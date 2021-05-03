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Застреливший чернокожую преступницу полицейский записал видео и высмеял своих критиков

Застреливший чернокожую преступницу полицейский записал видео и высмеял своих критиков (2 фото + 3 видео)

Автор:
03 мая 2021 19:54
Сообщество : Жизнь в США
Метки: афроамериканцы   видео   полиция   протесты   тикток   увольнение   
1423
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И конечно же, сразу был уволен. Но неравнодушные граждане собрали ему кругленькую сумму, чтобы он ни в чем себе не отказывал, пока ищет новую работу.

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Метки: афроамериканцы   видео   полиция   протесты   тикток   увольнение   
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24  комментария
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114
Артур Миниахметов 44 минуты назад
Звон Стальных яиц полицейского слышен даже в России.
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3k
Maikie 8 минут назад
Все большие герои опосля , сидящие на засалиных креслах и в прокуреных офисах , выносят вердикт не торопясь...

Некоторые решения в экстренной ситуации принимаются в доли секунды , например чтобы спасти жизнь человеку.

Удачи уже бывшему копу...
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8k
MihailoSerbiya 16 минут назад
Zachem strelyat ? Palka u ego bila ? Ne smog razobratsa s pochti metrovoy palkoy s zhenwinoy ?
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366
Ринат MihailoSerbiya 2 минуты назад
озверели люди в России,надеюсь большая часть адекватных людей не сидят на фишках
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2k
Андрей 16 минут назад
Что не так? Шум от слова "чернокожая"? Или они особенные и им можно с ножом бросаться?
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37
ann 17 минут назад
Может нам таким полицейским политическое убежище предоставлять?
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4k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Чем больше негров выйобываются - тем меньше негров выйобываются!
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1k
Derbyc25 Полчаса назад
Классика: ненавижу расизм. И негров. За последние месяцы они повысили градус негативного к себе отношения в разы.
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6k
Летучий Мыш Полчаса назад
-Два нигера дерутся и режут друг друга ножами, что делать?
-а каков счет?
-2:0 в пользу Америки

Демократы хоть ради приличия бы повыли и подыграли черным, че так резко то обламывать? А то как бидон победил, все блм-ы свернулись. И даже вона трансгендерным бабам за женские сборные где то выступать запретили. Как резко растворилась толерантность
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2k
Pechenegiatakuyt Полчаса назад
Ну вот прямо глазу приятно читать слово "негры",а не афроамериканцы
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4k
Fishki_surfer Полчаса назад
Вообще-то, это та еще проблема: нужно ли убивать одного черного, если тот собрался убить другого черного.
В итоге все равно же получится один труп черного и один живой черный.
И не факт, кто из них лучше и достойней продолжать жизнь.
Так что баскетболист прав, как ни странно.
К тому же, обычный человек даже в состоянии аффекта очень редко сможет убить другого (да еще толстого) кухонным ножом для того не приспособленным.
Наверное, полицейские должны стрелять только если на них нападают, а не на кого-то другого.
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9k
Атеист Полчаса назад
Ну и че? Пристрелил обезьянку за попытку убийства другой.
Что противоправного сделал коп? ничего!

нигеры уже совсем охренели.
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967
rgubaev 36 минут назад
У меня один вопрос - зачем было стрелять ЧЕТЫРЕ раза? Одного выстрела в плечо не хватило бы?
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47k
SAndre 38 минут назад
ой молодец!!!!!!!
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368k
Алексей 39 минут назад
16 лет???? да там корова какая то
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54
Елена 41 минуту назад
Конечно не надо было стрелять. Чуть в собаку не попал, ирод.
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1k
Руслан Новак 41 минуту назад
Прикольный ролик с обезьянами перед телевизором. Шикарные условия у них в зоопарке, у нас их так не содержат.
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11k
Великий Кормчий 46 минут назад
Норм дядька!)
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