После нападения пермского стрелка в российских школах предложили ввести уроки самозащиты

Арслан Хасавов уверен, что знаний, полученных на школьных уроках ОБЖ, уже недостаточно. «В рамках ОБЖ в школах изучаются навыки сохранения жизни в экстремальных ситуациях, но когда происходят ЧП, как правило, у ребят срабатывает паника и имеющиеся знания они не могут применить на практике», - поясняет он. А вот тренировки "по спасению", особенно регулярные, помогут отработать алгоритм действий, который мгновенно включится в критических ситуациях.

В создании программы курса должны принимать участие, в том числе, психологи, чтобы «такая среда обитания для школьников, колледжей, вузов не стала травмирующей». И самое важное: эти тренировки должны быть систематическими. Когда действия доведены до автоматизма, привычка становится устойчивой.