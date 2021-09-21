После нападения пермского стрелка в российских школах предложили ввести уроки самозащиты

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Занятий ОБЖ, которые проводятся в школах, явно недостаточно - считают в Общественном совете при Министерстве просвещения. Знания, полученные на уроках самозащиты, помогут школьникам и студентам правильно реагировать в экстремальных ситуациях.
После вчерашней трагедии в Перми в Общественном совете при Министерстве просвещения РФ предложили ввести в школах специальные уроки самообороны. Коль скоро инциденты со стрельбой и прочими нападениями на учебные заведения стали более частыми, детей нужно научить, как выживать и таких ситуациях - считают инициаторы.
Арслан Хасавов уверен, что знаний, полученных на школьных уроках ОБЖ, уже недостаточно. «В рамках ОБЖ в школах изучаются навыки сохранения жизни в экстремальных ситуациях, но когда происходят ЧП, как правило, у ребят срабатывает паника и имеющиеся знания они не могут применить на практике», - поясняет он. А вот тренировки "по спасению", особенно регулярные, помогут отработать алгоритм действий, который мгновенно включится в критических ситуациях.
В создании программы курса должны принимать участие, в том числе, психологи, чтобы «такая среда обитания для школьников, колледжей, вузов не стала травмирующей». И самое важное: эти тренировки должны быть систематическими. Когда действия доведены до автоматизма, привычка становится устойчивой.
В создании программы курса должны принимать участие, в том числе, психологи, чтобы «такая среда обитания для школьников, колледжей, вузов не стала травмирующей». И самое важное: эти тренировки должны быть систематическими. Когда действия доведены до автоматизма, привычка становится устойчивой.
Напомним, вчера, 20 сентября студент первого курса ПГНИУ устроил массовую бойню в унивеситете, жертвой которой стали шесть человек, а 28 получили ранения и травмы. Ранее, в мае нынешнего года в гимназии N 175 г. Казани бывший ученик открыл огонь из оружия. Жертвами того инцидента стали девять человек, 23 пострадали. В 2019 году аналогичный случай произошёл в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске. В результате стрельбы там погибли два человека, а также сам стрелявший.
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На самом начальном этапе превращения обычного ребенка в массового убийцу ни школа, ни ее работники, и особенно школьные психологи не могут разобрать или заметить надвигающуюся беду. Почему?
Что делает из мальчика безжалостного мясника? Сколько проходит времени, в котором выкукливается новое существо? Есть ли внешние признаки этой трансформации?
Получается, что школьная работа, и школьная забота - это имитация?
Я объясню: к примеру, возбуждается какое-нибудь уже ставшее обычным громкое дело по взяточничеству и злоупотреблению служебным положением, а то и криминалу среди силовой современной путинской вертикали - какой-нибудь генерал, или полковник, злодей, предатель, схвачен и изобличен. Дома находят миллиарды рублей по коробкам из-под обуви, тысячи метров городской недвижимости и загородных вилл написаны на жену, новейшие автомобили класса люкс на тещу, и т. д. Естественно, все его начальники начинают пердеть ртами, обличая оборотня в погонах, хотя все это длилось не один год, и все прекрасно знали о его злоупотреблениях и вымогательствах. И задним числом его увольняют из органов.
Нет ли точно такой же ситуации в школе? Может ли ребенок годами вынашивать и лелеять мечты, планы, и не делиться с ними ни с кем из окружающих?
Кулак ярости ёпт.... :))))
Насколько я понимаю, в каждом учебном заведении России есть охрана, где эта охрана?
У моих детей в школе сидит охранник маленький худенький дед за 65+, что он сможет сделать? Его соплёй можно перешибить!
В России более 400.000 сотрудников Росгвардии. Неужели нельзя сделать так, чтоб эти сотрудники Росгвардии дежурили по очереди в учебных заведениях?
А кто будет пожилых людей на митингах разгонять?:)))
В школе проводят учения по эвакуации в случае пожара.
У нас на Камчатке обязательно учат детей как вести себя при землетрясении.
В случае нападения террориста, нельзя прыгать из окон второго этажа, тем более третьего, а вот забаррикадироваться в классе - это правильное решение.
Учить надо, но наверное это должна быть не самооборона, а как-то по другому называться.
В этом плане показателен опыт Израиля. Они в постоянной готовности к терактам. И женщины служат в ВС наравне с мужиками. Террористам там совсем грустно.