На линейке в честь Дня знаний первоклассникам Хабаровска показали танец живота

- "Еще бы стриптиз первоклашкам показали!"

- "У директора школы с головой все в порядке?"

- "Культура пробила дно! Танец, конечно, красивый, но, по моему мнению, девушка ошиблась адресом",

- "А где танцы на пилоне в честь 1 сентября?"

Эти и похожие на них комментарии появились под видео в соцсетях. Правда, нашлись и более лояльные к произошедшему комментаторы, заметившие, что в выступлении нет ничего предосудительного, да и вообще, в последнее время на школьные мероприятия часто приглашают участников различных кружков самодеятельности.



Впрочем, что-то нам подсказывает, что администрацию школы в скором будущем ожидает приглашение "на ковер". А как считаете вы, уважаемые фишкяне, уместным ли выступлением развлекли первоклассников хабаровской школы или все-таки это уже перебор?