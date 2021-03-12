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В учебном заведении заявили о необходимости "децентрации белых" , а это значит, что там откажутся от идеи превосходства европеоидной расы. "В физике есть нечто большее, чем Ньютон", - такова новая концепция образовательного процесса в этой школе.
Борьба с расизмом в США, похоже, приобретает все более уродливые формы. И эта тенденция охватывает абсолютно все сферы жизни в стране. Очередь белых каяться за века рабства дошла и до учебных заведений. Вот только виноватыми за ошибки истории тут назначили великих ученых. В одном из частных учебных заведений США в Филдстоне законы Ньютона теперь называют без упоминания имени их создателя. Эти столпы науки именуются просто тремя фундаментальными законами физики. Такое решение принято в рамках децентрализации белых и снижения значимости представителей европеоидной расы. Исаак Ньютон вряд ли когда задумывался о расизме и, похоже, ему и в голову не могло бы прийти, что однажды неучи решат переиначить на свой лад научные названия, веками не вызывавшие возражений.
В попытке приспособиться к современным реалиям западного мира школы, кажется, не знают меры. Так, церковная школа Грейс на Манхэттене предлагает 12-страничный справочник по "инклюзивному языку", который отговаривает людей использовать слово "родители" (предпочтительнее употреблять слово "люди") или задавать такие вопросы, как "какой вы придерживаетесь религии? "
А в Бренвуде, школе, обучение в которой стоит 45 630 долларов в год, из программы убрали такие классические произведения как «Алая буква», «Маленькие женщины», «Убить пересмешника» и «Повелитель мух». Директор этого учебного заведения считает, что нужно меняться в соответствии со временем и основной целью каждой школы должна стать идея равенства, разноообразия и инклюзивности.
А в Бренвуде, школе, обучение в которой стоит 45 630 долларов в год, из программы убрали такие классические произведения как «Алая буква», «Маленькие женщины», «Убить пересмешника» и «Повелитель мух». Директор этого учебного заведения считает, что нужно меняться в соответствии со временем и основной целью каждой школы должна стать идея равенства, разноообразия и инклюзивности.
В школах детей с белой кожей учат отказываться от амбиций и уступать позиции, которые они могли бы заработать упорным трудом, другим, более маргинализованным ученикам. Все это происходит не тайно, исподволь, а целенаправленно и с абсолютной ясностью в позиции. Тоже самое творится и в колледжах. Студент Филдстона говорит, что студентам часто объясняют: "Если вы белый и мужчина, вы должны стоять вторым в очереди". О заслуженном праве быть первым речи не идет. Даже талант и успех не гарантирует лидерство представителю европеоидной расы.
Школьники измазали лица кремом от прыщей и были исключены за оскорбление чернокожих
В дурке США все стабильно. Ждем, когда в расизме начнут обвинять шахтеров, пожарников и прочих работников, которым по долгу службы приходится ходить с чумазыми лицами.
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Метки: законы Ньютона наука ньютон расизм школа
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Все знаменитые художники - белые, в основном, европейские мужчины.
Когда начнут с этим фактом бороться.
И кто будет первым?
Полудурочные феминистки или чёрные идиоты?
- Кто знает, сколька будэт трижди три? Пэтров!
- Девять!
- Садысь, два! Иванов!
- Девять...
- Садысь, два! Гоги!
- Сэм, учытель!
- Да, гдэ-то так - сэм-восэм..
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Черных в США можно сравнивать с горными народами в России.
Аналогия будет очень близкая..
Правда ХЗ как называть единицы измерения эл. тока, и прочего, где фигурируют фамилии учёных.
Перси Лавон Джулиан (1899 - 1975), химик, пионер в химическом синтезе лекарственных препаратов из растений. Он был первым, кто синтезировал натуральный продукт физостигмин , а также пионером в промышленном крупномасштабном химическом синтезе человеческих гормонов прогестерона и тестостерона из растительных стеролов, таких как стигмастерин и ситостерин . Его работа заложила основу производства стероидных препаратов кортизона , других кортикостероидов и противозачаточных таблеток.
Джордж Эдвард Алькорн-младший (родился 22 марта 1940 г.) - американский физик. Изобрел способ изготовления рентгеновского спектрометра. На его счету более 30 изобретений и 8 патентов, благодаря которым в 2015 году он был занесен в Национальный зал славы изобретателей.
Алиса Августа Болл (1892 - 1916) была американским химиком , разработавшим «метод Болла», наиболее эффективное лечение проказы в начале 20 века. Она была первой женщиной и первой афроамериканкой, получившей степень магистра в Гавайском университете , а также первой женщиной-профессором химии афроамериканского происхождения.
Герман Рассел Брэнсон (1914 - 1995), физиком и химик, наиболее известен своими исследованиями структуры белка альфа-спирали.
Расизм - это проявление узкого кругозора, шаблонного мышления и стадного инстинкта в современном мире. Посмотрите пожалуйста на команду NASA, которая создала марсоход и успешно отправила его на Марс.
Более того, эту страну можно будет захватить одним батальоном наших мотострелков.