И конечно же, сразу был уволен. Но неравнодушные граждане собрали ему кругленькую сумму, чтобы он ни в чем себе не отказывал, пока ищет новую работу.
В городе Колумбус (столица штата Огайо) полицейский Нейт Сильвестр застрелил 16-летнюю чернокожую девушку, которая с ножом бросилась на двух человек.
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Инцидент произошел 20 апреля, когда в Миннеаполисе присяжные признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. И разумеется, убийство очередного ни в чем не повинного негра белым копом-расистом в такой радостный и знаменательный день тут же вызвало истерику у определенной части населения.
Реакция семьи Джорджа Флойда на обвинительный приговор Шовину
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Полиция Огайо тут же опубликовала запись с нательной камеры Нейта. На кадрах отчетливо видно, что 16-летняя Макия Брайант размахивает оружием, угрожая жизни и здоровью людей. Полицейский все сделал согласно букве закона: несколько раз потребовал бросить нож и, не получив никакой реакции, открыл огонь. Придраться, казалось бы не к чему, - правоохранитель спас одного чернокожего от другого. Но оказалось, что делать этого не следовало.
После инцидента звезда НБА Леброн Джеймс опубликовал в своем "Твиттере" фотографию полицейского с подписью: «Ты следующий. Ответственность». И добавил эмодзи в виде песочных часов. Позже он удалил это сообщение. Но реакция не заставила себя ждать.
В ответ полицейский решил пошутить и высмеял баскетболиста, записав ролик в TikTok, в котором якобы наблюдает поножовщину двух негров и спрашивает спортсмена, что ему делать. На сегодняшний день видео собрало более 5 миллионов просмотров.
Но начальству творчество подчиненного не понравилось. Там решили, что этим видео он задевает ранимых и угнетенных негров и решили от греха подальше уволить Нейта, чтобы в случае чего не нести ответственности за его проделки. Хотя и весьма невинные.
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Но неравнодушные жители не оставили бывшего полицейского в беде и принялись переводить ему деньги. На 1 мая собранная сумма составила 310 тысяч долларов. После этого Сильвестр заявил, что на собранные средства создаст НКО, которая будет бороться за права полицейских.
По его словам, Голливуд, знаменитости и ведущие СМИ страны демонизируют и очерняют полицейских, которые просто выполняют свою работу. И потому его организация будет «заботиться о мужчинах и женщинах в синем» - как в плане создания позитивного контента о тяжелой работе полицейских, так и оказании помощи, тем, кто лишился значка просто за то, что слишком хорошо исполнял свои обязанности.
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Некоторые решения в экстренной ситуации принимаются в доли секунды , например чтобы спасти жизнь человеку.
Удачи уже бывшему копу...
-а каков счет?
-2:0 в пользу Америки
Демократы хоть ради приличия бы повыли и подыграли черным, че так резко то обламывать? А то как бидон победил, все блм-ы свернулись. И даже вона трансгендерным бабам за женские сборные где то выступать запретили. Как резко растворилась толерантность
В итоге все равно же получится один труп черного и один живой черный.
И не факт, кто из них лучше и достойней продолжать жизнь.
Так что баскетболист прав, как ни странно.
К тому же, обычный человек даже в состоянии аффекта очень редко сможет убить другого (да еще толстого) кухонным ножом для того не приспособленным.
Наверное, полицейские должны стрелять только если на них нападают, а не на кого-то другого.
Что противоправного сделал коп? ничего!
нигеры уже совсем охренели.