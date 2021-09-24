Холодная ярость полиции не остудила накал протестов в Мельбурне

На своей странице Vesti.ru опубликовали комментарии протестующих к происходившему:





"Мы шли небольшой группой, и тут из-за угла появился бронированный полицейский автомобиль. По нам без разбора начали стрелять. Затем службы безопасности вышли из машины и стали нас бить и валить на землю", – рассказывает один из участников акции.





"Они буквально втоптали меня в землю, а брата ударили лицом об асфальт. Вот, посмотрите на его зуб", – возмущается другой пострадавший.





А так отреагировал на случившееся глава правительства:





"Я понимаю, что люди обеспокоены остановкой строительной отрасли. Это важные рабочие места, и они вернутся. Мы справимся с этим. Но протестная активность и то, что мы там видели, я думаю, очень тревожно. Это неподходящая реакция на попытку справиться со вспышкой такого рода", – сетует премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, которого не так давно президент США Джо Байден назвал "тем парнем снизу".





В четверг, несмотря на расстрел накануне: "протесты в Мельбурне продолжаются, невзирая на отключение большинства прямых трансляций в социальных сетях", - говориться в следующем твите.



