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Журналист, освещавший в Мельбурне антиковидную манифестацию, пожалел, что не надел каску

Журналист, освещавший в Мельбурне антиковидную манифестацию, пожалел, что не надел каску (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2021 04:57
Сообщество : Австралия
Метки: 7News   Австралия   Мельбурн   Репортёр   видео   нападки   ограничения   протесты   
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В австралийском городе на идущих не первый день выступлениях, против пандемических ограничений и всеобщей вакцинации, репортёр официального телеканала подвергся нападкам протестующих

Разумеется, люди протестуют не против ковида. Глупо протестовать против зимы или ночи. Население оспаривает жёсткость антиковидных ограничений и целесообразность обязательной вакцинации.

"Всё хорошо Пол?", - спрашивает телеведущий.

"Это уже не первый раз - сегодня меня уже хватали за шею, обливали мочой, а теперь мне прилетела в голову полная банка с энергетиком", - отвечает ему репортёр.


Как отмечает Telegram-канал " Лента дна", разместивший видео, репортёр подвергся нападкам протестующих именно за то, что представлял телеканал 7 News, который продвигает жёсткие правительственные антиковидные меры.

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Метки: 7News   Австралия   Мельбурн   Репортёр   видео   нападки   ограничения   протесты   
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7  комментариев
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24k
Батончик с маком 3 часа назад
Где-то такие жилеты уже были
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1k
Дмитрий Круглов Час назад
Не так страшна пандемия, как безграмотные чиновники, которые с ней борются. Кстати, а пандемия - это сколько болеющих одновременно? В Коммунарке сейчас тысячи полторы лежит или меньше?
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140
⛔ Александр ⛔ 2 часа назад
Меткий поц
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158k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Пусть готовится к твердым продуктам жизнедеятельности))
Дык, они там все под енергетиком, вот что такие и буйные.......энергетик запретить на время бунтов)
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235
Сигизмунд Лазаревич 3 часа назад
лысая девочка... очень ему больно, футболист наверное.
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