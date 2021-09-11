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В Хабаровске водители автобусов выгнали пассажиров, чтобы помолиться

В Хабаровске водители автобусов выгнали пассажиров, чтобы помолиться (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2021 17:26
Сообщество : Жить в России
Метки: автобус   видео   мусульмане   намаз   пассажиры   скандал   хабаровск   
939
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Это что-то новенькое. Наверное, не нужно говорить, что речь идет о намазе?

Двое водителей автобусов популярного в Хабаровске маршрута №25 среди бела дня высадили пассажиров, потому что им нужно было срочно прочитать намаз. Инцидент произошел в пятницу около полудня. В компании-перевозчике ООО "Ефимов" уже подтвердили факт схода двух автобусов с маршрута и принесли жителям города свои извинения.


Судя по ролику, мусульманами оказались не только водители. Женщина, записавшая видео, как сообщают СМИ, общается с кондуктором. И именно он на вопрос пассажирки о том, почему все должны выходить, отвечает: "нам молиться надо".

Любопытно, что в Управлении транспорта и промышленности Хабаровска уверяют, что водителей уже уволили, а в компании-автоперевозчике заявили, что водителя (а не водителей) отстранили от работы на время и что «окончательное решение относительно него будет вынесено в понедельник».


Возмущенные пассажиры, которых выставили из салона, надеются, что виновники понесут заслуженное наказание. Но к сожалению, огласки нет - большинство СМИ не хотят освещать этот вопиющий случай на страницах своих сайтов.

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Метки: автобус   видео   мусульмане   намаз   пассажиры   скандал   хабаровск   
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25  комментариев
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5k
Андрей Крылов 52 минуты назад
Гнать этих работничков их черножопию! нечего у нас свои порядки укстраивать! Это. кстати, замечательный повод для увольнения. Нарушение трудовой дисциплины. надесюсь, там начальство не сраднеазиацкие гости и воспользуетются законным правом уволить нерадивых водителей. Пусьт в своих чуркестанах молятся сколько угодно в рабочее время.
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351
Филимон Филимонов 8 минут назад
Бл.Чем дальше ,тем дебильньшее и дебильньшее , сказала бы Маша Мишке.
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−24
astana 18 минут назад
Почему нельзя молиться? Русским все противно, что не по русски. Не зря китайцы дальний Восток отобрали.
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104
АлоКин 20 минут назад
Толи еще будет. Неровен час и врачи какие нить начнут обмазываться во время операций... Хотя о чем я, гастербайтеров во врачи не примут, ведь так?)
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351
Филимон Филимонов АлоКин 15 минут назад
А почему нет?
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5k
Ya Полчаса назад
Только прочитал название и понял что "особые" собрались молиться. Это же сколько у "таких" грехов что они постоянно в молитвах.
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11k
кира Полчаса назад
Давно пора ограничить перечень профессий, где берут на работу гастарбайтеров. Нам рассказывают, что они работают там, где не хотят работать российские граждане. Не думаю, что профессия водителя рейсового автобуса из таких.
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2k
NIS Полчаса назад
Пассажироперевозки - пассажироперевозками , а намаз - по расписанию !
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59k
Опиум для народа Полчаса назад
А эти п"доры не в курсе, что намаз можно прочесть в ЛЮБОЕ ДРУГОЕ время?
Веруны сами не знают свои правила,еще и других учат...
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351
Филимон Филимонов Опиум для народа 14 минут назад
Им просто нужно было вые....нутся.Сейчас модно так.
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3k
Иван Полчаса назад
Уйдут в таксисты.
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4k
VL Полчаса назад
это что [мат]верть такая????
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−68
Alex 46 минут назад
Московия
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1k
Гур 47 минут назад
"...Но к сожалению, огласки нет- большинство СМИ не хотят освещать этот вопиющий случай..."
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35k
Alex 50 минут назад
Приглашайте дальше черн**пых в Россию. Будет точно как во Франции.
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51k
parallax 51 минуту назад
Это только цветочки. Надо ещё больше завозить в страну религиозных баранов.
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3k
мемфрид 52 минуты назад
О да, мирные мусульмане. Прелесть какая
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