В Хабаровске водители автобусов выгнали пассажиров, чтобы помолиться

Это что-то новенькое. Наверное, не нужно говорить, что речь идет о намазе?
Двое водителей автобусов популярного в Хабаровске маршрута №25 среди бела дня высадили пассажиров, потому что им нужно было срочно прочитать намаз. Инцидент произошел в пятницу около полудня. В компании-перевозчике ООО "Ефимов" уже подтвердили факт схода двух автобусов с маршрута и принесли жителям города свои извинения.
Судя по ролику, мусульманами оказались не только водители. Женщина, записавшая видео, как сообщают СМИ, общается с кондуктором. И именно он на вопрос пассажирки о том, почему все должны выходить, отвечает: "нам молиться надо".
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Любопытно, что в Управлении транспорта и промышленности Хабаровска уверяют, что водителей уже уволили, а в компании-автоперевозчике заявили, что водителя (а не водителей) отстранили от работы на время и что «окончательное решение относительно него будет вынесено в понедельник».
Возмущенные пассажиры, которых выставили из салона, надеются, что виновники понесут заслуженное наказание. Но к сожалению, огласки нет - большинство СМИ не хотят освещать этот вопиющий случай на страницах своих сайтов.
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или хирург из операционной?
Веруны сами не знают свои правила,еще и других учат...