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В частной школе США законы Ньютона не называют именем их создателя из-за борьбы с расизмом

В частной школе США законы Ньютона не называют именем их создателя из-за борьбы с расизмом (4 фото)

Автор:
12 марта 2021 09:05
Сообщество : Жизнь в США
Метки: законы Ньютона   наука   ньютон   расизм   школа   
1402
4
В учебном заведении заявили о необходимости "децентрации белых" , а это значит, что там откажутся от идеи превосходства европеоидной расы. "В физике есть нечто большее, чем Ньютон", - такова новая концепция образовательного процесса в этой школе.

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Метки: законы Ньютона   наука   ньютон   расизм   школа   
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37  комментариев
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60k
Доктор Джонс Час назад
Назовите мне хоть одного чернокожего ученого, открывшего фундаментальный закон?
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7
Михаил Доктор Джонс 57 минут назад
Изобретение стероидов, новокаина, светофора и открытая операция на сердце - первая ссылка в Гугле
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692
EestiJoodik Минуту назад
Скоро и штрафовать начнут за то, что ты себя считаешь человеком.
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118k
arek14 10 минут назад
У меня снова вопрос.
Все знаменитые художники - белые, в основном, европейские мужчины.
Когда начнут с этим фактом бороться.
И кто будет первым?
Полудурочные феминистки или чёрные идиоты?
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69k
Медведь. 13 минут назад
Урок математики в дагестанской школе. Учитель:
- Кто знает, сколька будэт трижди три? Пэтров!
- Девять!
- Садысь, два! Иванов!
- Девять...
- Садысь, два! Гоги!
- Сэм, учытель!
- Да, гдэ-то так - сэм-восэм..
--------------------------------------
Черных в США можно сравнивать с горными народами в России.
Аналогия будет очень близкая..
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3k
Serj81 14 минут назад
Ну если это так, куда денешься от факта
Да, европейская раса преобладает над негроидной. Этому есть тысячи доказательств, да даже эволюция человека, в Европе стало холодно человеку при заселении новых земель и он начал что то кумекать, соображать, прикидывать. В Африке же было збс, тепло, жрачка росла под жопой, от этого шевелить мозгами особо и не надо было, лежи под пальмой, ешь, пей, чпокайся, размножайся. В общем где негры там разруха и срач, они еще должны спасибо сказать что белые за ними все исправляют.
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26k
Aqueronte 14 минут назад
Школа частная? Так в чем проблема адекватным родителям забрать документы и пойти в школу с классическим образованием?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
11k
7k
Sapsan 23 минуты назад
А как будут называт космический объект "Черная дыра"
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1k
Максим Алтадуков 24 минуты назад
Будущее американского образования

Ссылка youtu.be
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6k
Ivan Полчаса назад
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9k
Александр Полчаса назад
Ну и хорошо. Пусть продолжают.
Правда ХЗ как называть единицы измерения эл. тока, и прочего, где фигурируют фамилии учёных.
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43k
zloykoyot Александр Полчаса назад
Подберут созвучные названия из зулусских имён. Или готтентотских/пигмейских/берберских. Или из их смеси. До этого-то они смогут догадаться или и тут ума не хватит?
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1k
DarkMan666 Александр 21 минуту назад
Пффф... Так это на любом эллектрофаке уже 50 лет как прогульщики на экзаменах придумали - "напряжемометр", "токометр", "сопротимометр"
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2k
Frank Borman 37 минут назад
Новые веяния в Астрономии: теперь черные дыры будут называться афродыры, а белые карлики - еврокарликами. В Биологии белки теперь станут евролками, а Физике абсолютно черное тело - очень загорелым афротелом.
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10k
Типа граф 42 минуты назад
Крыша едет , дом стоит .
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5k
Серега 50 минут назад
Чем больше они пытаются убрать белых - тем больше они расисты. Это как против насильников буду бороться насилованием. Забудьте про разделение белых и черных, не говорите про это, и вы избавитесь от расизма. Делите, заставляйте, вводите % белых и черных - и вы же сами делаете и усиливаете расизм!
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706
Вадим 58 минут назад
Ну ведь прекрасная новость же.. Пусть деградируют поскорее, наоборот надо чтоб побольше там таких школ было.. Главное чтоб наши не переняли это, а то могут же. А ещё можно масла в огонь им подлить, распространить информацию о том что это такой тайный план Кремля. Пусть мечутся думая где правда а где нет
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19k
Добрый Алабай Час назад
Прекрасно. Чем больше они деградируют, тем лучше для нас.
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7
Михаил Добрый Алабай Час назад
Чем лучше?
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7
Михаил Добрый Алабай 24 минуты назад
Давайте я понятную абстракцию подберу - вы хотите, чтобы ваш сосед по лестничной клетке начал деградировать? Именно этот факт улучшит вашу жизнь и жизнь других соседей по дому?
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55
阿鋒 Михаил 3 минуты назад
То - не наш сосед. И живет даже не в одном с нами доме, а скажем, «через очень широкую улицу». Если уж на то пошло, то один из соседей по лестничной клетке - это «незалежная». Но у того гордого соседа настолько бак свистит, что ему уже ничего не поможет. Сам все контакты/коммуникации с нами «обрубил», хотя и продолжает буянить! Теперь бы второго не потерять. А че там через дорогу творится - их дело. У них там свой «участковый» имеется!
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27k
АнтонПолднев Час назад
Ну что ж. Я особо не против. Назовите мне трёх выдающихся физиков и химиков негроидной расы, и я наверное пересмотрю свои взгляды на жизнь. Ну ладно. Одного негра получившего Нобелевскую премию. Обаму не рассматриваем, поскольку премия мира явление сугубо политическое.
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2k
Serg АнтонПолднев 44 минуты назад
Перси Джулиан (1899–1975), химик. Без Перси Джулиана человечество, вероятно, еще долгое время терпело бы мучительные боли по самым пустяковым поводам. Именно этот химик, занимавшийся синтезом гормонов и прочих веществ из растений, получил новокаин, заменивший алкалоид кокаина. Он же синтезировал тестостерон, прогестерон и ряд стероидов и уделил часть своей жизни работе над гормональными таблетками.

