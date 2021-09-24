В Нижневартовске мужчина избил дерматолога за осмотр его жены-мусульманки

За честно выполненную работу врача "отблагодарили" сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
Еще несколько лет назад никто не смог бы представить ситуации, когда два водителя-мусульманина выгоняют из автобусов пассажиров, потому что им срочно нужно прочитать намаз. Но это, как оказалось, возможно - инцидент произошел в Хабаровске 10 сентября. Не прошло и двух недель, как очередной вопиющий эпизод "культурной несовместимости" случился уже в Нижневартовске: муж пациентки в хиджабе избил дерматовенеролога из-за медосмотра, за которым женщина пришла в клинику.
Как рассказал пострадавший врач Владимир Жерноклеев, к нему на осмотр зашла девушка в хиджабе и он не увидел в этом ничего странного - через него проходит много мигрантов для получения необходимых для работы справок. Однако мусульманка начала возмущаться, когда он попросил ее показать руки, ноги, живот и спину. Женщина напирала на то, что по религиозным соображениям ее не может осматривать врач-мужчина. На это Жерноклеев ответил, что правила осмотра для всех едины, но если она хочет, чтобы ее осматривала женщина, то этот вопрос нужно решать через руководство. Видимо, поняв, что справку ей просто так никто не выпишет, девушка все-таки согласилась на осмотр в кабинете Жерноклеева.
«Через полчаса в кабинет ворвался ее муж с фразой "значит, на женские животики любишь смотреть?", больше ничего не говорил, а начал меня избивать. В моей практике всякое бывало, даже приходили с ножом, но в ход его никто не пускал. Но в этот раз до разговора дело не дошло», - рассказал Владимир.
После нападения Владимиру пришлось вызывать скорую. Врачи диагностировали у коллеги закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и сильный ушиб носа. Полицейские задержали
ревнивого мужа религиозного фанатика на месте преступления. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного или уголовного дела. Все зависит от результатов судебно-медицинской экспертизы и полицейской проверки.
Видео с комментарием пострадавшего врача:
Источник:
Самое смешное в этой истории, и это удивило даже Жерноклеева, пациентка сама трудится медсестрой в одной из клиник города. И врачу непонятно, каким образом работая в этой сфере, женщина не знает нормативных процедур медосмотра. Мужчина добавил, что с ним никто не пытался связаться - ни скромная медсестра в хиджабе, ни ее дикий супруг.
И пока в полиции думают, Следственный комитет завел уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением насилия"). 29-летнему уроженцу Таджикистана грозит до 5 лет колонии. Хорошо, но мало. СМИ пишут, что центральный аппарат СК взял это дело на контроль.
Источник:
- В Новокузнецке врач обматерила и прогнала из кабинета пациентку с коронавирусом
- В Подмосковье мужчина избил престарелого инвалида, который нашел потерянный кошелек
- Пинал по лицу и таскал за волосы: мужчина избил спутницу в подъезде
- "Вышибу всех на": житель Тюмени залез через балкон в чужую квартиру и наказал девушек за шум
- Продавщица секс-шопа в Новокузнецке отбилась от грабителя огромным фаллоимитатором
Понравилось58
Мужу - года 4 лесоповала надо выписывать, пускай отрабатывает, а потом тоже пожизненный запрет на въезд.
ИМХО это было идеально и правильней всего.