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Холодная ярость полиции не остудила накал протестов в Мельбурне

Холодная ярость полиции не остудила накал протестов в Мельбурне (9 фото + 3 видео)

Автор:
24 сентября 2021 04:22
Сообщество : Австралия
Метки: Австралия   Мельбурн   Пули   акция   видео   полиция   протесты   резиновые   
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По результатам спецоперации проведённой полицией выше 300 человек задержаны в столице австралийского штата Виктория. Есть первые жертвы. Несмотря на это, противники вакцинации и ограничительных мер из строительных рабочих и им сочувствующие, пострадавшие в результате борьбы с пандемией люди, готовятся опять выйти на улицы. Вчера в штате появились проблемы и с доступом в интернет, почти не работают медиа.


В Австралии который месяц с переменной активностью продолжаются выступления против ковид-ограничений и обязательной вакцинации.


Тысячи людей на этой неделе приняли участие в акции протеста в центре Мельбурна после того, как в штате Виктория на две недели закрыли все строительные площадки.


Власти объяснили своё решение тем, что частое перемещение рабочих способствует распространению коронавируса. И снова вернуться на объекты строители смогут только при условии, если будут вакцинированы хотя бы одной дозой. Причём, последний срок - конец этой недели.



Участник акции протеста: “Мой приятель здесь, он получил первую дозу, и с ним всё в порядке. И это его выбор. Он поддерживает моё решение, я поддерживаю его. Самое главное, за что мы здесь боремся - это возможность сделать выбор”.

Однако в среду ситуация приняла крутой оборот: полиция расстреляла резиновыми боеприпасами на этот раз мирно сидящих на ступенях военного мемориала "Храм памяти" людей. Власти объяснили это, тем, что протестующие, якобы своим нахождением в этом месте осквернили памятник погибшим на разных театрах военных действий австралийцам, сообщают на REN TV.


Полиция в упор палила резиновыми пулями по людям, словно это были кенгуру.


Гонялась за протестующими, стреляя на ходу, словно первые переселенцы за аборигенами.


Предупреждение: следующее видео жёсткого характера, женщинам и детям смотреть не рекомендуется.

Результаты пальбы не заставили себя долго ждать, в сети говорят, что этот парень не выжил:




Вчера полиция заламывала всех, кто ей не понравился, что и случилось с прохожим, который снимал на мобильник происходящее, стоя на тротуаре.


На своей странице Vesti.ru опубликовали комментарии протестующих к происходившему:


"Мы шли небольшой группой, и тут из-за угла появился бронированный полицейский автомобиль. По нам без разбора начали стрелять. Затем службы безопасности вышли из машины и стали нас бить и валить на землю", – рассказывает один из участников акции.


"Они буквально втоптали меня в землю, а брата ударили лицом об асфальт. Вот, посмотрите на его зуб", – возмущается другой пострадавший.


А так отреагировал на случившееся глава правительства:


"Я понимаю, что люди обеспокоены остановкой строительной отрасли. Это важные рабочие места, и они вернутся. Мы справимся с этим. Но протестная активность и то, что мы там видели, я думаю, очень тревожно. Это неподходящая реакция на попытку справиться со вспышкой такого рода", – сетует премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, которого не так давно президент США Джо Байден назвал "тем парнем снизу".


В четверг, несмотря на расстрел накануне: "протесты в Мельбурне продолжаются, невзирая на отключение большинства прямых трансляций в социальных сетях", - говориться в следующем твите.


Происходящее прискорбно тем, что раскалывает гражданское общество Австралии, а это может быть чревато куда большими потрясениями...


Напомним, что несколько дней назад публиковался материал о нападении на репортёра официального австралийского телеканала 7 News, освещавшего протестные акции в Мельбурне.

Источник:

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Метки: Австралия   Мельбурн   Пули   акция   видео   полиция   протесты   резиновые   
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11  комментариев
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206
Азмон 3 часа назад
Обалдеть, новость из Австралии!
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a_komolow Час назад
Вот вам и "тихая" Австралия!
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24k
Батончик с маком 2 часа назад
Срочно послать печеньки!
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−4
Igor 2 часа назад
Австралия это тренировочная база глобалистов. Со временем так будет везде. И даже хуже. Это только начало. Bio террористов или антипрививочников будут мочить во всех сортирах. Добрые люди научат вас лечиться прививками и любить природу. Эра Диктатуры Гуманизма.
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2k
Vic Twin 3 часа назад
Да там реально как в Беларуси. И ковид уже совершенно ни при чем. Идет борьба за власть.
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1k
Чучело Мяучело 3 часа назад
От деревня. То были демократические резинки, а не как в Белоруссии. Несущие свободу и права. Все то им объяснять нужно
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Дмитрий Круглов 3 часа назад
Держитесь друзья! Не дайте себя генетически модифицировать!
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