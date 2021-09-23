В Нижневартовске мужчина напал на врача после того, как тот осмотрел его жену

Это просто новость, религии не причем просто есть индивиды.
Это просто новость, религии не причем просто есть индивиды.
21 сентября врач-дерматолог Владимир Жерноклеев как обычно проводил осмотр пациентов. После полудня к нему пришла девушка мусульманка – ей нужно было пройти врача для диспансеризации. Сначала девушка не хотела, чтобы осмотр проводил врач-мужчина. Тогда Жерноклеев посоветовал ей обратиться к руководству, чтобы её осмотрела девушка.
Но в итоге пациентка всё же согласилась – врач осмотрел часть её живота, после чего девушка ушла. А после неё в кабинет к доктору залетел её муж, правда, не на осмотр. Он накинулся на Жерноклеева и начал его избивать. Доктор получил сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму.
Мужа пациентки задержали. Жерноклеев говорит, что за свою практику осматривал много женщин, в том числе и мусульманок, но никогда подобных проблем не было.
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На что жалуетесь?
ведь при СССР даже вопросов таких не возникало?
может не зря Сталин гулаги строил?
может этот чудила английский шпион?
Хорошей практикой было бы комплексно проверять регистрационный учет, доходную базу, налоговые и социальные составляющие и пр.
Вот тогда бы (мечты) они бы задумались о том, что такое социализация.
Извинений разве не хватит?
Полиция приехала через пять минут, но к тому моменту врач был избит так, что ему пришлось вызывать скорую. Жирноклеев в шоке от произошедшего: с пациентками в хиджабе он и прежде имел дело, никаких проблем это не вызывало. Юрист посмотрел кадры съемки и сказал, что осмотр велся корректно.
На кой хрен вам диспансеризация.
Живите в своих пещерах и е.б.и.т.е ващих страшных баб, а к цивилизованным людям даже не смейте спускаться
Судя по комменту нет, потому, как по всей Западной Сибири чурок, а именно дагов, к примеру, немерянное количество