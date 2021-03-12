В попытке приспособиться к современным реалиям западного мира школы, кажется, не знают меры. Так, церковная школа Грейс на Манхэттене предлагает 12-страничный справочник по "инклюзивному языку", который отговаривает людей использовать слово "родители" (предпочтительнее употреблять слово "люди") или задавать такие вопросы, как "какой вы придерживаетесь религии? "

А в Бренвуде, школе, обучение в которой стоит 45 630 долларов в год, из программы убрали такие классические произведения как «Алая буква», «Маленькие женщины», «Убить пересмешника» и «Повелитель мух». Директор этого учебного заведения считает, что нужно меняться в соответствии со временем и основной целью каждой школы должна стать идея равенства, разноообразия и инклюзивности.