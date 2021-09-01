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На линейке в честь Дня знаний первоклассникам Хабаровска показали танец живота

На линейке в честь Дня знаний первоклассникам Хабаровска показали танец живота (5 фото + 1 видео)

Автор:
01 сентября 2021 11:19
Сообщество : Жить в России
Метки: 1 сентября   ynews   видео   кринж   линейка   реакция соцсетей   танец живота   хабаровск   школа   
1422
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С таким началом учебный год точно пойдет как по маслу!

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Метки: 1 сентября   ynews   видео   кринж   линейка   реакция соцсетей   танец живота   хабаровск   школа   
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1k
Broscan Полчаса назад
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Алксандр Шевченко 8 минут назад
Асфальт бы лучше обновили.
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34k
Гёз Уленшпигель 16 минут назад
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15k
ЦСКА 21 минуту назад
Деградация населения! Наблюдается по всей планете Земля! Дело близится к "закату"...
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4k
Дарвин и аморальная премия 22 минуты назад
Теперь первоклашки будут думать не о учебе,а о танце живота и сиськах-письках
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24k
Батончик с маком 22 минуты назад
А чё, надо было какого-нибудь педрильного моргенштерна пригласить?
И так уже выросло поколение коротких штанишек, женских причёсок и накрашенных ногтей. Так что лучше пущай пацаны с детства интересуются женщинами, а девочки смотрят как должно выглядеть нормальное женское тело, без лосиных губищ, жирных задниц и т.д.
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4
JACK Батончик с маком 19 минут назад
У него свадьба, он не смог бы приехать!
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7k
Ф Ив 24 минуты назад
По моему это просто глупость.
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720
Алексей Попов Полчаса назад
первоклашки огорчены - тема сисек не раскрыта :-)
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−66
велесова книга 37 минут назад
хорошо хоть, единая россия не выступала
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5k
Sanar 46 минут назад
На линейке в честь Дня знаний первоклассникам Хабаровска показали танец живота.....а ведь многие ждали стриптиз.
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10k
Александр 46 минут назад
А почему бы и да?
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9k
Шурум-бурум 51 минуту назад
а возмущаются этим танцем, как обычно, жирные пьющие и курящие, через слово матерящиеся(половина из которых имеют различные судимости) родители
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9k
harlamov 57 минут назад
Да там кавказская мафия своих друзей пристраивает к бюджетной трубе.
Ашот ремонт делает, Ахмед питание организует, а у Гусейна стриптиз бар из-за ковида убыточным стал... Ну что делать, диаспора выручает. Давай гос контракт со школами и дет. садами подгоним братишке на обслуживание детских утренников и праздников. Зачем деньги отдавать всяким русским схоморохам с балалайками, медведями и снегурочками. Тем более тут выгода очевидна - девочки с утренника сразу в сауну с директором школы и чиновниками мин. образования могут выезжать, продолжить так сказать программу. И цена соответственно увеличивается в разы. Диаспора процветает. Можно русских кайенами давить. А на следующий год вообще сходняк нормальный организуют на первое сентября. В "Султан Базаре". Путан нагонят, водочка, икра, Миша Невский на разогреве... нормально посидим, как в 90-е... Хватит уже шифроваться. Жи есть. Жизнь ворам, салам алейкум всем пацанам... Детей, кстати, можно не брать. Сразу второго сентября в школу пойдут.
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4k
livaneth 59 минут назад
Скажем так, детям не показали ничего такого, чего нельзя увидеть на городском пляже.
Я бы сказал, гораздо меньше показали. Ни жопы целюлитной не видно, ни ног....
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998
Linusya Час назад
всему своё время и место, на выпускном в 11 классе такой танец был бы уместен, они бы оценили, а перед первоклассниками явно лишний
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1k
Walther Час назад
Ну что тут скажешь? Хороший тамада и конкурсы интересные!
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