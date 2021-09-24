Холодная ярость полиции не остудила накал протестов в Мельбурне

По результатам спецоперации проведённой полицией выше 300 человек задержаны в столице австралийского штата Виктория. Есть первые жертвы. Несмотря на это, противники вакцинации и ограничительных мер из строительных рабочих и им сочувствующие, пострадавшие в результате борьбы с пандемией люди, готовятся опять выйти на улицы. Вчера в штате появились проблемы и с доступом в интернет, почти не работают медиа.
В Австралии который месяц с переменной активностью продолжаются выступления против ковид-ограничений и обязательной вакцинации.
Тысячи людей на этой неделе приняли участие в акции протеста в центре Мельбурна после того, как в штате Виктория на две недели закрыли все строительные площадки.
Источник:
Власти объяснили своё решение тем, что частое перемещение рабочих способствует распространению коронавируса. И снова вернуться на объекты строители смогут только при условии, если будут вакцинированы хотя бы одной дозой. Причём, последний срок - конец этой недели.
Участник акции протеста: “Мой приятель здесь, он получил первую дозу, и с ним всё в порядке. И это его выбор. Он поддерживает моё решение, я поддерживаю его. Самое главное, за что мы здесь боремся - это возможность сделать выбор”.
Источник:
Однако в среду ситуация приняла крутой оборот: полиция расстреляла резиновыми боеприпасами на этот раз мирно сидящих на ступенях военного мемориала "Храм памяти" людей. Власти объяснили это, тем, что протестующие, якобы своим нахождением в этом месте осквернили памятник погибшим на разных театрах военных действий австралийцам, сообщают на REN TV.
Полиция в упор палила резиновыми пулями по людям, словно это были кенгуру.
Police firing at protesters at the Shrine of Remembrance in Victoria. pic.twitter.com/rR51MzaCuW— Antonio Montana 🇦🇺 (@dnforca) September 22, 2021
Гонялась за протестующими, стреляя на ходу, словно первые переселенцы за аборигенами.
#IAmSorryBut this video of moronic anti-mask, anti-vax protestors in Melbourne, Australia on Wednesday needed Benny Hill music. #MurdochRiots pic.twitter.com/i0NJHo0EJY— Steve Williams (@therandomswill) September 23, 2021
Предупреждение: следующее видео жёсткого характера, женщинам и детям смотреть не рекомендуется.
Результаты пальбы не заставили себя долго ждать, в сети говорят, что этот парень не выжил:
HOLY SHIT!— RyanSamuelSmith🐍 (@ryansmith198328) September 22, 2021
Protester shot by police in Melbourne CBD. pic.twitter.com/HyvWIARC1D
Вчера полиция заламывала всех, кто ей не понравился, что и случилось с прохожим, который снимал на мобильник происходящее, стоя на тротуаре.
I didn’t see this video yesterday.— ValGlass2.0 (@AussieVal10) September 23, 2021
The guy filming it is correct: we are in deep trouble in this state. pic.twitter.com/5yZFE157jT
На своей странице Vesti.ru опубликовали комментарии протестующих к происходившему:
"Мы шли небольшой группой, и тут из-за угла появился бронированный полицейский автомобиль. По нам без разбора начали стрелять. Затем службы безопасности вышли из машины и стали нас бить и валить на землю", – рассказывает один из участников акции.
"Они буквально втоптали меня в землю, а брата ударили лицом об асфальт. Вот, посмотрите на его зуб", – возмущается другой пострадавший.
А так отреагировал на случившееся глава правительства:
"Я понимаю, что люди обеспокоены остановкой строительной отрасли. Это важные рабочие места, и они вернутся. Мы справимся с этим. Но протестная активность и то, что мы там видели, я думаю, очень тревожно. Это неподходящая реакция на попытку справиться со вспышкой такого рода", – сетует премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, которого не так давно президент США Джо Байден назвал "тем парнем снизу".
В четверг, несмотря на расстрел накануне: "протесты в Мельбурне продолжаются, невзирая на отключение большинства прямых трансляций в социальных сетях", - говориться в следующем твите.
Melbourne protests continue despite social media shutdown on most livestreams pic.twitter.com/RiPPGLlndX— LeeBee(Anti-woke Bloke) (@leebee999) September 23, 2021
Происходящее прискорбно тем, что раскалывает гражданское общество Австралии, а это может быть чревато куда большими потрясениями...
Напомним, что несколько дней назад публиковался материал о нападении на репортёра официального австралийского телеканала 7 News, освещавшего протестные акции в Мельбурне.
Источник:
- Участники свадебного кортежа из Иваново, которых "не заметила" полиция, извинились за стрельбу
- В Дрездене полицейский автомобиль не смог преодолеть трамвайные пути
- Подозреваемый в убийстве трех человек и нападении на отдел полиции найден и задержан
- "Парень снизу": президент США запамятовал имя премьер-министра Австралии
- Застреливший чернокожую преступницу полицейский записал видео и высмеял своих критиков
Понравилось29