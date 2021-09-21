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После нападения пермского стрелка в российских школах предложили ввести уроки самозащиты

После нападения пермского стрелка в российских школах предложили ввести уроки самозащиты (4 фото)

Автор:
21 сентября 2021 07:32
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Бекмансуров   образование   самозащита   стельба   студенты   школа   экстемальные ситуации   
663
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Занятий ОБЖ, которые проводятся в школах, явно недостаточно - считают в Общественном совете при Министерстве просвещения. Знания, полученные на уроках самозащиты, помогут школьникам и студентам правильно реагировать в экстремальных ситуациях.

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Метки: ynews   Бекмансуров   образование   самозащита   стельба   студенты   школа   экстемальные ситуации   
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13k
Колька Валеркин сын Час назад
Самозащиты от чего, от дробовика? Удачи
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13k
Jearom 6 минут назад
депутаты - эбанаты. Это чтобы лезли со своей "подготовкой" на ствол или нож и гибли... Есть один единственный прием, если нет оружия собственного - спрятаться или бежать потихоньку.
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24k
aolti 10 минут назад
Причина в другом.
На самом начальном этапе превращения обычного ребенка в массового убийцу ни школа, ни ее работники, и особенно школьные психологи не могут разобрать или заметить надвигающуюся беду. Почему?
Что делает из мальчика безжалостного мясника? Сколько проходит времени, в котором выкукливается новое существо? Есть ли внешние признаки этой трансформации?
Получается, что школьная работа, и школьная забота - это имитация?
Я объясню: к примеру, возбуждается какое-нибудь уже ставшее обычным громкое дело по взяточничеству и злоупотреблению служебным положением, а то и криминалу среди силовой современной путинской вертикали - какой-нибудь генерал, или полковник, злодей, предатель, схвачен и изобличен. Дома находят миллиарды рублей по коробкам из-под обуви, тысячи метров городской недвижимости и загородных вилл написаны на жену, новейшие автомобили класса люкс на тещу, и т. д. Естественно, все его начальники начинают пердеть ртами, обличая оборотня в погонах, хотя все это длилось не один год, и все прекрасно знали о его злоупотреблениях и вымогательствах. И задним числом его увольняют из органов.
Нет ли точно такой же ситуации в школе? Может ли ребенок годами вынашивать и лелеять мечты, планы, и не делиться с ними ни с кем из окружающих?
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10k
Alex Полчаса назад
То есть спасение утопающих - дело рук самих утопающих? Мысль, конечно, оригинальная: от огнестрела отбиваться учебником ОБЖ! Кстати, в мае в Казани было подобное нападение с огнестрелом. Были отданы жёсткие распоряжения об охране школ силами Росгвардии. И оказалось, что в Перми универ охранял безоружный дядя из охранной фирмы без лицензии, но с договором об охране. А Росгвардия в это время защищала выборы от фальсификаций и беспорядков?
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3k
Феликс Дзержинский 36 минут назад
Давайте пойдём дальше, обяжем родителей покупать детям бронежилеты.
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202
⛔ Александр ⛔ 41 минуту назад
Ну да, от огнестрельного оружия только кулак и поможет.
Кулак ярости ёпт.... :))))
Насколько я понимаю, в каждом учебном заведении России есть охрана, где эта охрана?
У моих детей в школе сидит охранник маленький худенький дед за 65+, что он сможет сделать? Его соплёй можно перешибить!
В России более 400.000 сотрудников Росгвардии. Неужели нельзя сделать так, чтоб эти сотрудники Росгвардии дежурили по очереди в учебных заведениях?
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742
Сергей Ковалев 48 минут назад
Уроки самозащиты конечно прекрасно,но в таком случае вводите уроки огневой подготовки и выдавайте оружие. Ой! Нет ,не то,тогда случаев подобных этому будет больше,А,что же делать тогда? Скорей всего прекратить нагнетать негатив ,меняйте психологическую обстановку в обществе,что бы у людей было позитивные эмоции,а не желание все исправить с помощью оружия. Транслирование бесконечных сериалов о ментах,бандюках,постоянная пропаганда насия,войн. Не?
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−52
Александр Поляков 48 минут назад
каждому выдать по револьверу что ли? какая защита от огнестрела?
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5k
Shade116 49 минут назад
А 400 тысяч силовиков нахера нужны???
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202
⛔ Александр ⛔ Shade116 47 минут назад
Как нахрена?
А кто будет пожилых людей на митингах разгонять?:)))
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202
⛔ Александр ⛔ Shade116 15 минут назад
После нападения пермского стрелка в российских школах предложили ввести уроки самозащиты
После нападения пермского стрелка в российских школах предложили ввести уроки самозащиты
После нападения пермского стрелка в российских школах предложили ввести уроки самозащиты
После нападения пермского стрелка в российских школах предложили ввести уроки самозащиты
После нападения пермского стрелка в российских школах предложили ввести уроки самозащиты
После нападения пермского стрелка в российских школах предложили ввести уроки самозащиты
После нападения пермского стрелка в российских школах предложили ввести уроки самозащиты
После нападения пермского стрелка в российских школах предложили ввести уроки самозащиты
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0
Вячеслав Воронин Час назад
Фигня полная эта самооборона против огнестрельного оружия. ЧОП надо садить в школы и вузы
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94
Nane First NameLast Вячеслав Воронин 39 минут назад
В моём детстве в школах никакой охраны не было. И никаких психов с дробовиками не было. Это я к чему? К тому что, что при совке милиция выполняла свои обязанности. А нонешняя полиция занимается всем что угодно, КРОМЕ своих прямых обязанностей!
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26k
Татьяна Юсова Час назад
Нужно учить детей правильному поведению в экстремальной ситуации.
В школе проводят учения по эвакуации в случае пожара.
У нас на Камчатке обязательно учат детей как вести себя при землетрясении.
В случае нападения террориста, нельзя прыгать из окон второго этажа, тем более третьего, а вот забаррикадироваться в классе - это правильное решение.
Учить надо, но наверное это должна быть не самооборона, а как-то по другому называться.
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3k
Едондер пуп Час назад
Этими уроками ведь будут охвачены и будущие "стрелкИ", я правильно понимаю? Ну, тогда они будут знать "до автоматизма" каждый следующий шаг своих жертв в конкретной школе.
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944
manul74 Час назад
Маразм какой то. От огнестрела поможет только любой другой огнестрел. Значит надо обучать подростков отстреливаться. Что опять приводит к обучению пользоваться оружием. И как следствие к соблазну его применить. Да хотя бы как в армии. Кого то обижали. Прям на уроке (или при вывозе на стрельбы) могут взять оружие и тут же порешить обидчиков.
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649
Пчёлкин Час назад
Быстрейшее возвращение к советской системе образования, при которой таких инцидентов не было, вот что нужно, а не уроки самообороны.
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1k
Radugananebe Час назад
От поехавших крышей не защитишься.
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744
Ksenia2 Час назад
Только уроки самозащиты без комплекса других мер не помогут.
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