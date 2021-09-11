В Хабаровске водители автобусов выгнали пассажиров, чтобы помолиться

Двое водителей автобусов популярного в Хабаровске маршрута №25 среди бела дня высадили пассажиров, потому что им нужно было срочно прочитать намаз. Инцидент произошел в пятницу около полудня. В компании-перевозчике ООО "Ефимов" уже подтвердили факт схода двух автобусов с маршрута и принесли жителям города свои извинения.





Судя по ролику, мусульманами оказались не только водители. Женщина, записавшая видео, как сообщают СМИ, общается с кондуктором. И именно он на вопрос пассажирки о том, почему все должны выходить, отвечает: "нам молиться надо".