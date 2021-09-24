FISHKINET
Сообщество Криминал 813 постов • 266 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
В Нижневартовске мужчина избил дерматолога за осмотр его жены-мусульманки

В Нижневартовске мужчина избил дерматолога за осмотр его жены-мусульманки (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2021 10:46
Сообщество : Криминал
Метки: Нижневартовск   видео   врач   избиение   мусульмане   осмотр   
2037
1
1

За честно выполненную работу врача "отблагодарили" сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Еще несколько лет назад никто не смог бы представить ситуации, когда два водителя-мусульманина выгоняют из автобусов пассажиров, потому что им срочно нужно прочитать намаз. Но это, как оказалось, возможно - инцидент произошел в Хабаровске 10 сентября. Не прошло и двух недель, как очередной вопиющий эпизод "культурной несовместимости" случился уже в Нижневартовске: муж пациентки в хиджабе избил дерматовенеролога из-за медосмотра, за которым женщина пришла в клинику.

×


Как рассказал пострадавший врач Владимир Жерноклеев, к нему на осмотр зашла девушка в хиджабе и он не увидел в этом ничего странного - через него проходит много мигрантов для получения необходимых для работы справок. Однако мусульманка начала возмущаться, когда он попросил ее показать руки, ноги, живот и спину. Женщина напирала на то, что по религиозным соображениям ее не может осматривать врач-мужчина. На это Жерноклеев ответил, что правила осмотра для всех едины, но если она хочет, чтобы ее осматривала женщина, то этот вопрос нужно решать через руководство. Видимо, поняв, что справку ей просто так никто не выпишет, девушка все-таки согласилась на осмотр в кабинете Жерноклеева.


«Через полчаса в кабинет ворвался ее муж с фразой "значит, на женские животики любишь смотреть?", больше ничего не говорил, а начал меня избивать. В моей практике всякое бывало, даже приходили с ножом, но в ход его никто не пускал. Но в этот раз до разговора дело не дошло», - рассказал Владимир.

После нападения Владимиру пришлось вызывать скорую. Врачи диагностировали у коллеги закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и сильный ушиб носа. Полицейские задержали ревнивого мужа религиозного фанатика на месте преступления. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного или уголовного дела. Все зависит от результатов судебно-медицинской экспертизы и полицейской проверки.

Самое смешное в этой истории, и это удивило даже Жерноклеева, пациентка сама трудится медсестрой в одной из клиник города. И врачу непонятно, каким образом работая в этой сфере, женщина не знает нормативных процедур медосмотра. Мужчина добавил, что с ним никто не пытался связаться - ни скромная медсестра в хиджабе, ни ее дикий супруг.


