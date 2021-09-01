На линейке в честь Дня знаний первоклассникам Хабаровска показали танец живота

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С таким началом учебный год точно пойдет как по маслу!
С креативом подошли к линейке в одной из школ Хабаровска. Перед нарядными первоклассниками выступила с танцем живота полуобнаженная девушка. Папы "первашей" явно остались довольными, а мамы отчего-то возмутились, хотя тот факт, что эту линейку запомнят надолго, никто не смог оспорить.
На кадрах видео, снятого одним из родителей, можно заметить девушку в восточном костюме, которая выступает перед младшеклассниками.
Номер начинается под композицию группы "Наутилус Помпилиус", а завершается под восточную музыку с четким ритмом.
Начало танца
Финал танца
Говорят, что данное действо происходило в 76 городской школе, и к администрации этого учебного заведения у многих пользователей Сети возникла куча вопросов.
Реакция соцсетей
- "Еще бы стриптиз первоклашкам показали!"
- "У директора школы с головой все в порядке?"
- "Культура пробила дно! Танец, конечно, красивый, но, по моему мнению, девушка ошиблась адресом",
- "А где танцы на пилоне в честь 1 сентября?"
Эти и похожие на них комментарии появились под видео в соцсетях. Правда, нашлись и более лояльные к произошедшему комментаторы, заметившие, что в выступлении нет ничего предосудительного, да и вообще, в последнее время на школьные мероприятия часто приглашают участников различных кружков самодеятельности.
Впрочем, что-то нам подсказывает, что администрацию школы в скором будущем ожидает приглашение "на ковер". А как считаете вы, уважаемые фишкяне, уместным ли выступлением развлекли первоклассников хабаровской школы или все-таки это уже перебор?
- "У директора школы с головой все в порядке?"
- "Культура пробила дно! Танец, конечно, красивый, но, по моему мнению, девушка ошиблась адресом",
- "А где танцы на пилоне в честь 1 сентября?"
Эти и похожие на них комментарии появились под видео в соцсетях. Правда, нашлись и более лояльные к произошедшему комментаторы, заметившие, что в выступлении нет ничего предосудительного, да и вообще, в последнее время на школьные мероприятия часто приглашают участников различных кружков самодеятельности.
Впрочем, что-то нам подсказывает, что администрацию школы в скором будущем ожидает приглашение "на ковер". А как считаете вы, уважаемые фишкяне, уместным ли выступлением развлекли первоклассников хабаровской школы или все-таки это уже перебор?
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И так уже выросло поколение коротких штанишек, женских причёсок и накрашенных ногтей. Так что лучше пущай пацаны с детства интересуются женщинами, а девочки смотрят как должно выглядеть нормальное женское тело, без лосиных губищ, жирных задниц и т.д.
Ашот ремонт делает, Ахмед питание организует, а у Гусейна стриптиз бар из-за ковида убыточным стал... Ну что делать, диаспора выручает. Давай гос контракт со школами и дет. садами подгоним братишке на обслуживание детских утренников и праздников. Зачем деньги отдавать всяким русским схоморохам с балалайками, медведями и снегурочками. Тем более тут выгода очевидна - девочки с утренника сразу в сауну с директором школы и чиновниками мин. образования могут выезжать, продолжить так сказать программу. И цена соответственно увеличивается в разы. Диаспора процветает. Можно русских кайенами давить. А на следующий год вообще сходняк нормальный организуют на первое сентября. В "Султан Базаре". Путан нагонят, водочка, икра, Миша Невский на разогреве... нормально посидим, как в 90-е... Хватит уже шифроваться. Жи есть. Жизнь ворам, салам алейкум всем пацанам... Детей, кстати, можно не брать. Сразу второго сентября в школу пойдут.
Я бы сказал, гораздо меньше показали. Ни жопы целюлитной не видно, ни ног....