"Не будь п*****м!": директор школы в Курской области порвал ученику ухо, пытаясь снять серьгу

"А сегодня он заводит в кабинет, начинает кричать, правой рукой дёргает за серёжку — у меня там что-то хрустнуло, я так и не понял. Я отдал ему и вышел из кабинета. Сейчас в ухе просто разорвана дырка", - поясняет восьмиклассник.