Перси Лавон Джулиан (1899 - 1975), химик, пионер в химическом синтезе лекарственных препаратов из растений. Он был первым, кто синтезировал натуральный продукт физостигмин , а также пионером в промышленном крупномасштабном химическом синтезе человеческих гормонов прогестерона и тестостерона из растительных стеролов, таких как стигмастерин и ситостерин . Его работа заложила основу производства стероидных препаратов кортизона , других кортикостероидов и противозачаточных таблеток.

Джордж Эдвард Алькорн-младший (родился 22 марта 1940 г.) - американский физик. Изобрел способ изготовления рентгеновского спектрометра. На его счету более 30 изобретений и 8 патентов, благодаря которым в 2015 году он был занесен в Национальный зал славы изобретателей.

Алиса Августа Болл (1892 - 1916) была американским химиком , разработавшим «метод Болла», наиболее эффективное лечение проказы в начале 20 века. Она была первой женщиной и первой афроамериканкой, получившей степень магистра в Гавайском университете , а также первой женщиной-профессором химии афроамериканского происхождения.

Герман Рассел Брэнсон (1914 - 1995), физиком и химик, наиболее известен своими исследованиями структуры белка альфа-спирали.
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27k
АнтонПолднев Михаил 43 минуты назад
Я имел ввиду фундаментальные науки. Только один негр получил премию по экономике.
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7
Михаил АнтонПолднев Полчаса назад
Наверное, у чернокожих всегда были равные права в получении образования, примеры из прошлого показывают, как за каждым чернокожим ученым стояли очереди из спонсоров, финансирующих их деятельность. И так далее :)

Расизм - это проявление узкого кругозора, шаблонного мышления и стадного инстинкта в современном мире. Посмотрите пожалуйста на команду NASA, которая создала марсоход и успешно отправила его на Марс.
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1k
Алексей АнтонПолднев 24 минуты назад
А химия разве не фундаментальная наука?
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3k
Serj81 Serg 7 минут назад
Пускай делают то, что лучше всего у них получается: Читать рэп, играть в баскетбол, курить траву.
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8k
Шурум-бурум Час назад
если при задержании полицией в штатах скажешь, что ты русский, то сажают к неграм, а если скажешь, что ты жид, то к белым... поэтому жиды в штатах всегда и везде говорят, что они жиды!
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10k
Великий Кормчий Час назад
Лет через сто, такими темпами, пендосы просто превратятся в нацию черных гомосеков и будут вынуждены воспроизводить детей из пробирки.
Более того, эту страну можно будет захватить одним батальоном наших мотострелков.
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1
Leon Великий Кормчий 7 минут назад
"можно будет захватить " - нафуя? чтобы сделать из них людей? а нафуя?
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