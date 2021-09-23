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В Нижневартовске мужчина напал на врача после того, как тот осмотрел его жену

В Нижневартовске мужчина напал на врача после того, как тот осмотрел его жену (1 видео)

Автор:
23 сентября 2021 21:17
Метки: агрессия   врачи   мусульмане   

Это просто новость, религии не причем просто есть индивиды.

uutb

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21 сентября врач-дерматолог Владимир Жерноклеев как обычно проводил осмотр пациентов. После полудня к нему пришла девушка мусульманка – ей нужно было пройти врача для диспансеризации. Сначала девушка не хотела, чтобы осмотр проводил врач-мужчина. Тогда Жерноклеев посоветовал ей обратиться к руководству, чтобы её осмотрела девушка.
Но в итоге пациентка всё же согласилась – врач осмотрел часть её живота, после чего девушка ушла. А после неё в кабинет к доктору залетел её муж, правда, не на осмотр. Он накинулся на Жерноклеева и начал его избивать. Доктор получил сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму.

Мужа пациентки задержали. Жерноклеев говорит, что за свою практику осматривал много женщин, в том числе и мусульманок, но никогда подобных проблем не было.

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Метки: агрессия   врачи   мусульмане   
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
17k
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63
дунаев дмитрий 8 минут назад
вот мне интересно как их так расспуситли?
ведь при СССР даже вопросов таких не возникало?
может не зря Сталин гулаги строил?
может этот чудила английский шпион?
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13k
Алексей 8 минут назад
В подобных случаях нужно не только однобоко включать нормы УК или КоАП.
Хорошей практикой было бы комплексно проверять регистрационный учет, доходную базу, налоговые и социальные составляющие и пр.
Вот тогда бы (мечты) они бы задумались о том, что такое социализация.
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863
А я несу пакетик 37 минут назад
какой пи...ц, чего не повез ее на осмотр в свои горы? Какого хера вообще за ручку не отвел и не посмотрел сразу, в конце концов, кто осматривать будет?
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3k
RALEXXX 54 минуты назад
Когда-то к нам привезли девушку с подозрением на внематочную беременность. А мне и невдомёк было мусульманка она или кто. Не до этого было. Осмотрели её и бегом на каталке в операционную. Так она по дороге причитала, что не дай Бог муж узнает, что я её голой видел.
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27k
lem02 Час назад
Осматривать и лечить их надо тоже не снимая этих балахонов. Дихлофосом...
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
3k
1k
dm4242 Час назад
Билят,пусть идет лечиться к имаму,там все будет халяль,надоели страшно,уроды...домой на хер всех,в каменный век.пинками под жопу гнать
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34k
Антон Час назад
Очень надеюсь что теперь эта обезьяна поедет на свою историческую родину.
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19k
shevanez Час назад
"просто есть индивиды."- просто есть идиоты...
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12k
uutb Автор поста 2 часа назад
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Полиция приехала через пять минут, но к тому моменту врач был избит так, что ему пришлось вызывать скорую. Жирноклеев в шоке от произошедшего: с пациентками в хиджабе он и прежде имел дело, никаких проблем это не вызывало. Юрист посмотрел кадры съемки и сказал, что осмотр велся корректно.
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2k
vfrcbvec 2 часа назад
У меня вопрос а сдача где???
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9k
Шурум-бурум 2 часа назад
очередной сын б@яди, который не умеет жить в нормальном обществе...
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6k
workmen77 2 часа назад
Лучшее наказание для этих дикарей будет посадить на рейс до Кабула и пусть живут со своими единоверцами в гармонии, там вообще нет врачей.
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17k
KOSTELLO 2 часа назад
Пещерные идиоты.
На кой хрен вам диспансеризация.
Живите в своих пещерах и е.б.и.т.е ващих страшных баб, а к цивилизованным людям даже не смейте спускаться
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9k
Andrei 2 часа назад
Автор, по-русски будет - НИ ПРИ ЧЁМ!
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5k
Ya 2 часа назад
Лиц подонков закрывать не надо. Взяли суки европейскую моду, такую рожу надо показывать крупным планом и с повторами. А баб таких осматривать вместе с мужьями в спецлечебницах.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
1k
31k
Korolev 2 часа назад
Макака бешеная! Ему к ветеринару срочно на укол...
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1k
Алек Сандр 2 часа назад
Щщщуркамана! В Нижневартовске! Где щщуркистан и где Нижневартовск?!
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3k
Алекс Крайчек 3 часа назад
... Теперь пациентки узнали, что на медосмотре у дерматолога их снимает скрытая камера, кадры с которой потом спокойно распространяются в сети...
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