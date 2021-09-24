В Нижневартовске мужчина избил дерматолога за осмотр его жены-мусульманки

Еще несколько лет назад никто не смог бы представить ситуации, когда два водителя-мусульманина выгоняют из автобусов пассажиров, потому что им срочно нужно прочитать намаз. Но это, как оказалось, возможно - инцидент произошел в Хабаровске 10 сентября. Не прошло и двух недель, как очередной вопиющий эпизод "культурной несовместимости" случился уже в Нижневартовске: муж пациентки в хиджабе избил дерматовенеролога из-за медосмотра, за которым женщина пришла в клинику.

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Как рассказал пострадавший врач Владимир Жерноклеев, к нему на осмотр зашла девушка в хиджабе и он не увидел в этом ничего странного - через него проходит много мигрантов для получения необходимых для работы справок. Однако мусульманка начала возмущаться, когда он попросил ее показать руки, ноги, живот и спину. Женщина напирала на то, что по религиозным соображениям ее не может осматривать врач-мужчина. На это Жерноклеев ответил, что правила осмотра для всех едины, но если она хочет, чтобы ее осматривала женщина, то этот вопрос нужно решать через руководство. Видимо, поняв, что справку ей просто так никто не выпишет, девушка все-таки согласилась на осмотр в кабинете Жерноклеева.





«Через полчаса в кабинет ворвался ее муж с фразой "значит, на женские животики любишь смотреть?", больше ничего не говорил, а начал меня избивать. В моей практике всякое бывало, даже приходили с ножом, но в ход его никто не пускал. Но в этот раз до разговора дело не дошло», - рассказал Владимир.