И пока в полиции думают, Следственный комитет завел уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство с применением насилия"). 29-летнему уроженцу Таджикистана грозит до 5 лет колонии. Хорошо, но мало. СМИ пишут, что центральный аппарат СК взял это дело на контроль.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Нижневартовск   видео   врач   избиение   мусульмане   осмотр   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
72
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
72  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
296
Алексей Час назад
Меня больше удивляет зачем они приезжают, если не хотят интегрироваться в наше общество? Жили бы у себя на родине.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 10)
2k
Урий Урьевич 39 секунд назад
Блин, только мат один хочется на этих ******* написать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
271
qwest1311 Минуту назад
Чем особенно эти шакалы задалбывают, так это своей природной тупостью. Ведь они в большинстве своем реально тупые, а нивелировать тупость пытаются наглостью и агрессивностью. И, кстати, хочешь ты жить по своим крестьянским традициям - вперед, на землю предков, а то могилы заросли)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
129
Параноя Gad 2 минуты назад
животное [мат]
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Григорий 2 минуты назад
Назад в пещеры езжайте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
sivanov1079 3 минуты назад
Прошу врачей написать заключение о получении травм, на основании которого можно аозбудить 111ук и отправить обезьяну лет на 8-10. А потом депортировать [мат] обоих
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
VPJ 5 минут назад
Теперь, я понимаю, почему в СССРовском фильме "Свинарка и пастух", дремучего овцеё....а, играл еврей Зельдин. Эх надо напечатать, как можно больше советских плакатов о свиноводстве, и как, только как агитация о пользе свиноводства, расклеить их в общественных местах, в том числе и на стенах мечетей. На клее из свиных шкурок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Ntvl 5 минут назад
дикари, б.л.я.т.ь ! Я не националист, но когда речь заходит о цыганах или таких примитивных о.с.л.о.ё.б.а.х. , я становлюсь им.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Lelik 6 минут назад
В родной аул пусть пешком киздует, вместе со своей бабой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
VM Varga 8 минут назад
Ислам это болезнь которая лечится только напалмом...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
234
Князь Игорь 14 минут назад
Опять дикая корано-обезьяна?! Нижневартовцы, организуйте ему осмотр у проктолога.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−110
На хер ЗАПАД! 14 минут назад
Поганое животное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
alertol 15 минут назад
https://old.fishki.net/video/3951317-nizhnevartovske-muzhchina-napal-na-vracha-posle-togo-kak-tot-osmotrel-ego-zhenu.htmlhttps://old.fishki.net/video/3951317-nizhnevartovske-muzhchina-napal-na-vracha-posle-togo-kak-tot-osmotrel-ego-zhenu.html
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
946
MC 18 минут назад
У кого то еще остались сомнения, что мы и они очень разные? Что жить вместе с мусульманами в одном регионе, городе, улице, лестничной площадке довольно непросто, а порою невозможно и опасно!!! У них на дворе только 1443 год (по исламскому календарю) у нас 2021. Нас разделяет почти 600 лет, это очень большой отрезок времени!!! По сути они находятся в средневековье! То, что происходит говорит о том, что жить с ними вместе НЕВОЗМОЖНО!!! Они должны находиться в своих регионах. Да, понимаю, что без участия Белого человека им было бы трудно, но мы можем немного им помогать (понятно, не так как ненасытным чеченцам) Завозить им немного того, что необходимо, чтобы не умереть с голода. А в остальном они сами далжны развиваться и развивать свои регионы! Но нет! Они лезут к белым людям, но вместо уважения к традициям и законам по которым живут белые они приносят свой ислам! Думаю пора им заявить, что если приезжаете то оставляйте своего мухамеда, ислам и аллаха дома! Нет? ВОН С НАШИХ ЗЕМЕЛЬ СКОТЫ ЧЕРНОЖОПЫЕ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Андрей 20 минут назад
Накуй, не лечить их совсем, пусть передохнут со своим кораном!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
sanchesS80 Полчаса назад
Мигрантка пришла за справкой - теперь надо чтобы получила пожизненный запрет на въезд в Россию. Это будет честно.
Мужу - года 4 лесоповала надо выписывать, пускай отрабатывает, а потом тоже пожизненный запрет на въезд.
ИМХО это было идеально и правильней всего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
pynh Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Евгений Полчаса назад
В городе на 250к человек, я думаю, где то да найдется женщина дерматолог - надо только поискать. Но судя по всему, у обезьяны проблемы с когнитивными функциями. Не вижу иного выхода, как уголовное наказание, соответствующее деянию, с последующим пожизненным выдворением из страны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
pynh Полчаса назад
На бараньем гмне пусть гадают тогда а не к врачу ходят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Elf_80_lvl Полчаса назад
Можете меня минусить, я очень сильно уважаю КПК ( Коммунистическая партия Китая ) за принятый ими закон о борьбе с «Пан-халялизацией». Подобный закон в КНР приняли из-за поведения и поступков подобных овце-ослоебов как герой этого поста. КНР как не странно много национальная страна но в ней не боятся ставить представителей одной религии на место. России следует брать пример не с запада с их толерантностью, а с КНР. Одно из самых больших зол принятых в Российских законах это закон о защите чувств верующих ( 148-й статье УК РФ ) который полностью игнорирует интересы атеистов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Tony Полчаса назад
"культурной несовместимости" - скорее несовместимости видов фауны: Homo sapiens и вот эти вот с гор и равнин. Ну не умеют они в цивилизацию...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 33 комментария (из 34)
Показать ещё
Как нам задавить коронавирус? Как нам задавить коронавирус? Пинал по лицу и таскал за волосы: мужчина избил спутницу в подъезде Пинал по лицу и таскал за волосы: мужчина избил спутницу в подъезде Продавщица секс-шопа в Новокузнецке отбилась от грабителя огромным фаллоимитатором Продавщица секс-шопа в Новокузнецке отбилась от грабителя огромным фаллоимитатором В Новокузнецке врач обматерила и прогнала из кабинета пациентку с коронавирусом В Новокузнецке врач обматерила и прогнала из кабинета пациентку с коронавирусом В Подмосковье мужчина избил престарелого инвалида, который нашел потерянный кошелек В Подмосковье мужчина избил престарелого инвалида, который нашел потерянный кошелек "Вышибу всех на": житель Тюмени залез через балкон в чужую квартиру и наказал девушек за шум "Вышибу всех на": житель Тюмени залез через балкон в чужую квартиру и наказал девушек за шум
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

437162



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Исторические фото, показывающие, как стремительно развивается наша цивилизация
4
97
Исторические фото, показывающие, как стремительно развивается наша цивилизация
Звезды советского кино на снимках, сделанных в 80-е годы
1
15
Звезды советского кино на снимках, сделанных в 80-е годы
Русские в НХЛ
Русские в НХЛ
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А дома Натаху ждала целая гора неглаженного!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#Юмор#автомобили#прикол#интересное#аварии#СССР#авто аварии#знаменитости#gif
#фото#животные#автомир#история#картинки#дтп#приколы#в мире#сша#дикая природа
#подборка#люди#ynews#Россия#фотографии#кино#факты#дети#фильм#дикие животные

На что жалуетесь?

Вернуться