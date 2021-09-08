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"Не будь п*****м!": директор школы в Курской области порвал ученику ухо, пытаясь снять серьгу

"Не будь п*****м!": директор школы в Курской области порвал ученику ухо, пытаясь снять серьгу (7 фото)

Автор:
08 сентября 2021 08:02
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Курская область   директор   конфликт   лгбт   серьга   школа   
1578
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"Мне родители разрешили её носить, а он начал твердить что-то про гомосексуалистов",- рассказывает восьмиклассник.
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Метки: ynews   Курская область   директор   конфликт   лгбт   серьга   школа   
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55  комментариев
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9k
harlamov Час назад
Какие-то дегенераты у власти. Как такое животное могло стать директором?
Такое впечатление что человечество не развивается, а деградирует. Ещё 20 или 30 лет назад такое невозможно было представить. Директор мог сделать замечание, отругать, но точно не вёл себя как петух. Это был уважаемый педагог, а не АУЕшник. Сейчас же мрак. И какие-то понятия гопников из 90-х становятся законами... Будь быдлом. Не выделяйся. Не имей своего мнения. Голосуй за ЕР и соглашайся на нищету и феодальный строй.
Этим ублюдкам скоро придёт конец. Молодёжь не будет жить по петушиным зоновским законам.
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5k
Александр Иванов Минуту назад
Вот видите? Эти уже активно нас, нормальных людей минусуют! Они, гомосеки, везде! А здесь особенно!
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140
Alexander 2 минуты назад
Директор не на своем месте. Мог бы мальчику поручить написать реферат: в каких культурах мужчины носят серьги, и что это означает.
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4
Victor Afanasiev 5 минут назад
Директора к расстрелу! Смотришь и другие задумаются! А сколько еще таких идиотов...
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7k
alex9845 10 минут назад
И такой человек работает с молодёжью?Обзывать пацанов пи.до.ра.ми? Даже 20 лет назад серьга в ухе не была какой то большой проблемой,только сидевшие дебилы могли приставать с вопросами про петухов,ибо если сам петух и живёшь по зоновским понятиям то как иначе.
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10k
paranoid 12 минут назад
Директор героически снял проклятие гомосексуализма со школьника ценой собственной ориентации. Теперь пи...рас он сам
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−14
Alex Dav 14 минут назад
Дресс код должен быть в учебных заведениях. Если его не соблюдать ещё на начальной стадии, то говорить о дальнейшей карьере не приходится. Представьте если полиция будет ходить на битые татухами на всю рожу, пирсингованные также с рожками..
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8k
insaider 16 минут назад
Почему ЭТО никто на подсрачниках на петушарню не выгнал,может уже пора заняться воспитанием подрастающего поколения?
Ссылка youtu.be
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1k
Nameless 21 минуту назад
Да фиг знает, оба хороши... Я с юношества слушаю тяжёлую музыку и в школе дресс-код у меня был соответствующий. Сейчас понимаю, что не зря меня ругали, приходить в школу в цепях и заклёпках это был перебор. Но сейчас я уже взрослый, вся эта одежда позади, но серьга в ухе осталась до сих пор. И если какой-то придурок дотронется до моего уха с целью её вырвать - разобью лицо. Даже если это будет начальник. Это уже недопустимый переход на личности
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333
Dima 24 минуты назад
просто не надо было его пускать на порог школы! делов то....
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24k
Батончик с маком Полчаса назад
Странно что терпила видосик не снял.
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−19
федора Полчаса назад
интересно а почему серьга ассоциируется с гомопроизволом ? откуда пошел сей бред ?
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−19
федора Полчаса назад
засудить за нанесение вреда здоровью и самоуправство ...
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219
Sergel Fman Полчаса назад
А директору просто надо руки сломать. Нахер ему они не нужны...
А может причина агрессии что у него не тот сексуальный опыт был? И его жопе не понравилось?
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11k
Великий Кормчий Полчаса назад
Ультражесткий передоз...
Виноваты все...
В первую очередь сам директор, можно было просто создать условия к недопуску до занятий или отчислению. Тогда может и яжмать отреагировала и не было бы рваного уха и этого дерьма...

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3k
Outcast Полчаса назад
Это была история о том, как один человек нетрадиционной ориентации, порвал другому дырку.
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47
Игорь 38 минут назад
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021)
Школа имеет право устанавливать требование к внешнему виду, формы в частности. В принципе, ничего плохого в этом нет и ограничения свобод я не вижу.
Препятствовать посещению школы ученику с несоответствующим внешним видом школа не может, т.к. право на получение образования не позволяет это дело практиковать.
Всей подноготной конфликта мы не знаем. Может ученик правами козырял или хамил, может и директор властью окрылённый был или не в настроении. Поэтому выводы делать невозможно.
В советских школах тоже крайностей хватало, но ученики разнузданными не были. Порядка больше. А сейчас сами преподаватели матом кроют. Может и доведенные до психоза, но факт есть факт. Уважения не прибавляется к такому педагогу. Ну, и манипулировать собой позволяют. Если до мата дошло- недоросль победил. Смог. Значит в глазах публики он есть герой. Кто знает, может так и было.
Если родители разберутся, адекватно оценят обстановку, будет неплохо. Если включат позицию "яжеродителей", то от сыночка сами впоследствии нахлебаются. Свобода не значит отсутствие рамок. Рамки всегда есть и будут. Лучше с детства к этому приучать.
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−131
малюта 39 минут назад
итог правления дяди вовы
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−33
Grey-027 41 минуту назад
Ребята, закончите фразу:
"Пидороватому хипстеру, как-то раз, директор порвал ..................."
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133
Andrey Grey-027 Полчаса назад
Поверьте уважаемый, нам не интересно что вам порвал директор!
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213
SilentBob Grey-027 4 минуты назад
шоколадный глаз
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20k
Виталий Касандров 44 минуты назад
Игнорирование школьных правил и не чёткость их формулировок ведёт к негативным последствиям. При этом всём директор дал указание цацку снять, должен выполнить. Скорее всего ученик начал хамить. И ухо порвано не из за серьги, а из за борзоты наглого соплежуя.
Как бы все по делу.
Естественно директору строгий выговор ибо держать в руках себя надо .
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25k
Григорий 45 минут назад
Я сейчас выгляну в окно, и не дай Бог там не стоит твой корабль!
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