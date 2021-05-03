Полиция Огайо тут же опубликовала запись с нательной камеры Нейта. На кадрах отчетливо видно, что 16-летняя Макия Брайант размахивает оружием, угрожая жизни и здоровью людей. Полицейский все сделал согласно букве закона: несколько раз потребовал бросить нож и, не получив никакой реакции, открыл огонь. Придраться, казалось бы не к чему, - правоохранитель спас одного чернокожего от другого. Но оказалось, что делать этого не следовало.





После инцидента звезда НБА Леброн Джеймс опубликовал в своем "Твиттере" фотографию полицейского с подписью: «Ты следующий. Ответственность». И добавил эмодзи в виде песочных часов. Позже он удалил это сообщение. Но реакция не заставила себя ждать.