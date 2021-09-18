В Дрездене полицейский автомобиль не смог преодолеть трамвайные пути

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На три вещи можно смотреть бесконечно — как горит огонь, как бежит вода и как полицейские толкают свой автомобиль.
В довольно неловкую ситуацию попал водитель служебного автобуса спецподразделения Дрезденской полиции. Группе быстрого реагирования нужно было оперативно изменить свою дислокацию, но быстро сменить свой маршрут им не удавалось. Так как ситуация была экстренной, то было принято решение сократить путь и переехать через трамвайные пути, заросшие красивым газоном. Как выяснилось чуть позже - это была плохая идея.
Dass die Polizei in #Dresden mich mal so zum Lachen bringt, hätte ich nicht gedacht! 🤣 pic.twitter.com/4050Uuq1BI— Annalena Schmidt (@Schmanle) September 15, 2021
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Естественно, прохожие не смогли пройти мимо и не запечатлеть дружную, хоть и безуспешную работу десятка полицейских, пытавшихся вытолкать на проезжую часть свой спецтранспорт. Видео тут же стало вирусным в twitter, собрав сотни шуточных комментариев. В ветке развернулся целый спор на тему, какая музыка более подойдёт под эту ситуацию.
Шуточная
September 15, 2021
Романтичная
Die deutschen lieben ihr Auto, sowas von.... ❤️ pic.twitter.com/6mQfSUK5JM— Reine Spekulation (@godehart) September 16, 2021
Или же более героическая
September 15, 2021
Полиция Дрездена даже была вынуждена дать официальный комментарий. Общественности сообщили, что автобусу действительно нужно было срочно совершить разворот. В результате этого маневра он застрял на трамвайных путях. Также была высказана благодарность всем прохожим, кто помог полицейским вернуть автомобиль на дорогу.
Tatsächlich haben sich Kollegen der #Bereitschaftspolizei am 13.09. in #Dresden in der frischbegrünten Gleisbett-Baustelle der @DVBAG festgefahren, als sie einsatzbedingt schnell wenden mussten. Unser Dank geht auch raus an die Passanten, die kräftig mit angepackt haben! #dd1309— Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) September 15, 2021
А как вы считаете, какая озвучка более подходящая?
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Метки: Германия видео дрезден полиция трамвайные пути
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Вместо того чтоб остановить ЛЮБУЮ проезжающую мимо машину и вытащить свою бричку троссом они устроили цирк средь бела дня.
Жалко что ещё трамваи с двух сторон не подъехали - видон был бы круче.
Есть подходящая озвучка ...
хотя ты прав - этих людей учат людей метелить.
машины вытаскивать не их задача. не обязаны знать.
кто первый за руль сел, тот и водитель)))
там им доплачивают за вредность.
в остальном согласен. Курсы по вождению предлагают всем.
кстати есть и для гражданских курсы. за твои деньги любой каприз.
- Я я, натюрлих, айн момент.
- Данке шён! Даз из ваш трактор?
- Я я.
- Ок, вам платить штраф. )