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В Дрездене полицейский автомобиль не смог преодолеть трамвайные пути

В Дрездене полицейский автомобиль не смог преодолеть трамвайные пути (6 фото)

Автор:
18 сентября 2021 15:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   видео   дрезден   полиция   трамвайные пути   
1285
6
На три вещи можно смотреть бесконечно — как горит огонь, как бежит вода и как полицейские толкают свой автомобиль.
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Естественно, прохожие не смогли пройти мимо и не запечатлеть дружную, хоть и безуспешную работу десятка полицейских, пытавшихся вытолкать на проезжую часть свой спецтранспорт. Видео тут же стало вирусным в twitter, собрав сотни шуточных комментариев. В ветке развернулся целый спор на тему, какая музыка более подойдёт под эту ситуацию. 
Полиция Дрездена даже была вынуждена дать официальный комментарий. Общественности сообщили, что автобусу действительно нужно было срочно совершить разворот. В результате этого маневра он застрял на трамвайных путях. Также была высказана благодарность всем прохожим, кто помог полицейским вернуть автомобиль на дорогу.
А как вы считаете, какая озвучка более подходящая?

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Метки: Германия   видео   дрезден   полиция   трамвайные пути   
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22  комментария
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1k
Herr Mannelig 2 часа назад
Красавцы, поржал. Справедливости ради должен сказать, что трава и вправду сильно скрадывает глубину.
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239
vijilante 16 минут назад
Вот так,мои маленькие друзья - в Германии среди полицейских тоже полно придурков.
Вместо того чтоб остановить ЛЮБУЮ проезжающую мимо машину и вытащить свою бричку троссом они устроили цирк средь бела дня.
Жалко что ещё трамваи с двух сторон не подъехали - видон был бы круче.
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28k
LEPA 20 минут назад
А нехрен трамвайнЫя путя по газонам прокладывать!
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233
Сигизмунд Лазаревич 21 минуту назад
у них под боком стоит трактор, а они толкают.... дебилы.
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47k
Albert GER Час назад
газон нестриженный. поворовали все деньги, а Полицаю потом мучиться)))
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18k
SolomonA 2 часа назад
После операции с застрявшей крысой - не удивляет.

Ссылка www.youtube.com
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1k
閃光 2 часа назад
10+ лбов и не в один не пришла мысль "дёрнуть" или пару знаков под колёса подложить?
Есть подходящая озвучка ...
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77
Nane First NameLast 2 часа назад
Что водила, что полиция - лопухи. Почему никто не догадался под колёса что-то подложиль?
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77
Nane First NameLast Herr Mannelig 2 часа назад
Да хоть и пару броников под каждое колесо. Их там больше десятка. Что тому бронику сделается? Максимум испачкается. Зато бы с первой-второй попытки выехали.
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77
Nane First NameLast Albert GER 56 минут назад
А водителя чему учат? Уж водитель точно должен был знать и сориентировать бойцов как выбраться побыстрее. А так машина застряла и подразделению уже не будет смысла ехать на вызов или не успеет на подкрепление и уже их коллег разметелят.
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9k
Schandmaul 2 часа назад
третий спереди мужик дёргает за боковую дверь без особого энтузиазма..
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11k
Типа граф 2 часа назад
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2k
Ermolai 2 часа назад
Там трактор, в 10-и метрах, стоит.
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