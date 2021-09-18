В Дрездене полицейский автомобиль не смог преодолеть трамвайные пути

В довольно неловкую ситуацию попал водитель служебного автобуса спецподразделения Дрезденской полиции. Группе быстрого реагирования нужно было оперативно изменить свою дислокацию, но быстро сменить свой маршрут им не удавалось. Так как ситуация была экстренной, то было принято решение сократить путь и переехать через трамвайные пути, заросшие красивым газоном. Как выяснилось чуть позже - это была плохая идея.