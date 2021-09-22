Журналист, освещавший в Мельбурне антиковидную манифестацию, пожалел, что не надел каску

В австралийском городе на идущих не первый день выступлениях, против пандемических ограничений и всеобщей вакцинации, репортёр официального телеканала подвергся нападкам протестующих
Разумеется, люди протестуют не против ковида. Глупо протестовать против зимы или ночи. Население оспаривает жёсткость антиковидных ограничений и целесообразность обязательной вакцинации.
"Всё хорошо Пол?", - спрашивает телеведущий.
"Это уже не первый раз - сегодня меня уже хватали за шею, обливали мочой, а теперь мне прилетела в голову полная банка с энергетиком", - отвечает ему репортёр.
Как отмечает Telegram-канал " Лента дна", разместивший видео, репортёр подвергся нападкам протестующих именно за то, что представлял телеканал 7 News, который продвигает жёсткие правительственные антиковидные меры.
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Дык, они там все под енергетиком, вот что такие и буйные.......энергетик запретить на время бунтов)