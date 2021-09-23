В Нижневартовске мужчина напал на врача после того, как тот осмотрел его жену

21 сентября врач-дерматолог Владимир Жерноклеев как обычно проводил осмотр пациентов. После полудня к нему пришла девушка мусульманка – ей нужно было пройти врача для диспансеризации. Сначала девушка не хотела, чтобы осмотр проводил врач-мужчина. Тогда Жерноклеев посоветовал ей обратиться к руководству, чтобы её осмотрела девушка. Но в итоге пациентка всё же согласилась – врач осмотрел часть её живота, после чего девушка ушла. А после неё в кабинет к доктору залетел её муж, правда, не на осмотр. Он накинулся на Жерноклеева и начал его избивать. Доктор получил сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Мужа пациентки задержали. Жерноклеев говорит, что за свою практику осматривал много женщин, в том числе и мусульманок, но никогда подобных проблем не было.

2021-09-23T21:17:18+03:00