острова   лава   
614
5
Изображения дома, который СМИ прозвали «чудо-домом», в последние дни разлетелись по всему миру. Этот дом, расположенный на испанском острове Ла-Пальма, в архипелаге Канарских островов, избежал лавовых потоков вулкана Кумбре-Вьеха, извергавшегося 19 сентября.
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Метки: вулкан   извержение вулкана. дом   канарские острова   лава   
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