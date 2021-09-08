"Не будь п*****м!": директор школы в Курской области порвал ученику ухо, пытаясь снять серьгу

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"Мне родители разрешили её носить, а он начал твердить что-то про гомосексуалистов",- рассказывает восьмиклассник.
Восьмиклассник Ивановской средней школы Рыльского района намерен подать заявление в полицию на директора учебного заведения из-за конфликта, закончившегося кровавой драмой.
Как рассказал ученик изданию "Подъем", 2 сентября директор, заметив в ухе парня серьгу, вызывал его на беседу и просил снять украшение. На следующий день он был уже менее любезен, и заявил матери мальчика, что "если он не снимет, я вырву её лично". 6 сентября глава школы "кричал.. матами и обзывал". "Ты ходишь как п*****с. Вот завтра придёт ещё двадцать человек с проколотым ухом, и вы все будете тут, как п****ы ходить", - орал Андрощук.
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Школьные годы чудесные
"А сегодня он заводит в кабинет, начинает кричать, правой рукой дёргает за серёжку — у меня там что-то хрустнуло, я так и не понял. Я отдал ему и вышел из кабинета. Сейчас в ухе просто разорвана дырка", - поясняет восьмиклассник.
В соцсетях отреагировали
Что-то все эти директорские пассажи нам напоминают. Ах да, замеры длины юбки по линейке и умывание в школьной раковине старшеклассниц, посмевших накрасить глаза или губы. В недопуск к урокам из-за джинсов или отсутствия платка? История вечная, никогда не заканчивающаяся.
Родители должны были снять серьгу, а не директор школы темболее таким зверским методом.— Михаил Оразов (@Orazoff) September 8, 2021
Нет никаких школьных правил. Есть только закон и конституция. Про запрет серьг в каких либо местах и где либо там нет— Иванов Роман (@Romarios777) September 8, 2021
Просто так этот инцидент парень не собирается и намерен обратиться в полицию. Прокуратура Курской области сразу после обнародования истории в Сети начала проверку. Действиям директора школы будет дана оценка , а затем приняты меры прокурорского реагирования.
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Такое впечатление что человечество не развивается, а деградирует. Ещё 20 или 30 лет назад такое невозможно было представить. Директор мог сделать замечание, отругать, но точно не вёл себя как петух. Это был уважаемый педагог, а не АУЕшник. Сейчас же мрак. И какие-то понятия гопников из 90-х становятся законами... Будь быдлом. Не выделяйся. Не имей своего мнения. Голосуй за ЕР и соглашайся на нищету и феодальный строй.
Этим ублюдкам скоро придёт конец. Молодёжь не будет жить по петушиным зоновским законам.
А может причина агрессии что у него не тот сексуальный опыт был? И его жопе не понравилось?
Виноваты все...
В первую очередь сам директор, можно было просто создать условия к недопуску до занятий или отчислению. Тогда может и яжмать отреагировала и не было бы рваного уха и этого дерьма...
Школа имеет право устанавливать требование к внешнему виду, формы в частности. В принципе, ничего плохого в этом нет и ограничения свобод я не вижу.
Препятствовать посещению школы ученику с несоответствующим внешним видом школа не может, т.к. право на получение образования не позволяет это дело практиковать.
Всей подноготной конфликта мы не знаем. Может ученик правами козырял или хамил, может и директор властью окрылённый был или не в настроении. Поэтому выводы делать невозможно.
В советских школах тоже крайностей хватало, но ученики разнузданными не были. Порядка больше. А сейчас сами преподаватели матом кроют. Может и доведенные до психоза, но факт есть факт. Уважения не прибавляется к такому педагогу. Ну, и манипулировать собой позволяют. Если до мата дошло- недоросль победил. Смог. Значит в глазах публики он есть герой. Кто знает, может так и было.
Если родители разберутся, адекватно оценят обстановку, будет неплохо. Если включат позицию "яжеродителей", то от сыночка сами впоследствии нахлебаются. Свобода не значит отсутствие рамок. Рамки всегда есть и будут. Лучше с детства к этому приучать.
"Пидороватому хипстеру, как-то раз, директор порвал ..................."
Как бы все по делу.
Естественно директору строгий выговор ибо держать в руках себя надо .