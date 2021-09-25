Удивительная история дома на Канарских островах, нетронутого потоками лавы

Пара, которая «не хочет ни с кем разговаривать, потому что никак не может перестать плакать», по иронии судьбы выбрала Пальму именно из-за вулканического ландшафта острова.



Монникендам говорит, что им «грустно было узнать о том, что дом там остался один, и теперь никто не может о нём позаботиться».



И тем не менее строитель недвижимости прекрасно понимает, как им повезло, что дом всё ещё стоит, и объясняет, что у домовладельцев есть друзья в этом районе, которые лишились всего.



Тысячи людей были эвакуированы, некоторым был дан всего один час на то, чтобы собраться, что вынудило их оставить там практически всё.



Ярко-белый дом, смело стоящий в гуще разорённого чёрного пространства, сейчас стал неким маяком надежды для испуганных местных жителей.



Его нынешнее одинокое состояние пугающе перекликается с подобным домом в Исландии, расположенном на крошечном острове Эдлидаэй, который был назван «самым одиноким домом в мире».



Он является единственным белым зданием, которое расположилось на склоне огромного зелёного холма, полностью открытого для стихии, на удалённом острове в Атлантическом океане.



Теперь местным жителям Пальмы, которых разместили во временных убежищах, остаётся только дожидаться точной оценки степени ущерба.



Правда недавно правительство Канарских островов объявило о планах покупки двух жилых комплексов для размещения в них новообразовавшихся бездомных.